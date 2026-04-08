Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma 185 KM. Gwarancja na 1 milion km

Tomasz Sewastianowicz
8 kwietnia 2026, 06:11
Nowa Toyota RAV4 już dostępna w Polsce. Japoński SUV zaskakuje stylistyką i napędami
Nowa Toyota RAV4 to rewolucja stylistyczna i techniczna. Japoński producent wprowadza na rynek aż cztery warianty silnikowe. W wersji z najmocniejszą 2,5-litrową hybrydą plug-in ten SUV nawet z rozładowaną baterią potrafi być oszczędny jak samochód miejski wielkości Toyoty Yaris. Czy napęd 6. generacji faktycznie spala 3,7 l/100 km? Sprawdziłem ten rynkowy fenomen z bliska...

Polacy kupili 4000 sztuk w ciemno. Nowa Toyota RAV4 trzęsie rynkiem

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. To nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. Na całym świecie sprzedano już ponad 15 mln egzemplarzy wszystkich pięciu generacji. W Europie jeździ przeszło 2,5 mln sztuk RAV4.

Teraz na polskim rynku debiutuje nowa RAV4 6. generacji i dosłownie rozbiła bank – od uruchomienia rezerwacji sprzedano już 4000 egzemplarzy. Co w tym najbardziej zaskakujące? Auto stało się hitem, zanim w ogóle pojawiło się w salonach. Polacy zamawiają nową generację w ciemno, nie czekają na jazdy próbne czy choćby obejrzenie samochodu na żywo. Jeśli to rekordowe tempo się utrzyma, pula 10 000 sztuk przewidziana na polski rynek w 2026 roku wyparuje błyskawicznie. Wniosek jest prosty: jeśli zastanawiasz się nad zakupem, nie warto zwlekać.

Toyota RAV4 w nowym stylu i światła LED Matrix, które widzą więcej

Choć nadwozie o długości 4,6 m zachowało wymiary zbliżone do poprzednika, wizualnie mamy do czynienia z rewolucją. Nowa RAV4 patrzy na świat przez zaawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka.

Paliwowe trzęsienie ziemi po decyzji Trumpa. Od 9 kwietnia nowe ceny benzyny i LPG
nowa-toyota-rav4-39105612.jpg
Przedni pas zdominowała przeprojektowana, sześciokątna krata wlotu powietrza. Osłony drzwi i nadproży oraz trapezoidalne nadkola – nawiązujące do Toyoty Land Cruiser – sprawiają, że nowa RAV4 nie wyprze się genetycznego zamiłowania do bezdroży.

nowa-toyota-rav4-39039233.jpeg
Sztuczna inteligencja Arene i klasyczne przyciski: Duet idealny?

Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Widać dbałość o detale. Materiały – choć miejscami twarde – są porządnie spasowane. W wersji GR Sport skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych aspirują do klasy premium.

Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

Czy można wyprzedzić rower na linii ciągłej? Większość kierowców robi to nielegalnie
nowa-toyota-rav4-39039083.jpeg
Absolutny debiut w Toyocie, to oparty na sztucznej inteligencji system operacyjny Arene. Wirtualny asystent błyskawicznie reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Jednostka sterująca jest teraz cztery razy szybsza i posiada osiem razy więcej pamięci (265 GB), eliminując jakiekolwiek opóźnienia przy obsłudze dotykowej. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Co istotne dla komfortu kierowcy, Toyota nie zrezygnowała z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.

Rejestrator jazdy montowany fabrycznie – tego Toyota jeszcze nie miała

Wyjątkowym rozwiązaniem jest fabryczny rejestrator jazdy. To system, który automatycznie zapisze nagranie obejmujące 10 sekund przed i po zdarzeniu – taki materiał to nieoceniona pomoc w wyjaśnianiu spornych sytuacji. W wersji Style z pakietem VIP, GR Sport lub Executive system kamer 360° rejestruje pełny obraz wokół samochodu. Co ważne, rejestrator czuwa też w tle, nagrywając widok z przodu przez 90 minut jazdy, a wszystkie filmy łatwo zgrać na zwykłego pendrive'a.

nowa-toyota-rav4-39105579.jpg
nowa-toyota-rav4-39105619.jpg
Sprawdziłem przestronność miarką. Masz 186 cm wzrostu?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Siedzi się niżej niż w poprzedniku. A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Sprawdziłem miarką. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

nowa-toyota-rav4-39105575.jpg
nowa-toyota-rav4-39039201.jpeg
W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 514 litrów do wysokości rolety (RAV4 Plug-in Hybrid – 446 l). Pakowność do wysokości dachu jest o 16 l większa niż w poprzedniej generacji i dochodzi do niemal 750 l (plug-in – 672 l).

Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 m – ideał dla rodziny. Pomysłowości japońskiej marki dopełniają solidne haki na torby, lampki czy podwójna podłoga.

nowa-toyota-rav4-39105593.jpg
nowa-toyota-rav4-39039177.jpeg
Jak jeździ hybryda 6. generacji: Mniejsza moc, ale lepsze osiągi?

Sercem nowej Toyoty RAV4 jest najnowsza 2,5-litrowa hybryda 6. generacji – to oznacza przeskok aż o dwie generacje wobec poprzednika. SUV z układem AWD-i ma 194 KM mocy (wcześniej 222 KM), a wariant z napędem na przednie koła zapewnia 185 KM (218 KM w starym modelu). Mimo mniejszej mocy, samochód zapewnia lepsze osiągi.

Wolnossący silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Zespół korzysta z nowej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Zwiększono także moc przedniego silnika elektrycznego, co poprawiło osiągi oraz gwarantuje szybszą reakcję na gaz. Dlatego w wersji przednionapędowej przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8 sekund (o 0,4 s lepiej). Nowa RAV4 z układem 4x4 ten sprint wykona w 7,7 s (poprzednik 8,1 s).

Lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. Zdaniem producenta osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,9-5,2 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

nowa-toyota-rav4-39105577.jpg
Nowa Toyota RAV4 plug-in to rakieta dla dużej rodziny. Dwie wersje napędu

Jednak prawdziwą rewelacją jest zupełnie nowy napęd hybrydowy plug-in. Ładowana z gniazdka Toyota RAV4 Plug-in Hybrid po raz pierwszy występuje w dwóch odmianach tego układu.

Z połączenia czterocylindrowego silnika 2.5 z mocniejszą o 22 KM jednostką elektryczną (204 KM) oferuje kierowcy 272 KM mocy systemowej i od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 sekundy. W trybie EV energia zgromadzona w pojemnym akumulatorze 22,7 kWh pozwala bez ładowania pokonać nawet 137 km (wobec 75 km z baterii 18,6 w starszym modelu).

nowa-toyota-rav4-39105578.jpg
Mocniejszy wariant z napędem na cztery koła AWD-i o mocy 309 KM rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,8 sekundy. To najlepsza wartość w segmencie. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,8 sekundy, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris.

Fenomenalne jest też ładowanie, które zmienia dotychczasowe postrzeganie japońskich hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje tylko 30 minut. Żeby zyskać ok. 50 km elektrycznego zasięgu wystarczy 15 minut – tyle co szybkie zakupy. Dlatego tak wydajne ładowanie w aucie typu PHEV pozwala skorzystać z zalet hybrydy również tym, którzy nie mają ładowarki w pracy czy w domu.

Napęd

Moc

Moment obrotowy

Zasięg EV

0-100 km/h

Poj. akumulatora

V max.

HEV FWD

185 KM

221 Nm

8 sekund

180 km/h

HEV AWD

194 KM

221 Nm

7,7 s

180 km/h

PHEV FWD

272 KM

227 Nm

137 km

7,5 s

22,7 kWh

180 km/h

PHEV AWD

309 KM

227 Nm

133 km

5,8 s

22,7 kWh

180 km/h

nowa-toyota-rav4-39039279.jpeg
Nowa Toyota RAV4 plug-in hybrid naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Testy pokazują, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 18 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Co ciekawe, polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje dane dotyczące zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji MyToyota. Okazuje się, że zarejestrowane w systemie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid pokonały ponad 40 mln km, a średnio 55 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł aż 73 proc. Większość podróży użytkowników tego modelu to przejazdy na dystansach 5-10 km oraz 10-20 km. Kierowcy często ładują swoje auta, stąd średnie zużycie paliwa na tym dystansie z analizowanych pojazdów wyniosło zaledwie 3,7 l/100 km.

nowa-toyota-rav4-39105595.jpg
Nowa Toyota RAV4 – wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Także pod względem wyposażenia w systemy bezpieczeństwa nowa Toyota RAV4 wysoko zawiesza poprzeczkę. Układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu chroni przed najechaniem na przeszkodę na ruchliwym skrzyżowaniu. Do tego jest udoskonalone monitorowanie martwego pola w lusterkach, które obejmuje teraz również wskaźnik zbliżania się do pojazdu z tyłu. Lista obejmuje również bardziej zaawansowany asystent zmiany pasa ruchu.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia ma rozszerzony zakres wykrywania zagrożenia kolizją czołową, a także poprawioną identyfikacją przeszkód, rowerów i motocykli. Jeśli uzna, że kierowca nie zdąży zareagować, hamuje automatycznie. Obsługiwany zdalnie układ Advanced Park umożliwia parkowanie samochodu z zewnątrz przy pomocy smartfona.

nowa-toyota-rav4-39105606.jpg
Ceny nowej Toyoty RAV4 w Polsce. Ile kosztuje japoński SUV?

Nowa Toyota RAV4 jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia – Comfort, Style, GR SPORT i Executive. Paleta lakierów obejmie aż 17 wersji kolorystycznych, do tego cztery wzory felg oraz pięć wariantów tapicerki wnętrza.

Nowa RAV4 w wersji Comfort kosztuje od 181 600 zł. Model z napędem AWD-i to wydatek od 190 900 zł.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z napędem 272 KM startuje od 203 900 zł. Wariant o mocy 309 KM wymaga 215 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in.:

  • 18-calowe felgi aluminiowe,
  • fotel kierowcy z elektryczną regulacją,
  • przyciemniane tylne szyby,
  • cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników 12,3 cala,
  • obsługiwany za pomocą 12,9-calowego ekranu dotykowego
  • system multimedialny Toyota Smart Connect+ z wyświetlaczem 12,9 cala
  • nawigacja Connected działająca w trybach online i offline,
  • kamerę cofania,
  • elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,
  • dwustrefową klimatyzację automatyczną,
  • automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i relingi dachowe.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

Toyoty RAV4 z gwarancją na 1 mln km. Chińskie marki mają się czego bać?

Debiut nowej Toyoty RAV4 przypada na moment największej ofensywy chińskich marek. Rywale tacy jak MG, BYD czy Chery kuszą bogatym wyposażeniem w niskiej cenie, ale japoński SUV ma pełen bagażnik argumentów, które mogą odesłać konkurencję na deski.

Przy cenie startowej na poziomie 181 600 zł nowa RAV4 staje się realną alternatywą dla chińskich SUV-ów, które chcą być premium. Gwarancja? Na baterię trakcyjną producent daje 10 lat lub 1 mln km.

Toyota wygrywa nie tylko legendarną trwałością i wysoką wartością przy odsprzedaży, ale przede wszystkim nowym napędem hybrydowym 6. generacji. Podczas gdy chińscy konkurenci często borykają się z wysokim zużyciem paliwa w trasie, nowa RAV4 udowadnia, że duży i rodzinny SUV może być oszczędniejszy od miejskich aut kompaktowych. Właśnie taki miks ceny, prestiżu i technologii sprawia, że konkurencja z Chin może mieć twardy orzech do zgryzienia.

nowa-toyota-rav4-38488858.jpg
Toyota RAV4 w odmianie Style kosztuje od 199 300 zł

Nowa Toyota RAV4 w wersji Style kosztuje od 199 300 zł. Model z napędem AWD-i wymaga od 208 500 zł.

Z kolei nowy RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style to wydatek od 221 500 zł za model z napędem na przód (272 KM) oraz od 233 600 zł dla wersji z napędem AWD-i (309 KM). Wyposażenie dodatkowo obejmuje:

  • 20-calowe alufelgi w kolorze czarnym,
  • dach w kolorze fortepianowej czerni,
  • czarną podsufitkę,
  • tapicerkę zamszowo-skórzaną w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami,
  • fotele przednie są wentylowane i podgrzewane,
  • fotel pasażera z elektryczną regulacja,
  • fotel kierowcy z pamięcią ustawień,
  • poddrzewnie kierownicy i przedniej szyby,
  • klapa bagażnika otwierana ruchem stopy,
  • bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Do wersji Style można zamówić pakiet VIP (7500 zł), który rozszerzy wyposażenie o monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie oraz asystenta zmiany pasa ruchu.

nowa-toyota-rav4-39105610.jpg
Tak wygląda nowa Toyota RAV4 w wersji GR Sport

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport jest dostępna wyłącznie z napędem 304 KM i układem AWD-i. Samochód kosztuje od 250 200 zł. Klasyczna hybryda HEV - 225 500 zł. Standard obejmuje:

  • zmodyfikowane zawieszenie przednie i tylne,
  • 20-calowe felgi aluminiowe GR Sport,
  • ostrzej profilowane przednie i tylne zderzaki,
  • efektowny grill charakterystyczny dla aut z linii GR Sport,
  • poszerzone nadkola,
  • czerwone zaciski hamulcowe oraz emblematy wersji GR Sport na osłonie chłodnicy i klapie bagażnika.
  • monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D,
  • system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,
  • wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie HUD,
  • asystenta zmiany pasa ruchu, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,
  • opcjonalnie można zamówić szyberdach z ręcznie sterowaną roletą.

Toyota RAV4 Executive – ile kosztuje najlepiej wyposażony SUV?

Nowa Toyota RAV4 Executive z klasyczną hybrydą kosztuje od 215 900 zł lub od 225 200 zł z napędem AWD-i. RAV4 Plug-in Hybrid wymaga od 238 200 zł, a ceny wersji o mocy 309 KM zaczynają się od 250 200 zł. Wyposażenie to m.in:

  • adaptacyjne światła drogowe Matrix LED,
  • podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie,
  • asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,
  • dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów,
  • porty USB-C z przodu mają aż 45 W mocy,
  • 20-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze ze srebrnym wykończeniem
  • dwa warianty kolorystyczne skórzanej tapicerki foteli (szary lub czarny),
  • pakiet Skyview (6000 zł) obejmuje sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, można zamówić do auta z napędem na cztery koła.
nowa-toyota-rav4-39105613.jpg
Toyota RAV4: dane techniczne, silnik, wymiary

Napęd

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Typ

2.5 l, łańcuch rozrządu (z VVT-iE oraz VVT-i),

4-cylindrowy, rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC

System paliwa

Wtrysk paliwa

Pojemność (cm3)

2487

Średnica cylindra x skok tłoka (mm)

87,50 x 103,48

Stopień sprężenia (:1)

14,0

Moc maksymalna silnika spalinowego

(KM / kW / obr./ min)

143 / 105 / 4800

143 / 105 / 4800

143 / 105 / 4800

143 / 105 / 4800

Maks. moment obrotowy silnika spalinowego (Nm / obr./min)

221 / 3200-3600

227 / 3200-3300

Bateria

Litowo-jonowa

Pojemność baterii (kWh)

1,09

22,7

Przedni silnik elektryczny

Silnik z magnesami trwałymi

Moc maksymalna (KM/kW)

136/100

206/150

Łączna moc układu

(KM/kW)

185/136

194/143

272/200

309/227

Typ przekładni

CVT (z systemem shift-by-wire)

Osiągi

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hyrbyda plug-in

AWD

Prędkość maksymalna (km/h)

180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

8,0

7,7

7,5

5,8

Zużycie paliwa I energii
(cykl mieszany WLTP)

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Zużycie paliwa

(l/100 km)

4,9 – 5,2

5,3 – 5,7

1,3 – 1,8

1,3 – 1,6

CO2 / km

112 – 118

121 – 128

30 – 40

30 – 36

Norma emisji spalin

EURO 6 AP

Zasięg EV (km)

-

125 – 137

121 – 133

Pojemność zbiornika paliwa (l)

55

Podwozie

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Przednie zawieszenie

Kolumny MacPhersona

Tylne zawieszenie

Wahacze wleczone

Układ kierowniczy

Rack&Pinion

Od oporu do oporu

2,65

Min. promień skrętu Koła / Nadwozie (m)

5,68/6,05

5,68/6,05

GR SPORT:

5,69/6,09

5,68/6,05

5,68/6,05

GR SPORT:

5,69/6,09

Hamulce

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hyrbyda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Przód

16"- 17" tarcze wentylowane z pływającym dwutłoczkowym zaciskiem

17" tarcze wentylowane z pływającym dwutłoczkowym zaciskiem

Tył

16"- 17" tarcze wentylowane z pływającym jednotłoczkowym zaciskiem

17" tarcze wentylowane z pływającym jednotłoczkowym zaciskiem

Wymiary zewnętrzne (mm)

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Długość całkowita

4600

4600

GR SPORT: 4645

4600

4600

GR SPORT: 4645

Szerokość całkowita

1855

1855

GR SPORT: 1880

1855

1855

GR SPORT: 1880

Wysokość całkowita

1680

1680

1685

1685

Rozstaw kół przednich

1600

1600

GR SPORT: 1620

1595, 1600

1595, 1600

GR SPORT: 1620

Rozstaw kół tylnych

1625, 1630

1625, 1630

GR SPORT: 1650

1625, 1630

1625, 1630

GR SPORT: 1645

Rozstaw osi

2690

Zwis przedni

920

920

GR SPORT: 955

920

920

GR SPORT: 955

Zwis tylny

990

990

GR SPORT: 1000

990

990

GR SPORT:1000

Prześwit

186

186

187

187

Wymiary wnętrza (mm)

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Długość

1877

Szerokość

1523

Wysokość

1218, 1209*

1218, 1209*, 1190**

1221, 1210*

1221, 1210*, 1190**

Pojemność bagażnika (l VDA)

514

446

* z szyberdachem/dachem panoramicznym ** GR SPORT z szyberdachem/dachem panoramicznym

Masa (kg)

Hybryda

FWD

Hybryda

AWD

Hybryda plug-in

FWD

Hybryda plug-in

AWD

Masa własna (min.)

1625 - 1655

1675 - 1710

1895 - 1920

1960 - 1980

Masa własna (maks.)

1665 - 1735

1730 - 1785

1930 - 2000

1990 - 2060

Dopuszczalna masa całkowita

2170

2230

2530

2570

Masa holowanej przyczepy z hamulcem

AWD 2000

FWD 800

Masa holowanej przyczepy bez hamulca

750

nowa-toyota-rav4-39105607.jpg
