Rewolucyjna zmiana przepisów dla seniorów. Karta Dużej Rodziny nie tylko dla dzieci

Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Co najważniejsze – obecny wiek dzieci nie gra roli. Jeśli ktoś wychował trójkę potomstwa, zachowuje prawo do korzystania z przywilejów na stałe.

Co z dziećmi, które skończyły 18 lat? One również mogą korzystać z karty, ale na określonych zasadach. Uczniowie szkół średnich mają do niej prawo do 30 września roku, w którym kończą naukę, maksymalnie do 25. roku życia. Studenci działają na podobnej zasadzie – mogą korzystać z KDR do końca września roku, w którym planują ukończyć studia, również nie dłużej niż do 25. roku życia. Co ważne, praca nie wyklucza z programu, o ile dziecko nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z karty bez limitu wieku – tak długo, jak ważne jest orzeczenie.

Wychowałeś troje dzieci? Karta należy się dożywotnio (nawet jeśli są już dorosłe)

Warto pamiętać, że od 2019 r. wystarczy, że ktoś wychował lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci kiedykolwiek w przeszłości, aby móc otrzymać Kartę. To właśnie dzięki tej zmianie seniorzy, którzy dawniej wychowywali wielodzietne rodziny, mogą dziś korzystać ze zniżek Karty Dużej Rodziny. Mimo to wielu z nich wciąż nie wie o tych przywilejach.

Nie tylko 10 groszy na litrze dla seniora czy rodziny. Sprawdź, ile realnie zaoszczędzisz na stacjach

Czas na konkretne oszczędności. KDR to nie tylko tańsze bilety do muzeów, ale przede wszystkim realne wsparcie dla domowego budżetu przy każdym tankowaniu. Choć jednostkowe rabaty mogą wydawać się niewielkie, przy regularnych wizytach na stacjach różnica staje się odczuwalna, zwłaszcza dla osób często podróżujących samochodem.

Warto przypomnieć, że zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, w środę 8 kwietnia 2026 r. litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, a oleju napędowego – 7,87 zł. Wykorzystując Kartę Dużej Rodziny na popularnych stacjach, od tych i tak już obniżonych stawek odejmiesz kolejne grosze.

Ranking zniżek na paliwo (kwiecień 2026). Gdzie tankowanie z KDR opłaca się najbardziej?

Zniżki KDR sumują się z nowymi cenami maksymalnymi. Oto konkretne kwoty, jakie oszczędzisz na popularnych stacjach:

Stacje Orlen:

8 gr/l zniżki na paliwa standardowe (benzyna 95, ON, LPG),

10 gr/l na paliwa Verva,

na paliwa Verva, 20% rabatu na ofertę Stop Cafe i myjnię.

Stacje Circle K:

8-15 gr/l zniżki w zależności od rodzaju paliwa (standard vs premium),

25% rabatu na myjnię,

20% zniżki na kawę i ofertę gastronomiczną.

Stacja Shell:

8 gr/l taniej na litrze benzyny Shell FuelSave 95 oraz Diesel,

3 gr/l zniżki na LPG,

20% na wybrane produkty spożywcze.

Stacje BP:

8 gr/l na paliwa podstawowe i LPG,

10 gr/l na paliwa Ultimate,

na paliwa Ultimate, 25% rabatu na ofertę Wild Bean Cafe.

Darmowa karta w 5 minut – instrukcja przez mObywatel

Jeśli nigdy nie odebrałeś swojej karty lub po prostu o niej zapomniałeś, formalności są banalnie proste. Możesz złożyć wniosek tradycyjnie w urzędzie gminy, ale najszybszą drogą jest aplikacja mObywatel i system Emp@tia.

Wydanie pierwszej karty (zarówno plastikowej, jak i elektronicznej w telefonie) jest całkowicie darmowe. Raz przyznane uprawnienia dla rodziców są bezterminowe, co oznacza, że z tańszego paliwa będziesz mógł korzystać już zawsze.