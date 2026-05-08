Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:51
Kierowcy muszą pilnie sprawdzić ważność prawa jazdy. Rząd podał daty i nowy cennik opłat za wymianę "plastiku"/dziennik.pl
Wielka operacja wymiany praw jazdy obejmie 15 mln osób. Choć mowa o dokumentach bezterminowych, o kolejności wizyt w urzędzie zdecyduje rok ich wydania. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło już oficjalny harmonogram dla poszczególnych roczników oraz nowy, wyższy cennik opłat. Kiedy blankiety tracą ważność i ile będzie kosztował nowy plastik?

Koniec bezterminowych praw jazdy, ważny rocznik wydania. Dlaczego UE wymusza zmiany?

To już pewne: bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli polskich kierowców. Choć dokumenty te nie mają wpisanej daty ważności, to kluczowy jest rocznik ich wydania. Wszystko przez unijną reformę, która dąży do ujednolicenia dokumentów w całej Wspólnocie. Nowe blankiety będą ważne maksymalnie 15 lat. Co to oznacza w praktyce?

Ministerstwo Infrastruktury stawia sprawę jasno. Obowiązek wymiany tzw. bezterminowych praw jazdy obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 mln dokumentów – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.

Od tej daty prawo jazdy straci ważność, są terminy

Skala operacji jest ogromna, dlatego proces został rozłożony na lata. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Zgodnie z ustawą kluczowy jest art. 124, który wyznacza pięcioletnie okno na dopełnienie formalności. Punkt 4. określa ramy czasowe, w których kierowcy mają obowiązek stawić się w urzędzie:

  • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra lub wcześniej na wniosek posiadacza.

Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. – Dokument określający szczegółowe terminy wymiany zostanie wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne PWPW oraz urzędów – uspokaja Szumańska. Jeśli jednak ktoś nie chce czekać na ostatnią chwilę, może już teraz złożyć wniosek "na życzenie".

Ważne: Pilnowanie dat jest kluczowe dla portfela. Jazda z nieważnym dokumentem po upływie terminu grozi mandatem od 1500 zł do nawet 30 000 zł w przypadku skierowania sprawy do sądu oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Policja potraktuje taką sytuację jak prowadzenie auta bez uprawnień.

Uwaga: Nie stracisz uprawnień, ale "plastik" ma datę ważności

Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo uspokaja: uprawnienia zostają.

Jeżeli uprawnienie np. kategorii B było bezterminowe, również w nowym dokumencie nie zostanie określony termin jego ważności – podkreśla przedstawicielka resortu. Jednak sam "plastik" będzie miał ograniczoną trwałość:

  • do 15 lat – dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T;
  • do 5 lat – dla kategorii C1, C, D (zależnie od orzeczenia lekarskiego).

Mówiąc wprost: zmieni się tylko fizyczny "plastik". Po upływie jego ważności po prostu odbierasz nowy blankiet bez konieczności ponownych badań lekarskich, o ile nie masz problemów zdrowotnych wpisanych w system.

Kto w 2026 roku musi wymienić prawo jazdy?

Obowiązkowa akcja 2028–2033 to nie wszystko. Wniosek o nowy dokument musisz złożyć w 2026 roku, gdy:

  • kończy się ważność dokumentu terminowego;
  • wygasa termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;
  • nastąpiła zmiana danych osobowych (np. nazwiska);
  • dokument został zniszczony lub zgubiony.

Nowy cennik w wydziałach komunikacji. W 2026 za prawo jazdy zapłacisz więcej

Z nowych przepisów wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku opłaty pójdą w górę. O ile droższe będzie wydanie dokumentów?

  • Opłata za wydanie prawa jazdy: wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).
  • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł.
  • Dodatkowe koszty: należy doliczyć koszt zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich (200 zł), jeśli są wymagane.

Seniorzy za kierownicą. Czy będą obowiązkowe badania?

W kuluarach UE głośno było o pomysłach na obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia. Jak ta kwestia zostanie rozwiązana w Polsce? Choć Bruksela dała "zielone światło" na takie restrykcje, polski rząd na ten moment nie planuje ich wprowadzania. Ministerstwo nie zamierza zmuszać seniorów do dodatkowych wizyt u lekarza wyłącznie ze względu na wiek.

Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
