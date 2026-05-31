Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian

Legalne LED-y w Polsce – najważniejsze fakty w skrócie

Koniec z szarą strefą: Nowe przepisy ONZ otworzą drogę do pełnej legalizacji zamienników LED w Polsce.

Bez dodatkowych badań: Nowe prawo ma pozwolić na montaż LED-ów do reflektorów bez konieczności uzyskiwania indywidualnych opinii technicznych.

Zaczynamy już teraz: Proces rusza w tym roku i potrwa do 2028 roku, obejmując kolejne typy oświetlenia.

Do tej pory legalne retrofity H11 były wyjątkiem, ale nowe przepisy otwierają drogę dla popularniejszych standardów, takich jak H1 i H4.

Retrofity LED w starszym aucie. Dlaczego kierowcy tak bardzo ich szukają?

Wiele starszych samochodów w Polsce ma słabe oświetlenie. Ich reflektory z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi oferują skromny zasięg w porównaniu do tego, co potrafią współczesne systemy. Dlatego kierowcy biorą sprawy w swoje ręce i montują zamienniki – popularne retrofity LED.

To prosty sposób, by niewielkim kosztem zwiększyć skuteczność świateł do dzisiejszych standardów. Montaż jest błyskawiczny – nowoczesne LED-y mają identyczne wymiary jak klasyczne żarówki, więc pasują do gniazd bez żadnych kombinacji z adapterami. Efekt? Bielszy strumień światła, szerszy zasięg i znacznie lepsza widoczność pobocza. Do tego dochodzi trwałość: markowe LED-y potrafią wytrzymać nawet 3000 godzin, zużywając przy tym o 60% mniej energii niż halogeny.

Ministerstwo Infrastruktury: Przepisy ONZ zmienią wszystko

Gdzie tkwi haczyk? Oczywiście w prawie. Choć technologia jest gotowa, w Polsce stosowanie retrofitów wciąż bywa uznawane za nielegalne. Jednak nowe światło na sprawę rzuca Ministerstwo Infrastruktury. Okazuje się, że 2026 rok może przynieść prawdziwy przełom.

– W ONZ trwają prace nad opracowaniem przepisów homologacyjnych dla wszystkich podstawowych źródeł światła stosowanych w pojazdach – mówi dziennik.pl Rafał Jaśkowski, dyrektor biura komunikacji w resorcie infrastruktury.

Nowe regulacje mają sprawić, że każdy LED wykonany według nowych wytycznych będzie mógł być legalnie stosowany jako zamiennik klasycznej żarówki (np. H1 czy H4) w dowolnym aucie. Bez względu na to, co widnieje w starej homologacji reflektora.

Dopuszczenie a homologacja ECE. Tu najczęściej mylą się kierowcy

Wokół tematu narosło mnóstwo mitów, a w komentarzach zawsze pojawia się argument: to i tak nielegalne. Problem w tym, że wielu kierowców (i mechaników) myli dwa pojęcia: lokalne dopuszczenie do ruchu oraz międzynarodową homologację ECE.

To zasadnicza różnica. Dopuszczenie lokalne (które funkcjonuje np. w Niemczech czy Austrii) często dotyczy konkretnych modeli aut i nie obowiązuje automatycznie w Polsce. Z kolei homologacja ECE to standard uznawany w krajach Unii Europejskiej, w tym u nas. To sygnał, że produkt został sprawdzony pod kątem geometrii wiązki i bezpieczeństwa – dokładnie tak samo jak tradycyjna żarówka halogenowa.

Pierwsza jaskółka już jest: H11 przeciera szlaki

Choć na ogólną legalizację H1 czy H4 jeszcze czekamy, na rynku pojawiły się już "pierwsze jaskółki". Przykładem jest kategoria oświetlenia H11.

– Jeśli regulamin ONZ faktycznie zostanie uzupełniony o te przepisy, producenci zyskają jasne ramy projektowe, a użytkownicy pewność – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Rynkowi giganci tacy jak OSRAM wprowadzili już na rynek modele z pełną homologacją ECE (np. Night Breaker LED Smart H11). W praktyce oznacza to koniec dylematu: legalny, ale słaby halogen, czy jasny, ale nielegalny LED. Homologowany retrofit H11 można bez obaw montować w każdym reflektorze przystosowanym do tej żarówki. Bez wizyt u diagnosty i dodatkowych certyfikatów.

Kiedy legalne LED-y w Polsce? Oficjalny harmonogram do 2028 roku

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło konkretne terminy wdrażania dokumentów dla poszczególnych typów świateł. Tak wygląda harmonogram:

Rodzaj świateł Rok legalizacji Przeciwmgielne 2026 Drogowe (tzw. długie) 2027 Mijania 2028

Policja ostrzega: Za brak certyfikatu grozi utrata dowodu rejestracyjnego

Dopóki harmonogram nie obejmie danej kategorii (np. H4), kierowcy muszą zachować czujność. Policja w trakcie kontroli drogowej może sprawdzić stan oświetlenia. Jeśli zamontowany LED nie posiada homologacji ECE (jak we wspomnianym przypadku H11), spotkanie z drogówką skończy się mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Warto o tym pamiętać: W przypadku montażu legalnych retrofitów (tych z homologacją ECE) dobrym nawykiem jest zachowanie oryginalnego opakowania i wożenie go w schowku. Dlaczego? Podczas kontroli policjant nie musi wyciągać żarówki z reflektora – wystarczy mu potwierdzenie na pudełku, że produkt spełnia międzynarodowe normy. To najprostszy sposób, by uniknąć niepotrzebnych dyskusji i podejrzeń o oślepianie innych.

– Prawidłowo wyregulowane i sprawne światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę – przypomina podinspektor Robert Opas, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.

Należy też pamiętać, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku – od zmierzchu do świtu – to już 300 zł kary i 6 punktów karnych.

Jeśli jednak oświetlenie posiada poważne usterki lub jest niezgodne z przepisami, funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć mandat w wysokości do 3000 zł. Odzyskanie dokumentu nastąpi dopiero po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego. Gorzej, jeśli odprawi kierowcę z kwitkiem – wtedy zaczynają się problemy. Kiedy przegląd zakończy się negatywnie?

Trafiłeś na badanie techniczne? To teraz się zacznie

– Diagnosta na badaniu technicznym posługuje się kryteriami oceny stanu technicznego, które są zawarte w rozporządzeniu dotyczącym zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – mówi dziennik.pl Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. – W przypadku, gdy dana usterka w kryteriach oceny zaszeregowana jest jako poważna (UP) lub niebezpieczna (UN), wówczas diagnosta nie ma innej możliwości, jak zanegować wynik badania technicznego. Z tym, że w przypadku usterki niebezpiecznej zobowiązany jest do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2024 r. dowód rejestracyjny zatrzymywany jest w sposób wirtualny poprzez odznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów tego faktu – wyjaśnia.

W przypadku negatywnego wyniku badania technicznego właściciel powinien naprawić auto w zakresie stwierdzonych usterek, które opisane są w zaświadczeniu wystawionym przez diagnostę. Kolejny krok to ponowne badanie techniczne tylko w zakresie usuniętych usterek. Jeśli kierowca wyrobi się z naprawami do 14 dni od pierwotnego negatywnie zakończonego badania na SKP, wówczas nie płaci ponownie za całe badanie techniczne, tylko ponosi niewielką opłatę za weryfikację usunięcia usterek.

– Wynik pozytywny badania "poprawkowego" zezwala diagnoście na dopuszczenie pojazdu do ruchu i wyznaczenie kolejnego okresowego badania technicznego. W przypadku, gdy doszło zatrzymania dowodu rejestracyjnego (wirtualnie) i ustała przyczyna jego zatrzymania, diagnosta w systemie CEP dokonuje jego zwrotu, bez konieczności wizyty w Wydziale Komunikacji – tłumaczy Rytel z PISKP.

Z takimi usterkami samochód nie przejdzie badania technicznego

Jeśli na Stacji Kontroli Pojazdów kierowca pojawi się samochodem, w którym diagnosta wykryje usterki kwalifikowane jako poważne (UP), wówczas nie ma mowy o pieczątce w dowodzie rejestracyjnym. W myśl wspomnianych przepisów na ich usunięcie ma 14 dni, jeśli nie chce ponownie płacić za nowe badanie techniczne. Lista wad obejmuje:

Wycieki z amortyzatorów

Poluzowany amortyzator;

Brak osłony gumowej amortyzatora;

Nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych i końcówek drążków;

Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach);

Brak lub uszkodzone osłony gumowe elementów układu kierowniczego;

Brak wymaganych zabezpieczeń połączeń śrubowych w układzie kierowniczym;

Zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego, a także wszelkie luzy lub zacięcia, wpływające na działanie;

Nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia lub sworzni wahaczy;

Ustawienie kół wpływające na stabilność podczas jazdy na wprost;

Nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia pedału hamulca;

Uszkodzone lub skorodowane przewody hamulcowe;

Kontrolka ABS lub inne usterki układu;

Kontrolka poduszki powietrznej;

Różne opony na kołach jednej osi;

Niedopuszczalny stan techniczny szyby przedniej (np. zarysowania lub zniekształcenia);

Brak lub niedziałanie świateł mijania, brak reflektorów lub poważne usterki odbłyśnika;

Nieprawidłowe lub uszkodzone mocowanie reflektora, nieprawidłowa barwa światła;

Niesprawne kierunkowskazy lub światła STOP;

Niewielkie pęknięcia lub odkształcenia podłużnic;

Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji;

Uszkodzenia układu przeniesienia napędu: wygięte półosie, luzy na wale napędowym;

Nieprawidłowe działanie lub brak pasów bezpieczeństwa;

Brak prędkościomierza lub brak podświetlenia zegarów jeśli występuje fabrycznie;

Uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy oraz także brak zagłówków;

Nieszczelność lub niepewne mocowanie elementów układu wydechowego.

W ten sposób stracisz dowód rejestracyjny podczas badania technicznego

Usterki określane jako niebezpieczne z miejsca przekreślają szanse na pozytywny wynik badania technicznego na Stacji Kontroli Pojazdów. Diagnosta w myśl nowego prawa obowiązującego od 2024 roku zatrzyma dowód rejestracyjny elektronicznie (adnotacja w bazie CEP; czyli nawet wtedy, gdy kierowca nie tego dokumentu przy sobie). Lista niebezpiecznych usterek, które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje:

Pęknięty przewód hamulcowy;

Mocne pęknięcie szyby w polu widzenia;

Prawdopodobieństwo obluzowania koła w trakcie jazdy;

Poważne usterki przekładni kierowniczej wpływające na działanie;

Obluzowane mocowanie fotela kierowcy;

Poważne ryzyko obluzowania kierownicy;

Poważne pęknięcie podłużnic;

Brak siły hamowania na co najmniej jednym kole;

Pęknięcie lub odkształcenie osi;

Spaliny przedostające się do środka auta w stopniu zagrażającym zdrowiu kierowcy i pasażerów;

Skrajnie zużyte opony - z widocznym kordem lub wtedy, gdy głębokość bieżnika jest niezgodna z przepisami.

Lista 41 usterek, które diagności znajdują podczas przeglądu w SKP

W praktyce istnieje przynajmniej 41 najczęstszych usterek, które mogą przyczynić się negatywnego wyniku badania technicznego (brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym) lub do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę – wynika z danych zebranych z SKP przez Instytut Transportu Samochodowego. – Usterki na liście są uszeregowane od najczęściej występujących. Wszystkie występowały na tyle często, że ich udział wśród całkowitej liczby usterek przekraczał 1 proc. – mówi dziennik.pl dr inż. Paweł Dziedziak z ITS. Oto spis prosto ze Stacji Kontroli Pojazdów:

Nadmierne zużycie sworznia, łożysk sworznia lub sworzni wahaczy; Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach) drążków kierowniczych; Uszkodzenie źródła światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną; Hamulec nie działa po jednej stronie lub, w przypadku badania drogowego, pojazd ściąga nadmiernie w bok; Amortyzator jest uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub uszkodzenie; Nadmierny wyciek dowolnego płynu, który może zagrażać środowisku lub bezpieczeństwu innych użytkowników drogi; Brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł mijania; Uszkodzenie źródła światła STOP; Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji podwozia lub ramy i elementów do nich przymocowanych; Wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie systemów poduszki powietrznej; Głębokość bieżnika opony niezgodna z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych; Uszkodzenie źródła światła przednich, tylnych i bocznych świateł pozycyjnych lub świateł obrysowych; Emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza wartości maksymalne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych silnika benzynowego; Brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie) w układzie hamulca roboczego;. Skuteczność hamowania mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych w układzie hamulca roboczego; Strumień światła nie pada na powierzchnię tablicy rejestracyjnej; Nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole w układzie hamulca roboczego; Brak wymaganej skuteczności hamowania w postojowym układzie hamulcowym; System OBD wykazuje kody usterek związane z emisją (silnik benzynowy); Zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ); Uszkodzenie lub pęknięcie części resoru w zawieszeniu; Uszkodzenie źródła światła oświetlającego tablicę rejestracyjną; Stan przewodów hamulcowych grozi awarią lub pęknięciem; Wyraźnie nieszczelny układ wydechowy (w kontekście hałasu); Zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole w układzie hamulca roboczego; Niepewne mocowanie światła przedniego, bocznego, tylnego pozycyjnego lub światła obrysowego; Wskaźnik ostrzegawczy wskazuje uszkodzenie układu przeciwblokującego (ABS); Brak światła, źródła światła lub jego uszkodzenie (dotyczy świateł drogowych lub mijania); Skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ); Przekroczenie wartości emisji zanieczyszczeń gazowych, o których mowa w rozporządzeniu o warunkach technicznych (silnik o zapłonie samoczynnym); Niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi w pojeździe; Uszkodzenie źródła światła cofania; Nadmierne zużycie klocków lub okładzin w układzie hamulcowym; Hamulce nie działają po jednej stronie w postojowym układzie hamulcowym; Nadmierne zużycie przegubów połączeń układu kierowniczego; Wartość zbieżności ustawienia kół wykracza poza dopuszczalne granice dla danego typu pojazdu; Brak dokumentu wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny i tabliczki znamionowej na zbiornik lub butlę, potwierdzających jego sprawność; Pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub przezroczystej lub tworzywa (o ile jest dozwolona); Uszkodzenie klosza światła przedniego, bocznego, tylnego pozycyjnego lub światła obrysowego; Brak zamontowanego urządzenia kontrolnego emisji spalin, przeróbka urządzenia lub wyraźnie nieprawidłowe działanie (silnik benzynowy); Nieszczelności mające wpływ na pomiary emisji spalin (silnik benzynowy).