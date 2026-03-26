Nowa Kia EV2 debiutuje w Polsce. To cios w chińskich rywali

Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie, w tym 2,33 mln mają stanowić auta zelektryfikowane. Rozmach może imponować. By dopiąć swego, w ciągu najbliższych 5 lat marka rozbuduje gamę o 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych.

Najtańszym w gamie będzie nowa Kia EV2, która właśnie debiutuje na polskim rynku. To nie tylko najważniejsza premiera koreańskiej marki w 2026 roku; spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Na dzień dobry przekonuje do siebie praktycznością pięciodrzwiowego nadwozia, możliwościami napędu i atrakcyjną wyceną. A to tylko część argumentów, które mają stanowić o jej przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Co dostaną kierowcy?

Mała Kia, wielki styl. Wygląda jak futurystyczny SUV premium

Kia EV2, ustawiona na 19-calowych kołach w błękitnym lakierze Frost Blue, ze szklanym dachem i krótką maską wjeżdża do segmentu B-SUV. Z 4-metrowym nadwoziem plasuje się w ofercie poniżej dłuższego o 30 cm modelu EV3. Pod względem wyróżniającej stylistyki i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Płaski przód podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face), [dodano przecinek] wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają kierowcę animacją. Zderzaki, nadkola i progi zabezpieczono przed otarciami.

Tylną część najmniejszego SUV-a tworzy spoiler dachowy, lekko pochylona szyba, prosto ścięta klapa i mocno zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium.

EV2 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Gładkie jak stół drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o najniższy opór. Z tyłu, żeby nie zakłócać powierzchni, wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku.

Wnętrze jak z wyższej klasy. 30-calowy ekran to dopiero początek

EV2 od progu wita pastelowymi kolorami i robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Uczucie wysokiej jakości podbijają elementy pokryte tkaniną. Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali, który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Nie zabrakło pokrętła głośności ani przycisków haptycznych do sterowania audio pod ekranem. Do tego są dwa "dżokery", czyli klawisze z gwiazdką, którym można przypisać wybraną funkcję.

Nawigacja na żywo dostarcza informacje o mapach i pobiera dane z serwera. Do pełni szczęścia lista obejmuje także cyfrowy klucz Digital Key 2.0 czy sprzęt audio klasy premium renomowanej marki Harman Kardon. EV2 można bezprzewodowo aktualizować za pośrednictwem sklepu Kia Connect. Wystarczy kliknięcie i instaluje się nowe oprogramowanie czy dodatkowa funkcjonalność. Kia przewidziała też tańszy system multimedialny w wersji Lite. Oferuje on taki sam układ wyświetlaczy i kluczowe funkcje, ale w niższej cenie.

Zaskakująca przestrzeń. Nowa Kia w środku jest większa, niż sugeruje nadwozie

Nowa Kia EV2 ma 4060 mm długości, 1800 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Rozstaw osi to 2565 mm. Wnętrze jest niesamowicie podatne na aranżację. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję, a przesuwne w zakresie 7 cm tylne siedzenia mają regulowany kąt nachylenia oparcia. Przestrzeń na nogi z tyłu można zwiększyć ze standardowych 885 mm do 958 mm. Dzięki temu pasażer podobnej postury siedzący w drugim rzędzie ma dużo luzu. Miejsca nad głową jest więcej niż w niejednym aucie klasy kompakt. Do wyboru jest wersja 5-miejscowa z kanapą lub 4-miejscowa z niezależnie przesuwanymi fotelami.

Dwa bagażniki i sprytne rozwiązania. To auto zadowoli rodzinę

EV2 zapewnia dwa bagażniki – przedni, 15-litrowy frunk oraz tradycyjny z tyłu o pojemności od 362 l do 403 l. Pomysłowości inżynierów dopełnia regulowana w zakresie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach. Po złożeniu tylnej kanapy pojemność rośnie do 1201 l, tworząc płaską powierzchnię. To się chwali!

Nowa Kia nie jest szybka, ale za to oszczędna. Ile zużywa w trasie?

Kia EV2 wyróżnia się możliwościami napędu. Nowy SUV z silnikiem o mocy 146 KM i akumulatorem 42,2 kWh (LFP) zapewnia zasięg na poziomie 317 km. Kia jednak liczy, że to odmiana Long Range ze słabszym, 136-konnym silnikiem i dużą baterią NMC 61 kWh zostanie bestsellerem. Taka wersja zapewni 453 km zasięgu w cyklu mieszanym.

Podczas jazd testowych komputer po 150-kilometrowej trasie wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 15 kWh/100 km. Oznacza to, że realny zasięg ok. 400 km z większego akumulatora jest w pełni osiągalny. Jak się jeździ? Od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w 9,5 sekundy. Zawadiacka sylwetka wersji GT Line obiecuje znacznie lepszą dynamikę, ale wrażenia zza kierownicy i tak nie dają powodu do narzekania. EV2 nie jest narowista, stąd nigdy nie ma wrażenia, że przednie opony nawiną asfalt.

Na drodze, uzbrojona w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. Jest porządnie wyciszona – od wiatru oraz szumów toczenia – i łagodnie pokonuje nierówności, nawet na bardziej podniszczonych drogach do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolicy kół. Podwozie to popis inżynierów – znaleźli złoty środek między skutecznym resorowaniem i wygodą. Auto jest przyjazne w obsłudze, prowadzi się zwinnie i stabilnie.

Oba warianty bazują na instalacji 400 V i obsługują szybkie ładowanie DC. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 30 minut. System dwukierunkowego ładowania V2L pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne bezpośrednio z auta.

Nowa Kia EV2 w cenie silnika benzynowego 1.0. Chińczycy bez szans?

Kia EV2 debiutuje w Polsce w czterech wersjach wyposażenia: Light, Air, Earth oraz GT-Line. Co ważne, dla wielu osób – to samochód produkowany w Europie dla Europy i powstaje w Żylinie (Słowacja). Obecnie z taśm zjeżdża już wersja z akumulatorem 42,2 kWh, wariant z większą baterią 61,0 kWh wejdzie do produkcji seryjnej w czerwcu 2026 roku. Pierwsze egzemplarze EV2 trafią do polskich salonów już w kwietniu. Ceny?

Najtańsza Kia EV2 w wersji Light kosztuje od 99 900 zł (42,2 kWh i 146 KM), czyli taniej niż Citroen e-C3 (107 950 zł). BYD Dolphin to wydatek od 97 700 zł, ale ma tylko 88 KM mocy. Można pokusić się o stwierdzenie, że jako najtańszy model EV koreańskiej marki mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych. Dla porównania spalinowa Kia Stonic z silnikiem 1.0/100 km i 7 biegowym automatem kosztuje 97 790 zł. Wyposażenie EV2 obejmuje:

7 poduszek powietrznych ,

, System bezpieczeństwa LFA 2 z funkcją wykrywania rąk na kierownicy,

Tempomat aktywny,

System monitorowania martwego pola,

Panoramiczny potrójny wyświetlacz: 12,3 cala zestaw wskaźników kierowcy + 5,3 cala ekran do sterowania klimatyzacją + 12,3 cala ekran multimedialny,

Bezprzewodowy Android Auto / Apple CarPlay,

Kamerę wewnętrzną monitorującą poziom koncentracji kierowcy,

Przednie i tylne czujniki parkowania,

Kamerę cofania,

Klimatyzację automatyczną.

Kia EV2 Air z systemem podgrzewania baterii

Odmiana Air kosztuje od 114 900 zł (134 900 zł za auto z akumulatorem 61 kWh). Lepsze wyposażenie to:

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,

Systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby,

6 głośników,

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,

Relingi dachowe,

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,

Rozbudowany asystent jazdy po autostradzie (HDA 2),

16-calowe felgi aluminiowe z oponami w rozmiarze 205/65 R16,

12,3-calowy centralny ekran multimedialny z nawigacją,

Homologacja 5-osobowa,

System przygotowania baterii do szybkiego ładowania.

Kia EV2 w odmianie Earth wymaga przynajmniej 122 400 zł (142 400 zł z akumulatorem 61 kWh). Wyposażenie to:

Bezprzewodowa ładowarka do telefonu,

8-głośnikowy system nagłośnienia premium Harman Kardon,

Fotel pasażera z regulacją wysokości,

Podgrzewane fotele przednie z 3-stopniową regulacją,

Podgrzewana kierownica,

Nawiewy klimatyzacji w konsoli centralnej dla pasażerów z tyłu,

Oświetlenie wnętrza i przestrzeni bagażowej LED,

Przednie szyby z funkcją automatycznej pracy oraz bezpieczeństwa,

Kia EV2 w wersji GT Line tylko w jednej wersji silnikowej

Najlepiej wyposażona Kia EV2 w wersji GT Line kosztuje od 156 900 zł. Taki model występuje wyłącznie z napędem 135 KM i baterią 61 kWh. Lista bajerów jest długa:

Boczne czujniki parkowania,

System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360°,

System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą,

System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na zestawie wskaźników kierowcy,

System zdalnego wjazdu i wyjazdu z miejsca parkingowego przy użyciu pilota,

Kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci ustawień,

Wentylowane fotele przednie,

Tapicerka ze skóry syntetycznej z logo GT-Line,

Oświetlenie wnętrza z funkcją wyboru koloru,

Automatycznie chowane i odchylane klamki zewnętrzne,

Aluminiowe nakładki na pedały,

Trójramienna spłaszczona u dołu kierownica z logo GT-Line, wykończona skórą syntetyczną,

Listwy dolne szyb lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku,

Przyciemniane szyby tylne,

Zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line,

Przednie światła z funkcją powitania,

Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V),

Lakierowane w kolorze nadwozia listwy dekoracyjne w zderzaku, nadkola i zewnętrzne dolne listwy progowe,

Ciemnoszara podsufitka,

19-calowe felgi aluminiowe w stylistyce GT-Line.

Kia EV2 - dane techniczne, wymiary, silnik, osiągi