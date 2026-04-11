Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowa Kia już w salonach. Wygląda ekstra, silnik 1.6 będzie hitem. Ile kosztuje?

Tomasz Sewastianowicz
11 kwietnia 2026, 06:13
Ten tekst przeczytasz w 7 minut
Nowa Kia Sportage Black Edition wyróżnia się zestawem detali lakierowanych na czarno i o wysokim połysku/KIA
Nowa Kia Sportage Black Edition debiutuje w Polsce. Pod maską prawdziwy skarb w dzisiejszych czasach, czyli oszczędny silnik benzynowy 1.6. Jest też klasyczna hybryda o mocy 239 KM oraz 288-konna hybryda plug-in.

Kia Sportage Black Edition wjeżdża do Polski. Będzie hit?

Kia Sportage to najpopularniejszy model koreańskiej marki w Europie. Przez pięć generacji zdążyła sobie wpracować solidną renomę, stąd co roku sprzedaje się przynajmniej 160 000 sztuk tego auta.

Sportage w Polsce również jest hitem Kia. Od początku roku sprzedało się już niemal 3400 sztuk tego SUV-a. Teraz producent podkręca tempo i wprowadza na rynek nową odsłonę swojego bestsellera w specjalnej odmianie Black Edition. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda największy hit koreańskiej marki

Kia Sportage przeprojektowanym designem upodobniła się do EV3 i EV9. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory. Zniknęły charakterystyczne bumerangi. Teraz światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją i zapewnią aktywne dopasowanie wiązki światła do warunków drogowych.

W najnowszej wersji Black Edition zamiast błyszczącego chromu, mamy głęboką czerń, która objęła niemal wszystko – od grilla i lusterek, po relingi i 18-calowe felgi. Jedyny dylemat to lakier – wybrać matowy Ivory Silver czy szary Wolf Grey.

Kia Sportage Black Edition z nowym wnętrzem. Usiądziesz z wrażenia

Kia od nowa narysowała również kabinę. Sportage wita kokpitem wzorowanym na wnętrzu EV3, zmienioną dwuramienną kierownicą i przeprojektowanym tunelem środkowym, z którego zniknęła błyszcząca okładzina na rzecz bardziej praktycznego matowego tworzywa. Gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display jest złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. Do tego jest nowy 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz bezprzewodowa łączność Apple CarPlay i Android Auto. Nawiewy obniżono i są teraz w jednej linii ze środkowymi kratkami. Poza tym wnętrze zyskało lepsze wyciszenie w okolicy słupka B i pod poszyciem drzwi, co podnosi komfort akustyczny w czasie jazdy.

Nowa odmiana Black Edition to czarna podsufitka i nastrojowe oświetlenie, ale najciekawszą nowością jest jasna tapicerka Misty Grey. Połączenie skóry i zamszu to strzał w dziesiątkę – wnętrze staje się dzięki temu jaśniejsze i bardziej przytulne.

Zaletą Sportage pozostaje przestronność. Pojemność bagażnika wynosi do 587 litrów, a po złożeniu oparcia wzrasta do 1776 litrów. Podłogę bagażnika w hybrydowej odmianie tego SUV-a można umieścić na jednej z dwóch wysokości.

Najtańsza Kia Sportage Black Edition to silnik benzynowy 1.6 pod maską

Kia Sportage Black Edition stawia na elektryfikację, zwiększenie mocy i zasięgu hybryd oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Bazowy silnik 1.6 przewidziano w dwóch wersjach – zapewni 150 KM i 180 KM. Zamiast standardowej 6-biegowej skrzyni manualnej można mieć 7-biegowy automat dwusprzęgłowy. Napęd 4x4 zapewni trakcję na mokrej czy luźnej nawierzchni.

Nowa Kia Sportage Black Edition hybryda czy hybryda plug-in?

Więcej frajdy dostarczy 239-konna hybryda HEV, która łączy benzynową jednostkę 1.6, silnik elektryczny, polimerowy akumulator litowo-jonowy oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym. Producent przewiduje napęd na przednie koła lub 4x4.

Wreszcie Sportage jako hybryda plug-in. Samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.6 T-GDI oraz jednostkę elektryczną, stąd układ hybrydowy wygeneruje 288 KM mocy systemowej. To najmocniejsze i najszybsze wcielenie w ponad trzydziestoletniej historii tego SUV-a.

Ile kosztuje nowa Kia Sportage Black Edition?

Nowa Kia Sportage Black Edition kosztuje od 164 000 zł za wersję 1.6T-GDi 150 KM z automatem 7DCT. Wyposażenie to:

  • Lakierowane na czarno: osłona chłodnicy, lusterka zewnętrzne, zewnętrzna listwa progowa drzwi, dolna listwaochronna przedniego i tylnego zderzaka, dolne listwy okienne, relingi dachowe oraz tylna górna listwa ozdobna,
  • Czarne logotypy Kia oraz Sportage,
  • Przyciemniona listwa ozdobna w przednim zderzaku,
  • 18-calowe czarne felgi aluminiowe,
  • Czarna tapicerka skórzano–zamszowa,
  • Czarna podsufitka,
  • Ambientowe oświetlenie wnętrza,
  • 12,3-calowy zakrzywiony ekran zegarów cyfrowych zintegrowany z 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji 10-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display wyświetlający na przedniej parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji,
  • Elektrycznie sterowana klapa bagażnika.

Nowa Kia Sportage 2026 – cennik, silniki, wersje wyposażenia

M

L

Black Edition

Business Line

GT Line

Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 6MT

129 900 zł

144 000 zł

158 000 zł

-

Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 7DCT

142 900 zł

157 000 zł

164 000 zł

171 000 zł

186 500 zł

Silnik 1.6 T-GDI/150 KM, 7DCT, 4x4

154 100 zł

168 200 zł

175 200 zł

182 200 zł

197 700 zł

Hybryda 1.6 T-GDI/239 KM, 6AT

159 800 zł

169 900 zł

176 900 zł

183 900 zł

198 900 zł

Hybryda 1.6 T-GDI/239 KM, 6AT, 4x4

171 000 zł

181 100 zł

188 100 zł

195 100 zł

210 100 zł

Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI/288 KM, 6AT

176 100 zł

186 100 zł

193 100 zł

201 100 zł

215 100 zł

Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI/288 KM, 6AT, 4x4

187 300 zł

197 300 zł

204 300 zł

212 300 zł

226 300 zł

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenaSUVkia
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowa Kia już w salonach. Wygląda ekstra, silnik 1.6 będzie hitem. Ile kosztuje? »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj