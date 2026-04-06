Dziennik Gazeta Prawana logo

6 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców

Tomasz Sewastianowicz
6 kwietnia 2026, 06:06
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
Policja kontroluje kierowcę
6 kwietnia na polskich drogach zaczną obowiązywać ograniczenia w ruchu. Te zmiany ucieszą kierowców aut osobowych/Policja
W poniedziałek, 6 kwietnia za naruszenie przepisów, które wprowadzają ograniczenia dotyczące tysięcy kierowców grozi nawet 2000 zł kary. Dziś zmieniają się zasady obowiązujące na drogach w Polsce. To szczególnie ważne dla osób jadących w dłuższą trasę...

6 kwietnia zmiany na drogach. Nie trzeba będzie wyprzedzać

Wyprzedzające się samochody ciężarowe w Polsce to nadal zmora. Taki manewr może trwać kilka minut i z uwagi na niewielką różnicę prędkości ciągnąć się kilometrami. Najwidoczniej cześć kierowców "dużych" zapomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku.

W myśl prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton). Przepisy obejmują również zespoły pojazdów o długości ponad 7 m, w tym samochody osobowe z przyczepą spełniające te kryteria.

Jaki jest mandat za załamanie zakazu wyprzedzania?

"Wyścigi słoni" jednak ciągle mają miejsce. Czego dowodem są nagrania publikowane w sieci czy akcje organizowane przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD). Sankcje za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń:

  • Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Policjant dopisze do tego 8 punktów karnych. Warto także pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

policja-zakaz-wyprzedzania-dla-ciezarowek-38518017.jpg
Policja. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

6 kwietnia zakaz ruchu ciężarówek. To dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych

Dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych jest taka, że blokowanie ruchu przez TIR-y dodatkowo ukrócą przepisy, które będą obowiązywać 6 kwietnia od godziny 8:00 do 22:00. Ograniczenia w ruchu są związane z Wielkanocą.

Oznacza to, że tysiące kierowców aut ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie może w tym czasie wyjeżdżać na trasy. W efekcie od 6 kwietnia jadąc w dłuższą trasę nie trzeba będzie już ich wyprzedzać.

wyprzedzanie-sie-ciezarowek-38845298.jpeg
Wyprzedzanie się ciężarówek

Od zakazu ruchu i ograniczeń istnieją wyjątki. Oto lista pojazdów

Zakaz ruchu obowiązujący 6 kwietnia nie dotyczy m.in. autobusów oraz niektórych ciężarówek, np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii. Lista obejmuje pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami. Ograniczenia nie obowiązują także pojazdów używanych:

  • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
  • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
  • do przewozu żywych zwierząt,
  • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze. Z większym natężeniem ruchu kierowcy powinni liczyć się w pobliżu granic. Przepisy nie dotyczą:

  • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Złamiesz zakaz i dostaniesz 2000 zł kary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC, kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Z kolei na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona grzywna – 1000 zł.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

  • do 140 km/h na autostradzie,
  • do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

  • do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.
policja-zakaz-wyprzedzania-dla-ciezarowek-38518012.jpg
Policja. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2026? Ile punktów karnych?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

  • przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;
  • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne;
  • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;
  • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych;
  • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych;
  • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł (mandat 1600 zł w recydywie) i 9 punktów;
  • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł (2000 zł) i 11 punktów karnych;
  • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł (3000 zł) i 13 punktów karnych;
  • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł (4000 zł) i 14 punktów karnych;
  • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 2500 zł (5000 zł) i 15 punktów karnych.
policja-kontroluje-kierowcow-samochodow-ciezarowych-ciezarowka-tir-38526384.jpg
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcapolicjaprawozakaz
Powiązane
Policja
Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, 7/10 to wynik eksperta
Nowa Mazda CX-5 silnik
Nowa Mazda 3 wjeżdża do Polski. Cena? Chińczycy bez szans
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 7 na 10 to wynik pozytywny
Odcinkowy pomiar prędkości
Włączyli nowy system groźniejszy niż fotoradary. Gdzie uważać z gazem?
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Policjant z drogówki podczas kontroli, obok grafika przedstawiająca prawo jazdy z zaznaczonymi kategoriami i czerwoną strzałką
Kierowcy muszą uważać od 15 kwietnia. Jedna zmiana i tracisz prawo jazdy także poza miastem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Konrad Berkowicz
Incydent z flagą Izraela w Sejmie. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego
Słowenia, parlament
Zwrot w Słowenii. Będzie referendum w sprawie wyjścia z NATO
amia, wojsko, UE
Wraca sprawa utworzenia armii europejskiej. Zapadły pierwsze decyzje
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj