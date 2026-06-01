"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach

Moja analiza przepisów: Nowelizacja, która wchodzi w życie za kilka dni, miała całkowicie zlikwidować furtkę dla kierowców nagminnie łamiących przepisy. Ostateczny kształt rozporządzenia to efekt przeciągania liny między dwoma resortami. Sprawdziłem, co dokładnie zmienia się od 3 czerwca 2026.

Szybciej stracisz prawo jazdy. MSWiA: Ta lista 60 wykroczeń zmieni wszystko od 3 czerwca

Właśnie wtedy wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które całkowicie zmieni zasady redukcji punktów karnych. Warto wiedzieć, że pierwotny projekt MSWiA zakładał całkowity szlaban na redukcję punktów karnych za przekroczenie prędkości.

Jednak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ujął się za kierowcami ze zbyt ciężką nogą. Efekt? MSWiA zgodziło się na kompromis w sprawie karania za zbyt szybką jazdę, ale i tak zniknie możliwość kasowania punktów za 60 kluczowych wykroczeń drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze). Dla szybkiego zrozumienia nowych zasad przygotowałem zestawienie najważniejszych zmian:

Stary vs. nowy system. Tak zmienią się przepisy – zestawienie w TABELI

Obszar zmian Stary system (do 2 czerwca) Nowy system (od 3 czerwca) Kasowanie punktów za prędkość Możliwe za każde przekroczenie Tylko dla przekroczeń do 30 km/h Lista "zakazanych" wykroczeń Brak ograniczeń w WORD 60 wykroczeń bez możliwości redukcji Maksymalna stawka (15 pkt) Za przekroczenie o ponad 70 km/h Bez zmian (utrzymana po kompromisie) Ważność punktów karnych Znikają po roku od opłacenia mandatu Bez zmian

Kierowcy jadący "do 30 km za szybko" mogą odetchnąć. Kulisy kompromisu w rządzie

Wiceminister stwierdził, że niedawne wprowadzenie przepisów o odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym jest wystarczająco surową karą. Ocenił, że system powinien dawać kierowcom szansę na edukację, a nie tylko eliminować ich z dróg.

– W przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 30 km/h, a zwłaszcza o więcej niż 50 km/h, kary grzywny oraz punkty karne są już bardzo dotkliwe. Wynoszą od 11 do 15 punktów – oceniał Bukowiec. Jednocześnie wywalczył on kompromis: możliwość redukcji salda o 6 punktów (raz na pół roku) zostanie zachowana, ale wyłącznie dla tych, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o nie więcej niż 30 km/h.

Ostatecznie MSWiA ugięło się pod tymi argumentami. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański potwierdził, że do przepisów wprowadzono poprawkę ratującą kierowców jadących "do 30 km za szybko". Resort zrezygnował też z podniesienia stawek punktowych (plan przewidywał m.in. za każde przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h na konto kierowcy będzie trafiało 15 punktów karnych). Taryfikator punktów zostanie nieruszony i maksymalne 15 punktów wciąż dostaniemy dopiero za jazdę szybszą o ponad 70 km/h od limitu. Nie ma jednak z czego się cieszyć...

Oblężenie w WORD-ach: Kierowcy walczą o przetrwanie

Dla przeciętnego kierowcy najważniejszy jest fakt, że od 3 czerwca wachlarz możliwości ratowania prawa jazdy znacznie się skurczy. Nic dziwnego, że na ostatniej prostej Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przeżywają oblężenie.

Kierowcy masowo zapisują się na ostatnie terminy szkoleń redukujących punkty, nie przeszkadzają też sięgające nawet 1200 zł. W obliczu ryzyka utraty "prawka" cena przestaje grać rolę. Czasu na ucieczkę przed ostrzejszym prawem zostało niewiele, a przypomnijmy – z kursu mogą skorzystać tylko osoby, które posiadają prawo jazdy od minimum roku i nie uzbierały jeszcze 24 punktów.

Nowość: 22 punkty karne za jeden manewr

Dodatkowo zaostrza się taryfikator dla amatorów driftowania i nielegalnych wyścigów – za driftowanie lub jazdę na tylnym kole przewidziano 10 punktów karnych, a jeżeli podczas takiej jazdy dojdzie do kolizji, to policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów za spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. Krótko mówiąc, jeden nieodpowiedzialny manewr może kosztować nawet 22 punkty karne, co dla niefrasobliwych kierowców oznacza niemal natychmiastową utratę prawa jazdy (limit dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok – 20 punktów).

– To czytelna przesłanka. Nie trzeba doprowadzić do tragedii, by ponieść surowe konsekwencje – mówi dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. – Samo wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa brawurowej jazdy to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Jeśli kierowca rażąco przekracza prędkość i naraża życie innych, to musi liczyć się nie tylko z utratą uprawnień, ale nawet z karą więzienia. Nasze analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców – podkreśla.

Koniec z taryfą ulgową. Pełna lista wykroczeń bez prawa do redukcji punktów

Można spodziewać się, że po 3 czerwca znacząco wzrośnie liczba kierowców, którzy stracą uprawnienia za przekroczenie limitu. Za poniższe wykroczenia nie będzie można liczyć na rozgrzeszenie po szkoleniu w WORD – dopisane punkty znikną z konta dopiero po roku od opłacenia mandatu. Lista MSWiA obejmuje 60 pozycji:

1. Prędkość powyżej 30 km/h bez taryfy ulgowej

To bezpośredni skutek nowego kompromisu resortów. Każda wykroczenie z tego limitu oznacza zablokowanie punktów na koncie przez 12 miesięcy:

Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h – 15 pkt,

Przekroczenie o 61-70 km/h – 14 pkt,

Przekroczenie o 51-60 km/h – 13 pkt,

Przekroczenie o 41-50 km/h – 11 pkt,

Przekroczenie o 31-40 km/h – 9 pkt

2. Słone kary za wykroczenia wobec pieszych

Omijanie auta, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych – 15 pkt,

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 15 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 15 pkt,

Niezatrzymanie się przed osobą niepełnosprawną na przejściu – 15 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu – 12 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 10 pkt,

Jazda po przejściu dla pieszych lub drodze dla pieszych – 8 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo na placu współdzielonym – 8 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy włączaniu się do ruchu – 8 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania – 8 pkt,

Rozdzielanie kolumny pieszych – 8 pkt,

Nieprawidłowe zatrzymanie przy przystanku komunikacji publicznej – 6 pkt

3. Alkohol, promile, narkotyki i ucieczka

W przypadku zachowań patologicznych i najcięższych naruszeń nowe prawo jest bezwzględne:

Jazda po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 pkt ,

, Jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków – 15 pkt,

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 pkt,

Naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo drogowe, w tym: katastrofa w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku drogowego, organizowanie lub udział w nielegalnym wyścigu drogowym, szczególnie niebezpieczna jazda związana z wyścigami, jazda mimo cofniętych uprawnień, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – 15 pkt za każde,

Kierowanie bez uprawnień – 10 pkt

4. Czerwone światło i tory kolejowe

Skrzyżowania i przejazdy kolejowe to kolejne pułapki, na których można błyskawicznie stracić uprawnienia:

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – 15 pkt,

Przejazd na czerwonym świetle – 15 pkt,

Niestosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem – 15 pkt,

Niestosowanie się do poleceń kontroli ruchu drogowego – 15 pkt,

Omijanie opuszczających się zapór kolejowych – 15 pkt,

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle – 15 pkt,

Wjazd na przejazd kolejowy bez możliwości opuszczenia go – 15 pkt

5. Koniec z driftem i zakazanym wyprzedzaniem

Niestosowanie się do zakazu wyprzedzania – 15 pkt,

Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów – 10 pkt,

Wyprzedzanie przed wzniesieniem – 10 pkt,

Wyprzedzanie na zakręcie – 10 pkt,

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu – 10 pkt,

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym – 10 pkt,

Wyprzedzanie przed torami tramwajowymi – 10 pkt,

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego – 10 pkt,

Zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 12 pkt,

Jazda pod prąd na autostradzie lub ekspresówce – 15 pkt,

Celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg – 10 pkt,

Spowodowanie zagrożenia podczas driftu lub poślizgu – 12 pkt

6. Wymuszenie pierwszeństwa i korytarz życia

Blokada punktów karnych na koncie kierowcy obejmie również ignorowanie zasad pierwszeństwa i utrudnianie przejazdu służbom ratunkowym:

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa z obrażeniami – 12 pkt,

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa bez obrażeń – 10 pkt,

Spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną – 8 pkt,

Tamowanie lub utrudnianie ruchu – 8 pkt,

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu – 12 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

Korzystanie z korytarza życia przez nieuprawnionych kierowców – 8 pkt

7. Przewóz dzieci i brak rejestracji

Te z pozoru drobniejsze uchybienia również trafiły na listę ministra:

Kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu – 3 pkt,

Nieprawidłowy przewóz jednego dziecka – 5 pkt,

Nieprawidłowy przewóz dwojga dzieci – 10 pkt,

Nieprawidłowy przewóz więcej niż dwojga dzieci – 15 pkt.

W praktyce oznacza to, że wystarczy jedno poważniejsze wykroczenie związane z prędkością (np. +32 km/h) oraz chwila nieuwagi w rejonie przejścia dla pieszych, by konto kierowcy zapełniło się bez możliwości ratunku. Kto nie zdąży zapisać się na kurs w WORD przed 3 czerwca, ten podejmuje ogromne ryzyko utraty prawa jazdy na pełny rok.