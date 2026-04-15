Skoda Octavia w nowym wcieleniu. Czesi świętują sukces

Skoda stała się trzecią siłą na europejskim rynku motoryzacyjnym. Świetna sprzedaż wprowadziła Czechów do elitarnego grona najbardziej rentownych marek popularnych, a tempem wzrostu zawstydziła konkurencję. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat.

W Polsce Skoda idzie jak burza. Zajmuje 2. miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w pierwszym kwartale 2026 roku. Koniem pociągowym biznesu jest Octavia, czyli drugi najchętniej kupowany samochód nad Wisłą. Apetyt na fotel lidera rynku jednak rośnie, dlatego teraz Czesi wprowadzają do salonów nowe wcielenie swojego hitu w wersji Drive, dzięki temu otrzymujemy niedrogi, przestronny i rodzinny samochód z kompletem udogodnień. Ale po kolei...

Octavia z nową twarzą. Inteligentne reflektory LED Matrix

Skoda Octavia w nowym wcieleniu patrzy na świat przez ostro zarysowane reflektory LED Matrix drugiej generacji. To najbardziej zauważalna zmiana wizualna. Nowe lampy składają się z zewnętrznego modułu bi-LED dla świateł mijania i drogowych oraz sekcji wewnętrznej z dwoma rzędami 36 pojedynczych segmentów matrycowych (to o 12 więcej niż wcześniej).

W praktyce oznacza to, że system może precyzyjnie sterować każdym segmentem z osobna. Efekt? Możemy jechać na "długich" bez ryzyka oślepiania innych kierowców, a znaki drogowe są doświetlone z chirurgiczną precyzją. Z tyłu wzrok przyciąga napis SKODA naniesiony nową czcionką oraz lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Co ciekawe, dzięki nowym zderzakom nadwozie urosło o centymetr, osiągając blisko 4,7 m długości.

Wnętrze jak w Superbie. Ile masz wzrostu?

Zmiany widać i czuć również w kabinie. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit oraz ekran środkowy o tej samej przekątnej. Na życzenie można go zastąpić imponującym, 13-calowym wyświetlaczem, znanym z Superba. System multimedialny błyskawicznie reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów i przejrzyste menu z dużymi polami wyboru.

Pod względem przestronności Octavia wciąż gra w swojej własnej lidze. Kierowca o wzroście 186 cm bez trudu znajdzie idealną pozycję za kierownicą. Z tyłu? Można poczuć się jak w kinie. Miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem – nawet pasażer mierzący 190 cm nie będzie dotykał podsufitki. Skoda dorzuciła też kilka "ułatwiaczy" życia:

Phone Box: 15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa).

15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa). Mocne porty USB-C: 45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas.

45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas. Ulepszony system Kessy: Auto automatycznie odblokuje drzwi, gdy tylko znajdziemy się 1,5 m od niego.

Rekordowe bagażniki: Nikt w tej klasie nie daje więcej

Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi oferuje bagażnik o pojemności aż 640 litrów, a wersja liftback – 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. To rekord.

Silnik 1.5 TSI mHEV: Dlaczego jest hitem w Polsce?

Pod maską Octavii znajdziemy szeroki wybór napędów, ale to benzynowe 1.5 TSI (dostępne w wariantach 115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy (mHEV) i skrzynią DSG jest najczęstszym wyborem Polaków. Jak to działa?

System wykorzystuje dodatkową instalację 48V i niewielki akumulator litowo-jonowy. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spalinową podczas ruszania, generując dodatkowy moment obrotowy. Największą zaletą jest jednak funkcja "żeglowania" – auto potrafi toczyć się z całkowicie wyłączonym silnikiem spalinowym, co realnie obniża zużycie paliwa.

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Wyniki spalania zaskakują

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień.

Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy.

Jednak to ekonomia jazdy robi największe wrażenie. Podczas spokojnej podróży z czterema dorosłymi osobami i bagażem, Octavia zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd i mocny argument przeciwko zakupowi droższego diesla 2.0 TDI/150 KM. Silnik 1.5 TSI pracuje przy tym niezwykle cicho i kulturalnie, a system żeglowania pozwala oszczędzić nawet do litra paliwa na każdym dystansie 100 km. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia Drive? Taniej o 15 000 zł

Skoda z okazji 30-lecia Octavii obniżyła ceny aż o 15 000 zł i wprowadziła wersję Drive. Ta odmiana specjalna to powrót do korzeni – otrzymujemy niedrogi, praktyczny i przestronny samochód rodzinny z kompletem udogodnień, które umilają codzienną jazdę. Jak urodzinowa oferta wygląda w praktyce?

Najtańsza Skoda Octavia Drive Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 109 000 zł, czyli tylko 1700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi Drive Essence od 113 100 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 118 200 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 117 700 zł (kombi od 121 800 zł).

Octavia Drive Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM m-HEV kosztuje od 124 800 zł. Trudno znaleźć dla niej rywala, który zapewnia takie osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub niżej, z reguły odstaje w czasie jazdy.

Skoda Octavia Drive Essence oferuje wyposażenie wersji Essence wzbogacone o takie elementy jak m.in.:

Pakiet Light & View ( kamera cofania , tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami),

, tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami), Pakiet Fleet (SmartLink – połączenie przewodowe/bezprzewodowe dla urządzeń Apple iO, podłokietnik z przodu, 4 porty USB-C oraz gniazdo USB przy lusterku wstecznym, schowek w konsoli centralnej),

Czujniki parkowania przód/tył,

Schowki w przestrzeni bagażowej.

Chińczykom brakuje takiego silnika

Octavia oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI to najlepszy kompromis między przyzwoitymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Octavia Drive Essence z bazowym 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 124 400 zł (kombi – 128 500 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w urodzinowej wersji wymaga od 136 800 zł (kombi od 140 900 zł).

Lepiej wyposażona Skoda Octavia Drive Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 1250 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 126 850 zł (kombi od 130 250 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 135 550 zł (kombi od 138 950 zł).

Skoda Octavia Drive Selection oferuje standard wersji Selection wzbogacony o takie elementy jak:

Pakiet Light & View Plus w tym reflektory TOP LED Matrix , spryskiwacze reflektorów przednich, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner,

, spryskiwacze reflektorów przednich, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner, Adaptive Cruise Control,

Tylko dla wersji kombi: zagłówki z funkcją spania na tylnej kanapie.

Kredyt czy leasing? Skoda daje siedem modeli do wyboru

Ile to kosztuje? Skoda Octavia Drive Essence liftback z silnikiem 1.5 TSI/115 KM i 6-biegową skrzynią manualną w Kredycie Niskich Rat jest dostępna za 609 zł brutto (36 miesięcy, 20% opłaty wstępnej, limit 15 000 km, oprocentowanie 0%, rata bez ubezpieczenia komunikacyjnego). W przypadku Leasingu Niskich Rat (36 miesięcy, 10% opłaty wstępnej, limit 15 000 km) to wydatek 727 zł netto. Równie ciekawie wyglądają koszty innych modeli:

Skoda Fabia Drive (1.0 TSI/95 KM) – w finansowaniu kredytowym od 595 zł; przy wyborze leasingu opłata zaczyna się od 635 zł netto,

(1.0 TSI/95 KM) – w finansowaniu kredytowym od 595 zł; przy wyborze leasingu opłata zaczyna się od 635 zł netto, Skoda Scala Drive (1.0 TSI/95 KM) – od 656 zł brutto w przypadku kredytu i od 710 zł netto w leasingu,

Skoda Kamiq Drive (1.0 TSI/95 KM) – od 702 zł w ramach kredytu lub od 759 zł netto w opcji leasingu,

(1.0 TSI/95 KM) – od 702 zł w ramach kredytu lub od 759 zł netto w opcji leasingu, Skoda Karoq Drive (1.0 TSI/115 KM) – od 894 zł w kredycie oraz od 963 zł netto w leasingu,

Skoda Kodiaq Drive (1.5 TSI/150 KM) – od 1094 zł miesięcznie w kredycie albo od 1230 zł netto w umowie leasingowej,

(1.5 TSI/150 KM) – od 1094 zł miesięcznie w kredycie albo od 1230 zł netto w umowie leasingowej, Skoda Superb Drive (1.5 TSI/150 KM mHEV) – od 1147 zł miesięcznie dla kredytu lub w leasingu od 1256 zł netto.

