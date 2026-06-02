Nowa Kia Seltos już dostępna w Polsce. Koreański SUV ma świetne ceny

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie, z czego 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. Rozmach może imponować, jednak rzeczywistość niedawno zweryfikowała ambitne plany i koreańska marka już nie pędzi na ślepo w kierunku totalnej elektryfikacji.

Obok samochodów elektrycznych radykalnie zwiększa wybór aut hybrydowych (HEV) – w 2028 roku będzie miała już dziewięć modeli spalinowo-elektrycznych. Najlepszym dowodem tej zmiany strategii jest nowa Kia Seltos, która właśnie debiutuje na polskim rynku. Ceny i silniki to najmocniejsze atuty. Ale po kolei...

Sportage ma się czego bać? Tak wygląda Kia Seltos

Kia Seltos z nadwoziem o długości 4,4 m wjeżdża do świata kompaktowych SUV-ów, w którym już czeka m.in. Toyota Corolla Cross czy Skoda Karoq. Wyróżniający się na tle konkurencji design to zasługa przemyślanych zabiegów projektantów. Pierwszą z brzegu ciekawostką jest dach "lewitujący" nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika.

Nowa Kia Seltos

Nowa Kia Seltos

Awangardowy styl podkreśla szeroka, czarna osłona chłodnicy wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają kierowcę efektowną animacją. Tylną część bryły SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i lampy zachodzące na jej środek. Pod względem designu – klasa!

Seltos szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Nawet wycieraczkę tylnej szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą i sterują przepływem powietrza w czasie jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Nowa Kia Seltos

Nowa Kia Seltos

Wnętrze jak ze statku kosmicznego. 30 cali ekranu to dopiero początek

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie tam, gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi lub zielonymi elementami wygląda znakomicie.

Seltos zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit opiera się na czytelnych, cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który składa się z 12,3-calowych zegarów, 5,3-calowego panelu klimatyzacji oraz 12,3-calowej stacji multimedialnej – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci zostawili cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, uchwyty na napoje i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

Nowa Kia Seltos

Luksus, którego pozazdroszczą. Trzy strefy komfortu w standardzie?

Sama klimatyzacja jest 3-strefowa, co oznacza, że oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. Tunel środkowy wyposażono w dodatkowe schowki, a szeroki, odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania. Podświetlanie wnętrza oferuje aż 64 opcje kolorystyczne.

Nowa Kia Seltos

Mały z zewnątrz, wielki w środku. Nowy SUV Kia zaskakuje przestrzenią

Kia Seltos ma 4430 mm długości, 1830 mm szerokości i 1600 mm wysokości. To znaczy, że od Sportage jest o 11 cm krótsza, delikatnie węższa i o 4,5 cm niższa. Rozstaw osi wynosi 2690 mm, czyli o 1 cm więcej niż w większym bracie.

Seltos rozstawem osi przerasta także takie modele jak: Renault Symbioz (2638 mm; -52mm), Toyota Corolla Cross (2640 mm; -50 mm), Seat Ateca (2638 mm; -52 mm), Hyundai Kona (2660 mm; -30 mm), Nissan Qashqai (2665 mm;-25 mm) i Volkswagen T-Roc (2590 mm; -100 mm).

Nowa Kia Seltos

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele są obszerne, z podgrzewaniem i 3-stopniową elektryczną regulacją. Pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie ma dużo luzu na nogi oraz nad głową. Pochylenia oparcia tylnej kanapy można regulować. Koreański SUV z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Nowa Kia Seltos

Nowa Kia Seltos

Duży bagażnik dla całej rodziny. Ile zmieści nowa Kia Seltos?

Kia Seltos zapewnia bagażnik o pojemności 536 l. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1494 l i powstaje płaska powierzchnia. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, szybko schowa swój skarb pod podwójną podłogą regulowaną na wysokości prawie 11 cm. Pomysłowości dopełniają praktyczne haczyki na torby. Poza tym regularnie ukształtowany kufer ma niemal kwadratowe dno (1,06 m szerokości i 92,9 cm długości). Od progu do górnej części otworu jest 46,2 cm.

Nowa Kia Seltos

Nowa Kia Seltos

Koreańska rakieta 1.6 Turbo czy oszczędna hybryda?

Wreszcie napęd. Kia Seltos będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Koreański turbo-SUV dostanie także napęd 4x4.

W czwartym kwartale 2026 roku dołączą dwie hybrydy. Przednionapędowy Seltos HEV z silnikiem wolnossącym 1.6 GDI i sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową drugiej generacji (6DCT) zapewni 154 KM mocy. Szybszy model z dodatkowym silnikiem elektrycznym to już 178 KM i napęd na cztery koła e-AWD.

Nowa Kia Seltos

Nowa Kia Seltos

AI na pokładzie i cyfrowy klucz. Seltos widzi więcej niż kierowca

Bezpieczeństwo zapewni bogaty pakiet systemów: układ kamer wyświetlający obraz martwego pola na ekranie zegarów oraz radar monitorujący strefy obok auta, który zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa. Sprytny tempomat dostosuje prędkość, a w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzymać samochód. Kia Seltos utrzyma dystans, dopilnuje pasa ruchu, a nawet pomoże w jego zmianie. Do tego nowy SUV ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem oraz rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów.

Wyposażenie obejmuje również:

sterowanie głosowe z asystentem AI,

streaming muzyki,

audio firmy Harman Kardon,

cyfrowy klucz (w smartfonie),

12-calowy wyświetlacz HUD.

Cena, która zmiata z planszy. Kia uderza w najczulszy punkt konkurencji

Nowa Kia Seltos kosztuje od 125 500 zł – to cena za wersję M z silnikiem 1.6 T-GDI i sześciobiegową skrzynią manualną. Model z automatem 7DCT to wydatek od 133 500 zł. Wyposażenie standardowe to:

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2) z funkcją wykrywania rąk na kierownicy (HOD)

Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy

Światła dziennie, mijania i drogowe oraz tylne, z wyjątkiem kierunkowskazów, wykonane w technologii LED

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key VSAA51

Tapicerka materiałowa

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold

Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED

System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA)

Panoramiczny potrójny wyświetlacz składający się z cyfrowego 12,3-calowego zestawu wskaźników kierowcy zintegrowanego z 5,3-calowym dotykowym ekranem do sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowym centralnym ekranem multimedialnym bez nawigacji, z bezprzewodowym Android Auto i Apple CarPlay

Kamera cofania

16-calowe felgi aluminiowe

Relingi dachowe

Przednie i tylne czujniki parkowania

Tempomat (dla skrzyni manualnej), tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2) (tylko dla DCT)

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Fotochromatyczne lusterko wsteczne

Nowa Kia Seltos

Kia Seltos w wersji L to wydatek od 137 500 zł. Automat dwusprzęgłowy 7DCT podnosi cenę do 145 500 zł. Model z napędem AWD kosztuje od 154 500 zł. Lepsze wyposażenie to dodatkowo:

Przyciemniane szyby tylne

Podgrzewane fotele przednie i kierownica

Elektryczna regulacja fotela kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupaS1CA02

Regulacja wysokości fotela pasażera

Tapicerka materiałowo-skórzana (skóra syntetyczna) SAAA17

Indukcyjna ładowarka do telefonu

Przednie reflektory LED projekcyjne

Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami

Nawiewy klimatyzacji dla drugiego rzędu w konsoli środkowej

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Oświetlenie wnętrza z możliwością wyboru koloru

Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika Smart Tailgate

18-calowe felgi aluminiowe

Nowa Kia Seltos

Kia Seltos w usportowionej wersji GT-Line kosztuje od 161 500 zł – to SUV z silnikiem 1.6 T-GDI/180 KM i 7-biegowym automatem. Napęd 4x4 podnosi cenę do 170 500 zł. Wyposażenie to:

Ekran multimedialny z nawigacją

System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM)

System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA)

Boczne czujniki parkowania

Przednie i tylne światła z funkcją powitania

Dwa porty USB-C w konsoli centralnej o mocy 100W

System nagłośnienia premium Harman Kardon z 7 głośnikami i subwooferem

Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy oraz funkcja relaksu

Wentylowane fotele przednie, podgrzewane skrajne tylne siedzenia

Elektryczna regulacja fotela pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa

System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM)

Rozbudowany asystent jazdy po autostradzie (HDA 2)

12-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display

Tapicerka skórzana, dwutonowa w stylistyce GT-Line (skóra syntetyczna)

19-calowe felgi aluminiowe

Najlepiej wyposażona Kia Seltos X-Line kosztuje od 167 900 zł (automat 7DCT). Model z napędem AWD wymaga 176 900 zł. Ten wariant zyskuje czarne 19-calowe felgi aluminiowe, skórzaną tapicerkę, przyciemnione zewnętrzne listwy progowe drzwi, dolne listwy ochronne przedniego i tylnego zderzaka w kolorze czarnym o wysokim połysku. Czarne są tez logotypy Kia oraz Seltos.

Kia Seltos - cennik i wersje wyposażenia

Kia Seltos M L GT-Line X-Line 1.6 T-GDI/180 KM 125 500 zł 137 500 - - 1.6 T-GDI/180 KM 7DCT 133 500 zł 145 500 161 500 167 900 1.6 T-GDI/180 KM 7DCT AWD - 154 500 170 500 176 900

Nowa Kia Seltos - dane techniczne, silniki, wymiary, wyposażenie

Kategoria Parametr Szczegóły Segment Klasa pojazdu C-SUV Wymiary (mm) Długość / Szerokość / Wysokość 4430 / 1830 / 1600 Rozstaw osi 2690 Bagażnik 536 l Układy napędowe 1.6 T-GDI (Benzyna) 180 KM i 265 Nm 1.6 GDI (Hybryda HEV) 154 KM (2WD) / 178 KM (4WD) Przekładnia 1.6 T-GDI 6-biegowa manualna / 7-biegowa DCT 1.6 GDI (HEV) 6-biegowa dwusprzęgłowa (DCT) Napęd Dostępne opcje 2WD / AWD (T-GDI) lub e-AWD (HEV) Podwozie Zawieszenie przód Kolumny McPhersona Zawieszenie tył Belka skrętna lub układ wielowahaczowy Koła Felgi 16-, 18- lub 19-calowe Dodatki Tryby jazdy Eco / Normal / Sport