Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, Avia, BP, Circle K, Amic i Auchan. Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel?

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,05 zł/l, a za diesla do 6,34 zł/l – to efekt rządowego obwieszczenia ministra energii, które obowiązuje do poniedziałku włącznie. Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Avia, BP, Circle K, Amic i Auchan nie tylko trzymają się maksymalnych limitów, ale nawet schodzą znacznie poniżej wyznaczonego sufitu.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed zmianą cen na wtorek:

Benzyna 95 : Na stacji Avia kosztuje 5,85 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – wygląda niemal jak promocja. Auchan oferuje "95-kę" za 5,99 zł/l. Pozostałe stacje wyrównały do rządowego limitu 6,05 zł/l.

Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,19 zł/l (Auchan) , przez 6,24 zł/l (Avia) i 6,30 zł/l (Amic), aż do 6,34 zł/l (Orlen, BP, Circle K).

LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,69 zł/l (najtaniej na Avii) do 3,73 zł/l.

Benzyna premium w cenie zwykłej. Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę

Podczas przejadżdźki po stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują dokładnie tyle samo (6,05 zł/l). Identycznie jest z dieslem – wersję standardową oraz premium zatankujesz za 6,34 zł/l.

Podobną sytuację zastałem na BP z dieslem Ultimate (również po 6,34 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty.

Orlen już zmienia ceny w hurcie. Od poniedziałku nowa rzeczywistość

Analitycy e-petrol w swojej najnowszej prognozie zauważają, że ropa naftowa tanieje w oczekiwaniu na amerykańsko-irańskie porozumienie. Efekt? Już w pierwszych dniach czerwca cena benzyny 95vna stacjach może spaść poniżej poziomu 6 złotych za litr.

Jak widać z moich zdjęć, rzeczywistość wyprzedziła już prognozy pisane za biurkiem. Potwierdzają to ruchy krajowego potentata – Orlen mocno obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 potaniała o 98 zł, odmiana 98 zeszła o 87 zł, a olej napędowy o 77 zł za metr sześcienny.

Nowe ceny benzyny 95 i LPG od 1 czerwca i w Boże Ciało

Dlatego na stacjach od poniedziałku, po 1 czerwca, według prognoz e-petrol.pl, kierowcy mogą spodziewać się następujących cen detalicznych:

Benzyna 95: 5,96–6,09 zł/l

Olej napędowy: 6,22–6,33 zł/l

Gaz LPG: 3,53–3,62 zł/l

Również biuro Reflex zauważa, że ostatni tydzień maja przyniósł zauważalne spadki cen ropy i paliw. Najbardziej w skali tygodnia – aż o 40 groszy na litrze – potaniał olej napędowy. Jego średnia krajowa cena wynosiła 6,50 zł/l i była najniższa od końca lutego, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

– To nie koniec dobrych informacji. Ze względu na postępujący spadek hurtowych cen paliw początek czerwca może przynieść dalsze obniżki na krajowych stacjach – wskazuje Rafał Zywert, analityk biura Reflex.

Ekspert również przewiduje spadek ceny benzyny 95 poniżej poziomu 6 zł za litr i przypomina, że dzięki pakietowi CPN ceny paliw w Polsce są nadal jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej – taniej jest tylko na Malcie.

Oto jak wyglądają średnie ceny krajowe na cały tydzień (1–5 czerwca 2026 r.) w tym Boże Ciało. Prognoza biura Reflex:

Paliwo Prognoza cenowa (średnia) Zmiana tydzień do tygodnia Benzyna 95 5,91 zł/l -36 groszy Benzyna 98 6,49 zł/l -35 groszy Olej napędowy (ON) 6,26 zł/l -24 grosze Autogaz (LPG) 3,57 zł/l -5 groszy

Czy pakiet CPN będzie przedłużony na całe wakacje?

Kierowców jeszcze do 15 czerwca będzie chronił rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) – wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość, choć niepewność zasiewają sygnały wysyłane przez samych urzędników.

– Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego utrzymaniu na całe wakacje z góry – powiedział Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.

Na ten moment kierowcom musi więc wystarczyć świadomość dwutygodniowej ochrony. Kolejne decyzje rządu poznamy w połowie miesiąca.