Nowa Toyota Hilux z mocnym dieslem 2.8 wjeżdża na rynek. Co dostaną kierowcy?

Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez niemal 60 lat służby w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta trwałego, wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza drogami, umazany płotem po lusterka lub gnając przez pustynię.

Nie dziwi więc, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała ponad 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. Japończycy są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, stąd do salonów wjeżdża nowa Toyota Hilux 9. generacji z silnikiem Diesla 2.8. Co dostaną kierowcy?

Tak wygląda nowa Toyota Hilux. Dostępna tylko z podwójną kabiną

Nowa Toyota Hilux to mieszanka tradycji i nowoczesności. Zbudowana na zmodyfikowanej ramie zachowała dotychczasowe wymiary (5,3 m długości, 3,1 m rozstaw osi), ale stała się bardziej kanciasta. Zmianę stylistyki podkreślają wąskie reflektory w technice LED oraz znany z klasycznych modeli duży napis TOYOTA w miejscu logo.

Przednie światła są możliwie wysoko, by uniknąć uszkodzeń podczas jazdy w terenie. Przy czym wiele elementów da się łatwo wymienić w razie zniszczenia. Model elektryczny dla lepszej aerodynamiki zamiast siatkowanego grilla ma niemal gładki przód poprzecinany wlotami powietrza. We wszystkich wersjach pojawił się stopień ułatwiający dostęp do przestrzeni ładunkowej oraz przeprojektowany próg boczny. Nowy Hilux będzie oferowany wyłącznie z podwójną kabiną. A co kryje się za drzwiami?

Wnętrze w nowym stylu i podporządkowane użyteczności

Wnętrze – solidne i podporządkowane użyteczności – dorównuje wyglądowi nadwozia. Układ wzorowano na kabinie nowej Toyoty Land Cruiser. Stąd wyższa jakość materiałów oraz lepszy komfort. Wszystkie najważniejsze przełączniki są w zasięgu ręki kierowcy. Te od funkcji off-roadowych zebrane w jednym miejscu mają różne kształty, dla łatwej obsługi bez odrywania wzroku od drogi. Jak przystało na samochód stworzony do roboty w terenie uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie są na tyle duże by korzystać z nich w rękawicach. W wersji elektrycznej do wyboru kierunku jazdy służy joystick shift-by-wire.

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z szerokim, 12,3-calowym centralnym ekranem na jednej wysokości z 12,3-calowym konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów – wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Sam system multimedialny szybko reaguje na polecenia, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi i pozwala sterować nawigacją w chmurze, muzyką oraz klimatyzacją (także za pomocą asystenta głosowego). Do tego jest ładowarka indukcyjna smartfonów, a z tyłu porty USB.

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego to łatwiejsze manewry

Nowy Hilux, jako pierwszy w historii tego modelu, korzysta z elektrycznego wspomagania układu kierowniczego zamiast hydraulicznego. Takie rozwiązanie wyeliminowało drgania i odbicia kierownicy przy pokonywaniu nierówności. Autem łatwiej też manewrować, ponieważ siła wspomagania jest większa. Elektryczne wspomaganie to także ukłon w stronę bezpieczeństwa. Dzięki jego zastosowaniu może skorzystać z licznych systemów wsparcia kierowcy (Toyota Safety Sense), w tym także z asystenta pasa ruchu.

Jak działa system Multi-Terrain Monitor i Multi-Terrain Select?

W terenie nieoceniony będzie też system Multi-Terrain Monitor, czyli rozwiązanie ułatwiające wykrywanie przeszkód. Zestaw kamer w czasie rzeczywistym i w znakomicie wysokiej rozdzielczości daje kierowcy obraz drogi pod autem i wokół oraz pokazuje położenie kół. Żeby uzyskać bardziej szczegółowy widok, obraz na ekranie można przybliżyć. Z kolei układ Multi-Terrain Select dostosowuje pracę układu kierowniczego, hamulcowego i napędu do różnych nawierzchni w terenie. W trybie Auto kierowca nie musi zmieniać ustawień w trakcie jazdy. W wersji spalinowej można z niego korzystać również z reduktorem w obu trybach (H4 i L4). Pokrętłem na konsoli środkowej można wybrać jedno z sześciu ustawień: Rock, Mogul, Mud, Sand, Dirt oraz Auto.

Jak jeździ nowa Toyota Hilux z silnikiem Diesla 2.8 Mild-hybrid?

W polskich salonach debiutuje właśnie nowa Toyota Hilux z silnikiem Diesla 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V o mocy 204 KM (500 Nm). Japońska marka zakłada, że wariant MHEV będzie wiodącym napędem w Europie. W tej wersji zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" napędzany systemem paskowym od silnika spalinowego, który ładuje baterię litowo-jonową 48V ukrytą pod tylnymi siedzeniami. Przy czym bateria 48V zasila również 12-woltowy układ za pomocą konwertera DC-DC. Bateria – podobnie jak w tradycyjnych hybrydach Toyoty – jest ładowana podczas zwalniania. Przy pełnym magazynie elektronów układ wspomaga silnik Diesla i zatyka turbodziurę zastrzykiem do 16 KM mocy i 65 Nm momentu obrotowego. Kierowca odczuje to lepszym przyspieszeniu czy płynnej jeździe.

Nowy Hilux Mild-hybrid 48V zachowa doskonałe właściwości użytkowe, w tym ładowność do 1000 kg i zdolność holowania przyczep z hamulcem do 3500 kg. Generator elektryczny umieszczono wysoko na silniku, dzięki czemu nowy Hilux utrzymuje zdolność brodzenia do 700 mm.

Nowa Toyota Hilux z napędem elektrycznym o mocy 196 KM. Jaki zasięg?

Toyota Hilux pierwszy raz w historii jest też dostępna z napędem 100 proc. elektrycznym. Układ obejmuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 59,2 kWh (80 ogniw) oraz przedni i tylny układ e-Axle, zapewniający stały napęd na cztery koła. Moment obrotowy wynosi 205 Nm z przodu i 268,6 Nm z tyłu. Kierowca ma do dyspozycji 196 KM mocy systemowej i ok. 240 km zasięgu. Elektryczny Hilux od 0 do 100 km/h przyspieszy w około 10 sekund.

Masa holowanej przyczepy to 1600 kg, do tego jest ładowność do 750 kg. Specjalne rozwiązania chronią akumulator przed uszkodzeniem lub zalaniem, a głębokość brodzenia jest identyczna jak w obecnej generacji z silnikiem spalinowym (700 mm).

Nowa Toyota Hilux na wodór wjeżdża na rynek

Toyota na każdym kroku podkreśla, że jej zdaniem droga do bezemisyjnej, zrównoważonej mobilności nie opiera się wyłącznie na bateryjnym napędzie elektrycznym. Nie inaczej jest w przypadku pickupa – nowa Toyota Hilux wykorzysta napęd wodorowy na ogniwa paliwowe. Trzy zbiorniki zabudowane w ochronnej ramie pod podwoziem umożliwią przejechanie ponad 600 km na jednym tankowaniu. Rozwojem tej technologii zajmowali się inżynierowie japońskiej marki z Wielkiej Brytanii – powstało 10 prototypów (zdjęcia). Elektryczny Hilux zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi na rynku pojawi się w 2028 roku.

Ile kosztuje nowa Toyota Hilux 2.8 D-4D? Diesel tańszy niż elektryk

Nowa Toyota Hilux z silnikiem Diesla 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V w najtańszej wersji Live kosztuje od 169 900 zł netto. Model z napędem elektrycznym wymaga od 229 900 zł netto. Wyposażenie wersji spalinowej to m.in.:

inteligentny kluczyk,

klimatyzację manualną,

światła do jazdy dziennej LED,

7-calowy wyświetlacz na tablicy wskaźników i system multimedialny Toyota Touch3 z 9-calowym dotykowym ekranem,

bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto,

przednie i tylne czujniki parkowania,

kamera cofania,

pakiet systemów Toyota T-MATE to m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny, system monitorowania martwego pola w lusterkach oraz asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu.

Toyota Hilux Active z silnikiem Diesla 2.8 D-4D od 193 900 zł

Lepiej wyposażona Toyota Hilux w wersji Active kosztuje od 193 900 zł netto. W tej odmianie samochód zyskuje:

światła przeciwmgielne w technologii LED,

spryskiwacze reflektorów,

17-calowe felgi stalowe z oponami 265/65 R17,

dwustrefową klimatyzację,

podgrzewane fotele przednie i kierownicę,

funkcję samopoziomowania,

stopnie boczne ułatwiające wsiadanie,

stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej,

system multimedialny Toyota Smart Connect z dotykowym ekranem o przekątnej 12,3 cala,

system wspomagający zjazd ze wzniesienia,

układ awaryjnego zatrzymania pojazdu,

system Multi-Terrain Select, zmieniający charakterystykę pracy napędu w zależności od pokonywanego terenu.

Tak wygląda Toyota Hilux w wersji Executive

Hilux w wersji Executive zyskuje elegancki wygląd. Auto z silnikiem 2.8/204 KM kosztuje od 204 900 zł netto (model elektryczny 243 900 zł netto). Lista wyposażenia obejmuje:

18-calowe felgi aluminiowe,

chłodzony schowek,

fotele obite czarną tapicerkę z połączenia skóry naturalnej i syntetycznej,

fotel kierowcy jest elektrycznie regulowany,

system czterech kamer (Multi-Terrain Monitor) monitorujących obraz wokół pojazdu,

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni.

Toyota Hilux Invincible jest najbardziej efektowna. Cena?

Nowa Toyota Hilux Invincible kosztuje od 220 900 zł netto i wygląda najlepiej z dostępnych wersji. Pickup wyróżnia się z zewnątrz czarnym logo TOYOTA na tylnej klapie, srebrną listwą w przednim zderzaku, czarnym orurowaniem kapotażowym, manualną roletą przestrzeni ładunkowej oraz naklejkami INVINCIBLE na burtach. Skórzaną tapicerkę z perforacją można zamówić w kolorze czarnym lub szarym. Standard to 9-głośnikowy system Premium Audio JBL. Skrajne fotele tylnej kanapy są podgrzewane.

Nowa Toyota Hilux z gwarancją nawet na 1 milion km

Auto z mocnym silnikiem Diesla jest objęte trzyletnią gwarancją (lub do 100 000 km). W przypadku wersji elektrycznej japoński producent jest tak pewien zastosowanych rozwiązań, że przewiduje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów.