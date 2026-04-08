Dziennik Gazeta Prawana logo

Ulga na paliwo dla seniorów w 2026. Wielu nie wie, że wystarczy spełnić ten warunek

Tomasz Sewastianowicz
8 kwietnia 2026, 15:27
[aktualizacja 8 kwietnia 2026, 15:28]
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Tankowanie paliwa do samochodu
Mało kto wie, że seniorzy oraz rodzice dorosłych już dzieci mogą tankować taniej
Mało kto wie, że seniorzy oraz rodzice dorosłych już dzieci mogą ubiegać się o dożywotnią Kartę Dużej Rodziny. Dzięki niej przy tankowaniu benzyny czy diesla można liczyć na rabat. Jakie warunki trzeba spełnić, by tankować taniej w 2026 roku i które stacje oferują największe zniżki?

Rewolucyjna zmiana przepisów dla seniorów. Karta Dużej Rodziny nie tylko dla dzieci

Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Co najważniejsze – obecny wiek dzieci nie gra roli. Jeśli ktoś wychował trójkę potomstwa, zachowuje prawo do korzystania z przywilejów na stałe.

Co z dziećmi, które skończyły 18 lat? One również mogą korzystać z karty, ale na określonych zasadach. Uczniowie szkół średnich mają do niej prawo do 30 września roku, w którym kończą naukę, maksymalnie do 25. roku życia. Studenci działają na podobnej zasadzie – mogą korzystać z KDR do końca września roku, w którym planują ukończyć studia, również nie dłużej niż do 25. roku życia. Co ważne, praca nie wyklucza z programu, o ile dziecko nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z karty bez limitu wieku – tak długo, jak ważne jest orzeczenie.

Wychowałeś troje dzieci? Karta należy się dożywotnio (nawet jeśli są już dorosłe)

Warto pamiętać, że od 2019 r. wystarczy, że ktoś wychował lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci kiedykolwiek w przeszłości, aby móc otrzymać Kartę. To właśnie dzięki tej zmianie seniorzy, którzy dawniej wychowywali wielodzietne rodziny, mogą dziś korzystać ze zniżek Karty Dużej Rodziny. Mimo to wielu z nich wciąż nie wie o tych przywilejach.

Nie tylko 10 groszy na litrze dla seniora czy rodziny. Sprawdź, ile realnie zaoszczędzisz na stacjach

Czas na konkretne oszczędności. KDR to nie tylko tańsze bilety do muzeów, ale przede wszystkim realne wsparcie dla domowego budżetu przy każdym tankowaniu. Choć jednostkowe rabaty mogą wydawać się niewielkie, przy regularnych wizytach na stacjach różnica staje się odczuwalna, zwłaszcza dla osób często podróżujących samochodem.

Warto przypomnieć, że zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, w środę 8 kwietnia 2026 r. litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, a oleju napędowego – 7,87 zł. Wykorzystując Kartę Dużej Rodziny na popularnych stacjach, od tych i tak już obniżonych stawek odejmiesz kolejne grosze.

Ranking zniżek na paliwo (kwiecień 2026). Gdzie tankowanie z KDR opłaca się najbardziej?

Zniżki KDR sumują się z nowymi cenami maksymalnymi. Oto konkretne kwoty, jakie oszczędzisz na popularnych stacjach:

Stacje Orlen:

  • 8 gr/l zniżki na paliwa standardowe (benzyna 95, ON, LPG),
  • 10 gr/l na paliwa Verva,
  • 20% rabatu na ofertę Stop Cafe i myjnię.

Stacje Circle K:

  • 8-15 gr/l zniżki w zależności od rodzaju paliwa (standard vs premium),
  • 25% rabatu na myjnię,
  • 20% zniżki na kawę i ofertę gastronomiczną.

Stacja Shell:

  • 8 gr/l taniej na litrze benzyny Shell FuelSave 95 oraz Diesel,
  • 3 gr/l zniżki na LPG,
  • 20% na wybrane produkty spożywcze.

Stacje BP:

  • 8 gr/l na paliwa podstawowe i LPG,
  • 10 gr/l na paliwa Ultimate,
  • 25% rabatu na ofertę Wild Bean Cafe.

Darmowa karta w 5 minut – instrukcja przez mObywatel

Jeśli nigdy nie odebrałeś swojej karty lub po prostu o niej zapomniałeś, formalności są banalnie proste. Możesz złożyć wniosek tradycyjnie w urzędzie gminy, ale najszybszą drogą jest aplikacja mObywatel i system Emp@tia.

Wydanie pierwszej karty (zarówno plastikowej, jak i elektronicznej w telefonie) jest całkowicie darmowe. Raz przyznane uprawnienia dla rodziców są bezterminowe, co oznacza, że z tańszego paliwa będziesz mógł korzystać już zawsze.

stacja-paliw-orlen-39109973.jpeg
Stacja paliw Orlen
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ulgaseniorpaliwobenzyna
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUlga na paliwo dla seniorów w 2026. Wielu nie wie, że wystarczy spełnić ten warunek »
Zobacz
|
Policjant z drogówki podczas kontroli, obok grafika przedstawiająca prawo jazdy z zaznaczonymi kategoriami i czerwoną strzałką
Kierowcy muszą uważać od 15 kwietnia. Jedna zmiana i tracisz prawo jazdy także poza miastem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Konrad Berkowicz
Incydent z flagą Izraela w Sejmie. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego
Słowenia, parlament
Zwrot w Słowenii. Będzie referendum w sprawie wyjścia z NATO
amia, wojsko, UE
Wraca sprawa utworzenia armii europejskiej. Zapadły pierwsze decyzje
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj