Kia Sportage Black Edition wjeżdża do Polski. Będzie hit?
Kia Sportage to najpopularniejszy model koreańskiej marki w Europie. Przez pięć generacji zdążyła sobie wpracować solidną renomę, stąd co roku sprzedaje się przynajmniej 160 000 sztuk tego auta.
Sportage w Polsce również jest hitem Kia. Od początku roku sprzedało się już niemal 3400 sztuk tego SUV-a. Teraz producent podkręca tempo i wprowadza na rynek nową odsłonę swojego bestsellera w specjalnej odmianie Black Edition. Na co mogą liczyć kierowcy?
Tak wygląda największy hit koreańskiej marki
Kia Sportage przeprojektowanym designem upodobniła się do EV3 i EV9. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory. Zniknęły charakterystyczne bumerangi. Teraz światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją i zapewnią aktywne dopasowanie wiązki światła do warunków drogowych.
W najnowszej wersji Black Edition zamiast błyszczącego chromu, mamy głęboką czerń, która objęła niemal wszystko – od grilla i lusterek, po relingi i 18-calowe felgi. Jedyny dylemat to lakier – wybrać matowy Ivory Silver czy szary Wolf Grey.
Kia Sportage Black Edition z nowym wnętrzem. Usiądziesz z wrażenia
Kia od nowa narysowała również kabinę. Sportage wita kokpitem wzorowanym na wnętrzu EV3, zmienioną dwuramienną kierownicą i przeprojektowanym tunelem środkowym, z którego zniknęła błyszcząca okładzina na rzecz bardziej praktycznego matowego tworzywa. Gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display jest złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. Do tego jest nowy 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz bezprzewodowa łączność Apple CarPlay i Android Auto. Nawiewy obniżono i są teraz w jednej linii ze środkowymi kratkami. Poza tym wnętrze zyskało lepsze wyciszenie w okolicy słupka B i pod poszyciem drzwi, co podnosi komfort akustyczny w czasie jazdy.
Nowa odmiana Black Edition to czarna podsufitka i nastrojowe oświetlenie, ale najciekawszą nowością jest jasna tapicerka Misty Grey. Połączenie skóry i zamszu to strzał w dziesiątkę – wnętrze staje się dzięki temu jaśniejsze i bardziej przytulne.
Zaletą Sportage pozostaje przestronność. Pojemność bagażnika wynosi do 587 litrów, a po złożeniu oparcia wzrasta do 1776 litrów. Podłogę bagażnika w hybrydowej odmianie tego SUV-a można umieścić na jednej z dwóch wysokości.
Najtańsza Kia Sportage Black Edition to silnik benzynowy 1.6 pod maską
Kia Sportage Black Edition stawia na elektryfikację, zwiększenie mocy i zasięgu hybryd oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Bazowy silnik 1.6 przewidziano w dwóch wersjach – zapewni 150 KM i 180 KM. Zamiast standardowej 6-biegowej skrzyni manualnej można mieć 7-biegowy automat dwusprzęgłowy. Napęd 4x4 zapewni trakcję na mokrej czy luźnej nawierzchni.
Nowa Kia Sportage Black Edition hybryda czy hybryda plug-in?
Więcej frajdy dostarczy 239-konna hybryda HEV, która łączy benzynową jednostkę 1.6, silnik elektryczny, polimerowy akumulator litowo-jonowy oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym. Producent przewiduje napęd na przednie koła lub 4x4.
Wreszcie Sportage jako hybryda plug-in. Samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.6 T-GDI oraz jednostkę elektryczną, stąd układ hybrydowy wygeneruje 288 KM mocy systemowej. To najmocniejsze i najszybsze wcielenie w ponad trzydziestoletniej historii tego SUV-a.
Ile kosztuje nowa Kia Sportage Black Edition?
Nowa Kia Sportage Black Edition kosztuje od 164 000 zł za wersję 1.6T-GDi 150 KM z automatem 7DCT. Wyposażenie to:
- Lakierowane na czarno: osłona chłodnicy, lusterka zewnętrzne, zewnętrzna listwa progowa drzwi, dolna listwaochronna przedniego i tylnego zderzaka, dolne listwy okienne, relingi dachowe oraz tylna górna listwa ozdobna,
- Czarne logotypy Kia oraz Sportage,
- Przyciemniona listwa ozdobna w przednim zderzaku,
- 18-calowe czarne felgi aluminiowe,
- Czarna tapicerka skórzano–zamszowa,
- Czarna podsufitka,
- Ambientowe oświetlenie wnętrza,
- 12,3-calowy zakrzywiony ekran zegarów cyfrowych zintegrowany z 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji 10-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display wyświetlający na przedniej parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji,
- Elektrycznie sterowana klapa bagażnika.
Nowa Kia Sportage 2026 – cennik, silniki, wersje wyposażenia
Nowa Kia Sportage
M
L
Black Edition
Business Line
GT Line
Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 6MT
129 900 zł
144 000 zł
–
158 000 zł
-
Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 7DCT
142 900 zł
157 000 zł
164 000 zł
171 000 zł
186 500 zł
Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 7DCT, 4x4
154 100 zł
168 200 zł
175 200 zł
182 200 zł
197 700 zł
Hybryda 1.6 T-GDI/239 KM, 6AT
159 800 zł
169 900 zł
176 900 zł
183 900 zł
198 900 zł
Hybryda 1.6 T-GDI/239 KM, 6AT, 4x4
171 000 zł
181 100 zł
188 100 zł
195 100 zł
210 100 zł
Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI/288 KM, 6AT
176 100 zł
186 100 zł
193 100 zł
201 100 zł
215 100 zł
Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI/288 KM, 6AT, 4x4
187 300 zł
197 300 zł
204 300 zł
212 300 zł
226 300 zł