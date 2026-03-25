Unijna wprowadza zmiany w prawie. Oto dlaczego dokumenty tracą ważność

To już pewne: bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli polskich kierowców. Choć dokumenty te nie mają wpisanej daty ważności, kluczowy okazuje się rocznik ich wydania. Wszystko przez unijną reformę, która dąży do ujednolicenia dokumentów w całej UE. Nowe blankiety będą ważne maksymalnie 15 lat. Co to oznacza dla przeciętnego kierowcy?

W praktyce każdy będzie musiał wymienić prawo jazdy, nawet jeśli nie zmienił nazwiska czy nie zdobył nowej kategorii uprawnień. Ponieważ kierowcy uzyskiwali uprawnienia w różnych terminach, każdego dnia obowiązek ten zacznie dotyczyć kolejnych grup osób. Ministerstwo Infrastruktury stawia sprawę jasno:

– Obowiązek wymiany tzw. bezterminowych praw jazdy obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 mln dokumentów – mówi dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.

Harmonogram wymiany 2028–2033. Sprawdź swój termin w urzędzie

Skala operacji jest ogromna, dlatego proces został rozłożony na lata. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Zgodnie z ustawą kluczowy jest art. 124, który wyznacza pięcioletnie okno na dopełnienie formalności. Punkt 4. określa ramy czasowe, w których kierowcy mają obowiązek stawić się w urzędzie:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra lub wcześniej na wniosek posiadacza.

Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. – Dokument określający szczegółowe terminy wymiany zostanie wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne PWPW oraz urzędów – uspokaja Szumańska. Osoby, które nie chcą czekać na ostatnią chwilę, mogą złożyć wniosek "na życzenie" już teraz.

Spóźnialscy słono zapłacą. Jazda z nieważnym dokumentem to wysoki mandat

Ważne: Pilnowanie dat jest kluczowe dla portfela. Jazda z nieważnym dokumentem po upływie terminu grozi mandatem od 1500 zł do nawet 30 000 zł (w przypadku skierowania sprawy do sądu) oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Policja potraktuje taką sytuację jak prowadzenie auta bez uprawnień.

Egzamin nie będzie potrzebny. Uprawnienia zostają, wymieniasz tylko blankiet

Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo studzi emocje: uprawnienia zostają. –Jeżeli uprawnienie np. kategorii B było bezterminowe, również w nowym dokumencie nie zostanie określony termin jego ważności – podkreśla przedstawicielka resortu. Jednak sam blankiet będzie miał ograniczoną trwałość:

do 15 lat – dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T;

– dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T; do 5 lat – dla kategorii C1, C, D (zależnie od orzeczenia lekarskiego).

Po upływie ważności "plastiku" kierowca po prostu odbiera nowy dokument. Nie ma konieczności ponownych badań lekarskich, o ile w systemie nie widnieją specyficzne przeciwwskazania zdrowotne, wpisane przy wydawaniu poprzedniego dokumentu.

Te 4 sytuacje zmuszą kierowców do wizyty w urzędzie już w 2026 roku

Obowiązkowa akcja 2028–2033 to niejedyny powód wizyty w wydziale komunikacji. Wniosek o nowy dokument należy złożyć już w 2026 roku, gdy:

Kończy się ważność dokumentu terminowego;

Wygasa termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;

Nastąpiła zmiana danych osobowych (np. nazwiska);

Dokument został zniszczony lub zgubiony.

Koniec z tanim prawem jazdy. Oto nowy cennik opłat po podwyżce

Z nowych przepisów wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku opłaty pójdą w górę. O ile droższe będzie wydanie dokumentów?

Opłata za wydanie prawa jazdy : wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).

: wzrośnie do (z obecnych 100 zł). Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł .

. Dodatkowe koszty: należy doliczyć koszt zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich (200 zł), jeśli są wymagane.

Co z badaniami dla seniorów? Rząd ucina spekulacje o obowiązkowych wizytach u lekarza

W brukselskich korytarzach głośno było o pomysłach na obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia. Jak ta kwestia zostanie rozwiązana w Polsce? Choć UE dała "zielone światło" na takie restrykcje, polski rząd na ten moment nie planuje ich wprowadzania. Ministerstwo nie zamierza zmuszać seniorów do dodatkowych wizyt u lekarza wyłącznie ze względu na wiek.