Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Tankowanie paliwa ceny paliw
Zdjęcie zrobione dziś rano na jednej ze stacji Orlen. Nowe ceny paliw od poniedziałku mogą zaskoczyć kierowców. Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel?/Tomasz Sewastianowicz
Analitycy e-petrol.pl i biura Reflex mówią jednym głosem: w tym tygodniu na stacjach paliw czeka nas rewolucja. Orlen mocno ściął stawki hurtowe, co natychmiast przełoży się na ceny na pylonach. Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG od wtorku, 2 czerwca? Sprawdziłem, jak wyglądają nowe cenniki i gdzie zatankujesz najtaniej.

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, Avia, BP, Circle K, Amic i Auchan. Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel?

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,05 zł/l, a za diesla do 6,34 zł/l – to efekt rządowego obwieszczenia ministra energii, które obowiązuje do poniedziałku włącznie. Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Avia, BP, Circle K, Amic i Auchan nie tylko trzymają się maksymalnych limitów, ale nawet schodzą znacznie poniżej wyznaczonego sufitu.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed zmianą cen na wtorek:

  • Benzyna 95: Na stacji Avia kosztuje 5,85 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – wygląda niemal jak promocja. Auchan oferuje "95-kę" za 5,99 zł/l. Pozostałe stacje wyrównały do rządowego limitu 6,05 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,19 zł/l (Auchan), przez 6,24 zł/l (Avia) i 6,30 zł/l (Amic), aż do 6,34 zł/l (Orlen, BP, Circle K).
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,69 zł/l (najtaniej na Avii) do 3,73 zł/l.
Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Avia/Tomasz Sewastianowicz

Benzyna premium w cenie zwykłej. Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę

Podczas przejadżdźki po stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują dokładnie tyle samo (6,05 zł/l). Identycznie jest z dieslem – wersję standardową oraz premium zatankujesz za 6,34 zł/l.

Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz

Podobną sytuację zastałem na BP z dieslem Ultimate (również po 6,34 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz

Orlen już zmienia ceny w hurcie. Od poniedziałku nowa rzeczywistość

Analitycy e-petrol w swojej najnowszej prognozie zauważają, że ropa naftowa tanieje w oczekiwaniu na amerykańsko-irańskie porozumienie. Efekt? Już w pierwszych dniach czerwca cena benzyny 95vna stacjach może spaść poniżej poziomu 6 złotych za litr.

Jak widać z moich zdjęć, rzeczywistość wyprzedziła już prognozy pisane za biurkiem. Potwierdzają to ruchy krajowego potentata – Orlen mocno obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 potaniała o 98 zł, odmiana 98 zeszła o 87 zł, a olej napędowy o 77 zł za metr sześcienny.

Stacja paliw Auchan/Tomasz Sewastianowicz

Nowe ceny benzyny 95 i LPG od 1 czerwca i w Boże Ciało

Dlatego na stacjach od poniedziałku, po 1 czerwca, według prognoz e-petrol.pl, kierowcy mogą spodziewać się następujących cen detalicznych:

  • Benzyna 95: 5,96–6,09 zł/l
  • Olej napędowy: 6,22–6,33 zł/l
  • Gaz LPG: 3,53–3,62 zł/l

Również biuro Reflex zauważa, że ostatni tydzień maja przyniósł zauważalne spadki cen ropy i paliw. Najbardziej w skali tygodnia – aż o 40 groszy na litrze – potaniał olej napędowy. Jego średnia krajowa cena wynosiła 6,50 zł/l i była najniższa od końca lutego, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

– To nie koniec dobrych informacji. Ze względu na postępujący spadek hurtowych cen paliw początek czerwca może przynieść dalsze obniżki na krajowych stacjach wskazuje Rafał Zywert, analityk biura Reflex.

Ekspert również przewiduje spadek ceny benzyny 95 poniżej poziomu 6 zł za litr i przypomina, że dzięki pakietowi CPN ceny paliw w Polsce są nadal jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej – taniej jest tylko na Malcie.

Oto jak wyglądają średnie ceny krajowe na cały tydzień (1–5 czerwca 2026 r.) w tym Boże Ciało. Prognoza biura Reflex:

Paliwo

Prognoza cenowa (średnia)

Zmiana tydzień do tygodnia

Benzyna 95

5,91 zł/l

-36 groszy

Benzyna 98

6,49 zł/l

-35 groszy

Olej napędowy (ON)

6,26 zł/l

-24 grosze

Autogaz (LPG)

3,57 zł/l

-5 groszy

Czy pakiet CPN będzie przedłużony na całe wakacje?

Kierowców jeszcze do 15 czerwca będzie chronił rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) – wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość, choć niepewność zasiewają sygnały wysyłane przez samych urzędników.

– Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego utrzymaniu na całe wakacje z góry – powiedział Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.

Na ten moment kierowcom musi więc wystarczyć świadomość dwutygodniowej ochrony. Kolejne decyzje rządu poznamy w połowie miesiąca.

Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
