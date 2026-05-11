Czarny poniedziałek na stacjach w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Odwiedziłem stacje największych sieci. Oto co zobaczyłem na pylonach

Zrobiłem objazd stacji i mogę potwierdzić: rządowe limity maksymalne na razie działają, a sieci paliwowe rygorystycznie ich przestrzegają. Na pylonach stacji Orlen, Amic, BP, Circle K czy Carrefour ceny standardowej benzyny 95 nie przekraczają obecnie 6,35 zł za litr.

Kierowcy samochodów z silnikami Diesla zatankują olej napędowy maksymalnie za 7,03 zł/l. Na tym jednak koniec "spokojnych" informacji. Skąd ten nagły zwrot akcji?

Jeden wpis Trumpa zmienił wszystko. Rządowe limity pod presją

Choć nadzieja na deeskalację początkowo "topiła" ceny w polskich hurtowniach, wpis Donalda Trumpa wywołał na rynkach prawdziwy wstrząs. Prezydent USA w nocy polskiego czasu opublikował ostry komunikat, w którym ogłosił, że irańska odpowiedź na propozycję 30-dniowego rozejmu jest "CAŁKOWICIE NIE DO PRZYJĘCIA". To stawia pod znakiem zapytania odblokowanie Cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy. Teheran twardo domaga się zniesienia sankcji, na co Waszyngton nie zamierza się zgodzić.

Dla kierowców w Polsce to sygnał alarmowy: zapowiadane na 11 maja obniżki mogą być tylko krótkim "oknem pogodowym". Brak porozumienia i groźby Trumpa o wznowieniu bombardowań oznaczają, że obecne stawki rzędu 6,30-6,35 zł są prawdopodobnie najniższymi, jakie zobaczymy w najbliższym czasie. Warto więc wykorzystać nadchodzące dni na tankowanie do pełna, póki globalny konflikt ponownie nie wyśrubuje cen.

Stacja paliw Circle K - ceny z 11 maja 2026

Anomalia na stacjach. Paliwo premium w cenie zwykłego, ale to okno zaraz się zamknie

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, do poniedziałku 11 maja obowiązują ceny maksymalne. Przeglądając zdjęcia, które zrobiłem na stacjach, widać, że sieci trzymają się wytycznych co do grosza:

Benzyna 95: Na niemal każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,30-6,35 zł/l . Carrefour sprzedaje ją po 6,30 zł/l – to rynkowe minimum.

Na niemal każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje . Carrefour sprzedaje ją po 6,30 zł/l – to rynkowe minimum. Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,97 zł/l (Amic – najtaniej w zestawieniu) przez 6,99 zł/l (BP i Orlen Efecta) do 7,02 zł/l (Circle K).

Stawki wahają się od (Amic – najtaniej w zestawieniu) przez 6,99 zł/l (BP i Orlen Efecta) do 7,02 zł/l (Circle K). Benzyna 98: Na stacjach Orlen (Verva) oraz BP (Ultimate) cena jest identyczna: 6,85 zł/l.

Na stacjach Orlen (Verva) oraz BP (Ultimate) cena jest identyczna: 6,85 zł/l. LPG: Autogaz kupimy od 3,35 zł/l (Carrefour) do 3,84 zł/l (Orlen przy trasie S61).

Co ciekawe, na stacjach Circle K doszło do anomalii: zwykła 95-tka i premium milesPlus kosztują tyle samo – 6,34 zł/l. Podobnie na BP, gdzie za 6,99 zł/l zalejemy zarówno zwykłego diesla, jak i Ultimate ON. To genialna okazja, by zafundować silnikowi lepsze paliwo bez dopłaty.

Stacja paliw Orlen - ceny z 11 maja 2026

Mamy prognozy biura Reflex. Czy obiecane 6,17 zł za benzynę jest jeszcze realne?

Analitycy biura Reflex wskazują, że teoretycznie od poniedziałku 11 maja ceny powinny spaść jeszcze mocniej. Prognozy zakładają:

Benzyna 95: spadek do poziomu 6,17 zł/l,

spadek do poziomu Diesel: obniżka aż o 30 groszy , do poziomu 6,90 zł/l,

obniżka aż o , do poziomu 6,90 zł/l, LPG: cena w okolicach 3,68 zł/l.

Magdalena Robak z e-petrol.pl studzi jednak te nastroje. Zwraca uwagę, że zapasy diesla w USA są najniższe od 2005 roku, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nieprzewidywalna. Jej zdaniem bardziej realne widełki to 6,27-6,36 zł za benzynę 95 oraz 6,99-7,11 zł za olej napędowy.

Stacja paliw BP - ceny z 11 maja 2026

Stacja paliw Amic - ceny z 11 maja 2026

15 maja to data graniczna. Potem ceny paliw mogą wystrzelić

Ten tydzień to walka na dwóch frontach: giełdowym i politycznym. Obecny "Pakiet CPN", który gwarantuje niższe stawki akcyzy i VAT, obowiązuje tylko do 15 maja.

Minister Finansów Andrzej Domański przyznaje, że sytuacja jest analizowana, ale szef resortu energii Miłosz Motyka stawia sprawę jasno: dopóki Cieśnina Ormuz nie zostanie odblokowana, Polska pozostaje zakładnikiem sytuacji światowej. Decyzja o przedłużeniu tarczy osłonowej zapadnie na początku tygodnia i to ona ostatecznie zdecyduje, czy po 15 maja nie obudzimy się w nowej, znacznie droższej rzeczywistości.

Stacja paliw Orlen - ceny z 11 maja 2026