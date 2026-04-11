Kia Sportage Black Edition wjeżdża do Polski. Będzie hit?

Kia Sportage to najpopularniejszy model koreańskiej marki w Europie. Przez pięć generacji zdążyła sobie wpracować solidną renomę, stąd co roku sprzedaje się przynajmniej 160 000 sztuk tego auta.

Sportage w Polsce również jest hitem Kia. Od początku roku sprzedało się już niemal 3400 sztuk tego SUV-a. Teraz producent podkręca tempo i wprowadza na rynek nową odsłonę swojego bestsellera w specjalnej odmianie Black Edition. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda największy hit koreańskiej marki

Kia Sportage przeprojektowanym designem upodobniła się do EV3 i EV9. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory. Zniknęły charakterystyczne bumerangi. Teraz światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją i zapewnią aktywne dopasowanie wiązki światła do warunków drogowych.

Nowa Kia Sportage Black Edition

W najnowszej wersji Black Edition zamiast błyszczącego chromu, mamy głęboką czerń, która objęła niemal wszystko – od grilla i lusterek, po relingi i 18-calowe felgi. Jedyny dylemat to lakier – wybrać matowy Ivory Silver czy szary Wolf Grey.

Kia Sportage Black Edition z nowym wnętrzem. Usiądziesz z wrażenia

Kia od nowa narysowała również kabinę. Sportage wita kokpitem wzorowanym na wnętrzu EV3, zmienioną dwuramienną kierownicą i przeprojektowanym tunelem środkowym, z którego zniknęła błyszcząca okładzina na rzecz bardziej praktycznego matowego tworzywa. Gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display jest złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. Do tego jest nowy 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz bezprzewodowa łączność Apple CarPlay i Android Auto. Nawiewy obniżono i są teraz w jednej linii ze środkowymi kratkami. Poza tym wnętrze zyskało lepsze wyciszenie w okolicy słupka B i pod poszyciem drzwi, co podnosi komfort akustyczny w czasie jazdy.

Nowa odmiana Black Edition to czarna podsufitka i nastrojowe oświetlenie, ale najciekawszą nowością jest jasna tapicerka Misty Grey. Połączenie skóry i zamszu to strzał w dziesiątkę – wnętrze staje się dzięki temu jaśniejsze i bardziej przytulne.

Zaletą Sportage pozostaje przestronność. Pojemność bagażnika wynosi do 587 litrów, a po złożeniu oparcia wzrasta do 1776 litrów. Podłogę bagażnika w hybrydowej odmianie tego SUV-a można umieścić na jednej z dwóch wysokości.

Najtańsza Kia Sportage Black Edition to silnik benzynowy 1.6 pod maską

Kia Sportage Black Edition stawia na elektryfikację, zwiększenie mocy i zasięgu hybryd oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Bazowy silnik 1.6 przewidziano w dwóch wersjach – zapewni 150 KM i 180 KM. Zamiast standardowej 6-biegowej skrzyni manualnej można mieć 7-biegowy automat dwusprzęgłowy. Napęd 4x4 zapewni trakcję na mokrej czy luźnej nawierzchni.

Nowa Kia Sportage Black Edition hybryda czy hybryda plug-in?

Więcej frajdy dostarczy 239-konna hybryda HEV, która łączy benzynową jednostkę 1.6, silnik elektryczny, polimerowy akumulator litowo-jonowy oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym. Producent przewiduje napęd na przednie koła lub 4x4.

Wreszcie Sportage jako hybryda plug-in. Samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.6 T-GDI oraz jednostkę elektryczną, stąd układ hybrydowy wygeneruje 288 KM mocy systemowej. To najmocniejsze i najszybsze wcielenie w ponad trzydziestoletniej historii tego SUV-a.

Ile kosztuje nowa Kia Sportage Black Edition?

Nowa Kia Sportage Black Edition kosztuje od 164 000 zł za wersję 1.6T-GDi 150 KM z automatem 7DCT. Wyposażenie to:

Lakierowane na czarno: osłona chłodnicy, lusterka zewnętrzne, zewnętrzna listwa progowa drzwi, dolna listwaochronna przedniego i tylnego zderzaka, dolne listwy okienne, relingi dachowe oraz tylna górna listwa ozdobna,

osłona chłodnicy, lusterka zewnętrzne, zewnętrzna listwa progowa drzwi, dolna listwaochronna przedniego i tylnego zderzaka, dolne listwy okienne, relingi dachowe oraz tylna górna listwa ozdobna, Czarne logotypy Kia oraz Sportage,

Przyciemniona listwa ozdobna w przednim zderzaku,

18-calowe czarne felgi aluminiowe ,

, Czarna tapicerka skórzano–zamszowa,

Czarna podsufitka,

Ambientowe oświetlenie wnętrza,

12,3-calowy zakrzywiony ekran zegarów cyfrowych zintegrowany z 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji 10-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display wyświetlający na przedniej parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji,

zintegrowany z 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji 10-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display wyświetlający na przedniej parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji, Elektrycznie sterowana klapa bagażnika.

Nowa Kia Sportage 2026 – cennik, silniki, wersje wyposażenia

Nowa Kia Sportage M L Black Edition Business Line GT Line Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 6MT 129 900 zł 144 000 zł – 158 000 zł - Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 7DCT 142 900 zł 157 000 zł 164 000 zł 171 000 zł 186 500 zł Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 7DCT, 4x4 154 100 zł 168 200 zł 175 200 zł 182 200 zł 197 700 zł Hybryda 1.6 T-GDI/239 KM, 6AT 159 800 zł 169 900 zł 176 900 zł 183 900 zł 198 900 zł Hybryda 1.6 T-GDI/239 KM, 6AT, 4x4 171 000 zł 181 100 zł 188 100 zł 195 100 zł 210 100 zł Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI/288 KM, 6AT 176 100 zł 186 100 zł 193 100 zł 201 100 zł 215 100 zł Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI/288 KM, 6AT, 4x4 187 300 zł 197 300 zł 204 300 zł 212 300 zł 226 300 zł

