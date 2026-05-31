Koniec z dowolnością. Apteczka w każdym aucie osobowym to już pewnik

Kierowców w Polsce czeka poważna zmiana. Po 23 latach dowolności lista obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzenia, na mocy której apteczka samochodowa przestanie być jedynie zaleceniem, a stanie się obowiązkiem. W rządowym dokumencie czytamy:

Planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym.

Od kiedy apteczka będzie obowiązkowa? Oto kluczowa data dla kierowców w 2026 roku

Kiedy można spodziewać się pierwszych kontroli pod kątem nowego wyposażenia? Przewidywany termin wydania rozporządzenia to II kwartał tego roku, czyli najpóźniej do końca czerwca 2026 r.

Wprowadzając te przepisy, Polska dołączy do większości krajów europejskich. Obowiązek posiadania apteczki funkcjonuje już m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy na Litwie.

Z kolei skład zestawu określa norma DIN 13164. To niemiecka norma uznawana za standard w większości krajów UE, w tym w Polsce. Co to oznacza dla kierowcy w praktyce? Przede wszystkim to, że nie trzeba kompletować wszystkiego na sztuki – wystarczy podczas zakupów upewnić się, że na opakowaniu widnieje ten konkretny symbol.

Co ciekawe, zestaw nie obejmuje żadnych leków ani płynów odkażających. Powód jest prosty: przewożone w schowku i narażone na skrajne temperatury (upał latem, mróz zimą) szybko straciłyby swoje właściwości.

Skład apteczki samochodowej zgodnej z normą DIN stanowią materiały opatrunkowe: komplet sterylnych kompresów, opasek elastycznych, chust oraz plastrów w różnych rozmiarach (w tym specjalne na palce). Ważne są także elementy czysto ratunkowe. W zestawie muszą znaleźć się:

Nożyce z zaokrąglonymi końcami (do bezpiecznego rozcinania pasów czy ubrań),

Koc ratunkowy (termiczny),

Jednorazowe maseczki medyczne oraz rękawice winylowe.

Bez tych elementów, z samym tylko bandażem i plastrem, zestaw nie spełni wymogów normy.

Obowiązkowe wyposażenie auta w 2026 roku. Tylko dwie rzeczy (na razie)

Zanim lista oficjalnie się wydłuży, przypomnijmy o elementach, które policjanci sprawdzają podczas rutynowych kontroli już dzisiaj. Obecnie polskie prawo (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów) jest wyjątkowo łaskawe i wymaga jedynie dwóch rzeczy:

Trójkąta ostrzegawczego (z homologacją),

(z homologacją), Gaśnicy (o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, z ważną legalizacją).

Za ich brak grozi mandat w wysokości 500 zł. Co więcej, jeśli diagnosta stwierdzi brak trójkąta lub gaśnicy podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów, negatywny wynik przeglądu jest praktycznie gwarantowany. Warto przy tym pamiętać, że standardowa gaśnica proszkowa o masie 1 kg zwykle nie wystarcza do ugaszenia rozwiniętego pożaru, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga.

Jak prawidłowo ustawić trójkąt ostrzegawczy? Większość kierowców robi to źle

Samo posiadanie trójkąta to dopiero połowa sukcesu – trzeba jeszcze wiedzieć, jak go poprawnie użyć. Zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odległość ustawienia trójkąta zależy od rodzaju drogi, na której się znajdujemy:

W obszarze zabudowanym: Trójkąt umieszczamy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (np. na klapie bagażnika lub dachu, na wysokości do 1 metra) .

Trójkąt umieszczamy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (np. na klapie bagażnika lub dachu, na wysokości . Poza obszarem zabudowanym: Odległość musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem.

Odległość musi wynosić za pojazdem. Na autostradzie lub drodze ekspresowej mamy obowiązek wystawić trójkąt aż 100 metrów za autem.

Nie tylko brak apteczki. Za te przedmioty policjant zabierze dowód

Przy okazji zmian w przepisach, warto obalić popularny mit: mandat można dostać nie tylko za to, czego w aucie brakuje, ale też za to, co w nim przewozimy. Chodzi o niezabezpieczone, luźne przedmioty, które podczas nagłego hamowania działają jak pociski, lub narzędzia budzące podejrzenie policjantów (np. siekiery, maczety czy kije bejsbolowe przewożone pod fotelem).

W polskim prawie nie ma sztywnego katalogu przedmiotów zakazanych w aucie. To funkcjonariusz na miejscu kontroli ocenia stopień zagrożenia. Jeśli uzna, że przewożona bez zabezpieczenia siekiera zagraża pasażerom w razie wypadku, może wypisać mandat i zatrzymać dowód rejestracyjny auta, powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym:

Pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Antyradar w 2026 roku. Kiedy urządzenie w aucie staje się nielegalne?

Osobny problem stanowią urządzenia wykrywające pomiar prędkości. Tutaj przepisy są wyjątkowo surowe. Samo posiadanie antyradaru nie jest karalne, o ile urządzenie jest wyłączone i oryginalnie zapakowane. Jednak każda gotowość do użycia – czyli np. antyradar zamontowany na szybie, nawet jeśli jest wypięty z zasilania – to złamanie prawa, które skutkuje wysoką grzywną i punktami karnymi.