Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowa Kia zamiast Sportage. Tak wygląda koreańska rakieta 1.6 Turbo. Jaka cena?

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:05
Ten tekst przeczytasz w 14 minut
Nowa Kia Seltos 2026 w kolorze jasnoniebieskim, widok 3/4 na przód SUV-a, nowoczesne światła LED Star Map
Nowa Kia Seltos wjeżdża do Polski. Odważny design ma przyciągnąć kierowców, którzy do tej pory wybierali Sportage/Kia
Nowa Kia Seltos ma wnętrze tak przestronne jak Sportage, wyróżniający się styl i duży bagażnik. Pod maską pracuje mocny silnik benzynowy 1.6 Turbo lub oszczędna, klasyczna hybryda 1.6 o dwóch poziomach mocy. Ceny? Tym SUV-em koreańska marka zamierza walczyć z ekspansją tanich, chińskich aut...

Koniec dominacji elektryków? Kia zmienia strategię i stawia na mocny silnik benzynowy i hybrydy

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,3 mln samochodów rocznie, z czego 1,6 mln mają stanowić auta elektryczne. Rozmach może imponować, jednak rzeczywistość niedawno zweryfikowała ambitne plany i koreańska marka już nie pędzi na ślepo w kierunku totalnej elektryfikacji.

Obok samochodów elektrycznych radykalnie zwiększa wybór aut hybrydowych (HEV) – w 2028 roku będzie miała już dziewięć modeli spalinowo-elektrycznych. Najlepszym dowodem tej zmiany strategii jest nowa Kia Seltos, która oficjalnie zadebiutuje pod koniec kwietnia w czasie Poznań Motor Show 2026. Czym zamierza przekonać kierowców?

Sportage ma się czego bać? Tak wygląda Kia Seltos

Kia Seltos z nadwoziem o długości 4,4 m wjeżdża do świata kompaktowych SUV-ów, w którym już czeka m.in. Toyota Corolla Cross czy Skoda Karoq. Wyróżniający się na tle konkurencji design to zasługa przemyślanych zabiegów projektantów. Pierwszą z brzegu ciekawostką jest dach "lewitujący" nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika.

Awangardowy styl podkreśla szeroka, czarna osłona chłodnicy wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają kierowcę efektowną animacją. Tylną część bryły SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i lampy zachodzące na jej środek. Pod względem designu – klasa!

Seltos szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Nawet wycieraczkę tylnej szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą i sterują przepływem powietrza w czasie jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Wnętrze jak ze statku kosmicznego. 30 cali ekranu to dopiero początek

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie tam, gdzie należy i przyjemne w dotyku. Dwukolorowy wystrój z jasnymi lub zielonymi elementami wygląda znakomicie.

Seltos zrobi też wrażenie na fanach nowych technologii. Kokpit opiera się na czytelnych, cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który składa się z 12,3-calowych zegarów, 5,3-calowego panelu klimatyzacji oraz 12,3-calowej stacji multimedialnej – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Jeszcze niżej projektanci zostawili cztery klasyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa obejmuje ładowarkę, uchwyty na napoje i pojemny schowek z podłokietnikiem. Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto to standard.

Luksus, którego pozazdroszczą. Trzy strefy komfortu w standardzie?

Sama klimatyzacja jest 3-strefowa, co oznacza, że oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. Tunel środkowy wyposażono w dodatkowe schowki, a szeroki, odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania. Podświetlanie wnętrza oferuje aż 64 opcje kolorystyczne.

Mały z zewnątrz, wielki w środku. Nowy SUV Kia zaskakuje przestrzenią

Kia Seltos ma 4430 mm długości, 1830 mm szerokości i 1600 mm wysokości. To znaczy, że od Sportage jest o 11 cm krótsza, delikatnie węższa, ale o 4,5 cm wyższa. Rozstaw osi wynosi 2690 mm, czyli o 1 cm więcej niż w większym bracie.

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Fotele są obszerne, z podgrzewaniem i 3-stopniową elektryczną regulacją. Pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie ma dużo luzu na nogi oraz nad głową. Pochylenia oparcia tylnej kanapy można regulować. Koreański SUV z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Duży bagażnik dla całej rodziny. Ile zmieści nowa Kia Seltos?

Kia Seltos zapewnia bagażnik o pojemności 536 l. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy możliwości transportowe rosną i powstaje płaska powierzchnia. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, szybko schowa swój skarb pod podwójną podłogą. Pomysłowości dopełniają praktyczne haczyki na torby.

Koreańska rakieta 1.6 Turbo czy oszczędna hybryda?

Wreszcie napęd. Kia Seltos będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Koreański turbo-SUV dostanie także napęd 4x4.

W czwartym kwartale 2026 roku dołączą dwie hybrydy. Przednionapędowy Seltos HEV z silnikiem wolnossącym 1.6 GDI i sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową drugiej generacji (6DCT) zapewni 154 KM mocy. Szybszy model z dodatkowym silnikiem elektrycznym to już 178 KM i napęd na cztery koła e-AWD.

AI na pokładzie i cyfrowy klucz. Seltos widzi więcej niż kierowca

Bezpieczeństwo zapewni bogaty pakiet systemów: układ kamer wyświetlający obraz martwego pola na ekranie zegarów oraz radar monitorujący strefy obok auta, który zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa. Sprytny tempomat dostosuje prędkość, a w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzymać samochód. Kia Seltos utrzyma dystans, dopilnuje pasa ruchu, a nawet pomoże w jego zmianie. Do tego nowy SUV ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem oraz rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów.

Wyposażenie obejmuje również:

  • sterowanie głosowe z asystentem AI,
  • streaming muzyki,
  • audio firmy Harman Kardon,
  • cyfrowy klucz (w smartfonie),
  • 12-calowy wyświetlacz HUD.

Cena, która "pozamiata" rynek? Kia uderza w najczulszy punkt konkurencji

Nowa Kia Seltos w polskich salonach pojawi się w trzecim kwartale 2026 roku. Jeśli ma się sprzedawać, musi być tańsza nie tylko od Sportage (od 129 900 zł), ale także od konkurencji z Chin. Konkurencyjna Skoda Karoq kosztuje od 110 000 zł.

Nowa Kia Seltos - dane techniczne, silniki, wymiary, wyposażenie

Nowa Kia Seltos

Segment

C-SUV

Wymiary (mm)

Długość

4430 mm

Szerokość

1830 mm

Wysokość

1600 mm

Rozstaw osi

2690 mm

Układy napędowe

Rodzaj

1.6 T-GDI

benzynowy

1.6 GDI

hybrydowy (HEV)

Moc i moment obr.

180 KM i 265 Nm (1.6 T-GDI)

154 KM (HEV 2WD) / 178 KM (HEV 4WD)

Przekładnia

6-biegowa mechaniczna /7-biegowa z dwoma sprzęgłami /

 6-biegowa z dwoma sprzęgłami (tylko wersja HEV)

Przeniesienie napędu

2WD / AWD (1.6 T-GDI) / e-AWD (HEV)

Zawieszenie

kolumny McPhersona (z przodu) / belka skrętna (z tyłu) /
układ wielowahaczowy (z tyłu)

Tryby jazdy

Eco / Normal / Sport

Pojemność bagażnika

536 l

Koła

16-, 18-, 19-calowe

Elementy nadwozia

Światła w stylistyce Star Map / Chowane klamki drzwi / Dynamiczne światła powitalne / 19-calowe koła (GT-Line) i 19-calowe koła X-line

Elementy wnętrza

Oświetlenie nastrojowe w 64 kolorach do wyboru, podwójny 12,3-calowy ekran, miękkie zagłówki

Łączność

Asystent AI Kia – wspierany przez ChatGPT, zdalne aktualizacje Over-the-air (OTA), wyposażenie na życzenie obejmujące YouTube i Netflix oraz wybór motywów wyświetlacza

Bezpieczeństwo / ADAS

Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2), Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2.0), Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2), System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2), System zdalnego parkowania (RSPA), System ostrzegania o bezpiecznym wysiadaniu (SEW), System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM), System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA-R), System ostrzegania o odległości podczas parkowania – z przodu/z boku/z tyłu (PDW-F/S/R)

Komfort i funkcjonalność

12-calowy wyświetlacz przezierny, okno dachowe, system audio Harman/Kardon Premium, fotel kierowcy z funkcją relaksu, regulowane pochylenie oparcia tylnych siedzeń, regulowana wysokość podłogi bagażnika, USB 100 W, wyposażenie Kia AddGear

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenaSUVkia
Powiązane
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Silnik 2.8 pod maską. Gwarancja na 1 mln km
Skoda Octavia wersja Drive
Nowa Skoda trzęsie rynkiem. Ma silnik 1.5 TSI i pali 4,5 l na 100 km. Ile kosztuje?
Policja kontroluje prędkość
Jakim jesteś kierowcą? Ekspert zdobywa 7/10, inaczej wracaj na kurs
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie czerwonego samochodu na parkingu, na ekranie telefonu widoczne menu aparatu w języku polskim, ilustracja do artykułu o kontrolach abonamentu RTV w autach
Ta opłata to obowiązek. Za 9 dni kontrolerzy zaczną robić zdjęcia
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Toyota FT-Se
Toyota inwestuje miliardy w polskie miasta. To będzie Japonia Europy
Policjant z drogówki podczas kontroli, obok grafika przedstawiająca prawo jazdy z zaznaczonymi kategoriami i czerwoną strzałką
Kierowcy muszą uważać od 15 kwietnia. Jedna zmiana i tracisz prawo jazdy także poza miastem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Konrad Berkowicz
Incydent z flagą Izraela w Sejmie. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego
Słowenia, parlament
Zwrot w Słowenii. Będzie referendum w sprawie wyjścia z NATO
amia, wojsko, UE
Wraca sprawa utworzenia armii europejskiej. Zapadły pierwsze decyzje
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj