Czy można wyprzedzić rower na linii ciągłej? Większość kierowców robi to nielegalnie

Można wyprzedzić rower na ciągłej, ale pod jednym warunkiem

Sama linia ciągła – pojedyncza (P-2) lub podwójna (P4) – nie oznacza automatycznego zakazu wyprzedzania. Zabrania natomiast najeżdżania i przekraczania linii.

W praktyce jeśli zmieścisz się na swoim pasie – możesz wyprzedzić. Jeśli nie – musisz poczekać.

Kluczowa zasada: minimum 1 metr odstępu

Przepisy mówią jasno: wyprzedzając rowerzystę, trzeba zachować co najmniej 1 metr odstępu (patrz art. 24 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym). I tu pojawia się najczęstszy problem. Na wielu drogach:

pas jest za wąski

rowerzysta jedzie bliżej środka (co jest legalne)

W efekcie nie da się zmieścić bez najechania na linię. To oznacza, że wyprzedzanie jest niedozwolone.

Co w sytuacji, gdy nie da się wyprzedzić?

Wyobraź sobie prostą sytuację: jedziesz za rowerzystą drogą z podwójną linią ciągłą. Nie ma ścieżki rowerowej, pobocze jest wąskie, a pas ruchu zbyt ciasny, żeby zmieścić się z bezpiecznym odstępem.

W takiej sytuacji nie masz wyboru – nie wolno wyprzedzać, nawet jeśli widoczność jest dobra i droga wydaje się pusta. Nie możesz najechać ani przekroczyć linii, a jednocześnie musisz zachować co najmniej 1 metr odstępu. Jeśli jedno wyklucza drugie, manewr jest niedozwolony.

Oznacza to czasem konieczność jazdy za rowerzystą przez kilkaset metrów, a nawet dłużej. I choć wielu kierowców tego nie lubi, innego legalnego rozwiązania po prostu nie ma.

To kierowca odpowiada za bezpieczne wykonanie manewru. Nawet jeśli rowerzysta jedzie wolno lub "blokuje" pas.

Pułapka: Rowerzysta się zatrzymał? To nic nie zmienia

Wielu kierowców sądzi, że jeśli rowerzysta zatrzyma się na poboczu lub krawędzi jezdni, linia ciągła przestaje ich obowiązywać. To błąd, który może słono kosztować.

W takiej sytuacji manewr wyprzedzania (pojazdu w ruchu) zmienia się w omijanie (pojazdu nieruchomego). Jednak przepis dotyczący linii P-2 czy P-4 jest nieubłagany: zakaz najeżdżania na linię ciągłą obowiązuje zawsze, niezależnie od tego, czy pojazd przed nami jedzie, czy stoi. Jeśli nie mieścisz się na swoim pasie – formalnie wciąż musisz czekać.

Co ze znakiem zakazu wyprzedzania?

Tu wielu kierowców się myli. Znak zakazu wyprzedzania (B-25) nie dotyczy rowerów i innych jednośladów, więc w jego obecności nadal można wyprzedzić rowerzystę. Ale uwaga: to nie znosi obowiązku zachowania odstępu ani nie pozwala najechać na linię ciągłą (P-2 czy P-4).

Kiedy wyprzedzanie roweru jest nielegalne?

Nie możesz wyprzedzić roweru, jeśli:

musiałbyś najechać lub przekroczyć linię ciągłą,

nie jesteś w stanie zachować co najmniej 1 m odstępu,

sytuacja na drodze jest niebezpieczna (np. ograniczona widoczność).

W takim wypadku jedyne legalne rozwiązanie to jazda za rowerzystą i czekanie na odpowiedni moment.

W praktyce kierowcy robią inaczej

Na drodze wygląda to różnie. Wielu kierowców wyprzedza rowerzystów "na styk", ignorując linie i odstęp. Problem w tym, że w razie kontroli albo zdarzenia drogowego to właśnie kierowca ponosi konsekwencje.

Najprościej: Mieścisz się na swoim pasie i masz 1 metr odstępu – wyprzedzasz. Nie – czekasz.

Ile kosztuje wyprzedzanie rowerzysty? Taryfikator mandatów dla niecierpliwych

W konfrontacji samochód vs. rowerzysta na linii ciągłej, to kierowca ma najwięcej do stracenia. Oto jak wyglądają stawki mandatów i punktów karnych za poszczególne błędy:

Co zrobił kierowca? Mandat Punkty karne Przejazd zbyt blisko rowerzysty 300 zł 6 pkt Najechanie na podwójną ciągłą (P-4) 200 zł 5 pkt Najechanie na linię ciągłą (P-2 lub P-7b) 100 zł 1 pkt

Kumulacja za rower, czyli 11 punktów karnych i mandat 500 zł

Warto pamiętać, że policjant nie musi wybierać. Jeśli podczas wyprzedzania jednocześnie najedziesz na podwójną ciągłą i zrobisz to "na gazetę" (zbyt blisko roweru), kary mogą się zsumować. Wtedy pośpiech może kosztować 500 zł i aż 11 punktów karnych.

Gdy sprawa trafi do sądu...

Jeśli manewr zostanie uznany za bezpośrednie stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa (np. zmuszenie rowerzysty do ucieczki na pobocze), sprawa może skończyć się w sądzie. Tam taryfikator znika, a pojawia się grzywna, która może wynieść nawet 30 000 zł.

Wniosek jest prosty. Czasem 30 sekund spędzone za rowerzystą to najlepiej zaoszczędzone kilkaset złotych.