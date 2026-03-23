Toyota bZ4X Touring debiutuje w Polsce. Koniec dominacji RAV4?

Toyota sypie z premierami i prowadzi szturm w najpopularniejszych segmentach rynku. 4,3-metrowy Urban Cruiser debiutuje w konkurencyjnej klasie B-SUV, natomiast nowa Toyota C-HR już rozpycha się wśród kompaktowych modeli C-SUV. W drodze do salonów jest jeszcze zupełnie nowa Toyota RAV4 (SUV segmentu D). Mało?

Reklama

Japońska marka wyciągnęła z kapelusza auto, które powinno być na rynku od dawna. W Polsce debiutuje zupełnie nowa Toyota bZ4X Touring. Wiadomo już, co i za ile dostaną kierowcy. Oto szczegóły...

Bagażnik jak w Skodzie Superb. Toyota Touring to SUV do zadań specjalnych

Toyota bZ4X Touring w nowym lakierze Brilliant Bronze może niektórym przypominać duże kombi wyżej zawieszone nad drogą. Jednak to pełnokrwisty, duży SUV dla dużej rodziny. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach. Nowy model powstał dzięki rozciągnięciu sylwetki standardowego bZ4X. Bardziej praktyczna wersja nadwoziowa jest o 140 mm dłuższa (4830 mm długości) i 25 mm wyższa (1670 mm wysokości).

Touring wygląda zdecydowanie lepiej od klasycznego bZ4X. Także pod względem codziennego użytkowania ten samochód ma o niebo więcej sensu. Dodatkowe milimetry pozwoliły rozciągnąć bagażnik o 148 litrów, co daje przepastne 669 l pojemności – to 155 l więcej niż nowy RAV4 (514 l) i niemal tyle, co w Skodzie Superb kombi. Tylne siedzenia dzielone w proporcji 40:60 można szybko złożyć i powiększyć przestrzeń transportową.

Toyota bZ4X Touring zamiast RAV4? Wnętrze zaskakuje nie tylko stylem

Trzeba przyznać, że z takimi gabarytami Touring z powodzeniem może być alternatywą dla RAV4. Szczególnie, że elastyczność platformy e-TNGA pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi (2850 mm, czyli o 160 mm więcej niż w RAV4 i dokładnie tyle samo, co w Highlanderze), akumulator zamknięty w podłodze oraz przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu, przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż 1 metr. Płaska podłoga i obniżenie środka ciężkości dodatkowo poprawiają stabilność jazdy.

Nowy SUV od progu wita przeprojektowanym wnętrzem. Znany z Lexusa 14-calowy ekran systemu multimedialnego jest standardem we wszystkich wersjach. Cieszą dodatkowe pokrętła i przyciski fizyczne do obsługi najpotrzebniejszych funkcji – klimatyzacji czy temperatury wnętrza. Nowością jest także podwójna ładowarka indukcyjna do telefonów.

Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Toyota postawiła na trzy rozwiązania, które idą pod prąd. Po pierwsze, przygotujcie się na to, że przed pasażerem... nie znajdziecie schowka (inżynierowie musieli go poświęcić na rzecz ogrzewania promiennikowego ukrytego w desce). W zamian zastosowano świetny patent w tunelu środkowym – ten przepastny schowek otwiera się na obie strony, więc i kierowca, i pasażer mają do niego równie wygodny dostęp. A co z wyświetlaczem head-up? Toyota z niego zrezygnowała, ale w zamian tak sprytnie usadowiła cyfrowe zegary, że wzrok naturalnie pada na nie bez odrywania oczu od drogi.

Gwarancja na 1 milion kilometrów – takich warunków nie daje nikt

bZ4X Touring w podłodze skrywa duży litowo-jonowy akumulator o pojemności 74,7 kWh brutto. To najnowsza bateria japońskiej marki chłodzona cieczą. Producent podkreśla, że stosuje ogniwa firmy Panasonic, a te mają wyjątkowo dobrze opierać się degradacji i zostały przystosowane do ładowania w bardzo niskich temperaturach. Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu, oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub milion kilometrów. Nikt inny nie oferuje takich warunków!

Ogromną korzyścią jest maksymalna moc ładowania, która wynosi 150 kW. Uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmie zaledwie 28 minut. Plusem jest także ładowarka pokładowa o mocy 22 kW, która umożliwia szybsze ładowanie prądem zmiennym (AC). Funkcję przygotowania akumulatora do ładowania (rozwiązanie szczególnie przydatne zimą) można aktywować ręcznie lub automatycznie, z wykorzystaniem nawigacji.

380 KM i 4,5 s do setki. Rodzinna Toyota szybsza od GR Yarisa

Napęd Toyoty bZ4X Touring wykorzystuje mniejszy i lżejszy układ e-Axle. Inżynierowie zastosowali tu nowe półprzewodniki z węglika krzemu (SiC), które są efektywniejsze i jednocześnie generują przy tym wyższą moc.

Wariant z napędem na przednie koła osiąga moc 224 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,3 s. Zasięg wynosi do 591 km na jednym ładowaniu.

Prawdziwą bombą jest jednak najmocniejsza Toyota bZ4X Touring z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi (4x4 X-MODE). Osiągi robią piorunujące wrażenie. 380 KM czyni ten model najmocniejszym obecnie autem japońskiej marki. Sprint od zera do 100 km/h w 4,5 s to wynik ze świata samochodów sportowych – nawet narowisty GR Yaris zostaje w tyle (5,2 s). Jak przystało na rodzinną rakietę, Toyota bZ4X Touring jest też gotowa do holowania przyczep o masie do 1500 kg.

Reklama

Elektryczne 4x4 lepsze od mechanicznego? bZ4X Touring w terenie

Toyota bZ4X Touring z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość SUV-ów. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż osi na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu X-MODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control. Na mokrej nawierzchni Touring ze stałym napędem 4x4 X-MODE wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ dołączany przez komputer, i to mimo że elektryk waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.

Ile kosztuje nowa Toyota bZ4X Touring? Znamy polskie ceny

Nowa Toyota bZ4X Touring w podstawowej wersji Style kosztuje od 214 900 zł (silnik o mocy 224 KM). Ceny auta z napędem na cztery koła X-MODE zaczynają się od 231 900 zł. Wyposażenie obejmuje:

światła Matrix LED ,

, 18-calowe felgi aluminiowe z kołpakami aerodynamicznymi,

tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej,

14-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego Toyota Smart Connect+ z systemem kamer 360 stopni,

pompę ciepła,

dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X,

podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę,

przyciemniane szyby tylne,

systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE,

dwie stacje indukcyjne do ładowania telefonu w konsoli centralnej,

pokładowa ładowarka (AC) o mocy 11 kW.

Toyota bZ4X Touring Executive od 256 900 zł

Nowa Toyota bZ4X Touring w odmianie Executive jest dostępna wyłącznie z napędem na cztery koła 4x4 X-MODE (380 KM). Takie auto kosztuje od 256 900 zł. Wyposażenie obejmuje:

20-calowe felgi,

tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym lub khaki (skóra syntetyczna),

ładowarkę pokładową (AC) o mocy 22 kW,

cyfrowe lusterko wsteczne,

wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień siedzenia kierowcy,

podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,

ogrzewanie promiennikowe dla pasażerów pierwszego rzędu,

asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA),

asystenta zmiany pasa ruchu (LCA),

pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Do każdego auta producent daje trójfazowy kabel o długości 7,5 m do ładowania (Typ2) z pokrowcem, dywaniki welurowe, aluminiowe nakładki progowe i wykładzinę bagażnika. W salonie można zamówić również stację do ładowania Toyota HomeCharge, kompatybilną z domową instalacją elektryczną.