Kia EV2 - koreańskie auto dla ludu

Koreański producent rozwija gamę elektryków i wkrótce wprowadzi do sprzedaży model EV2. Mierzący 4 m samochód miejski to najważniejsza premiera marki Kia w 2026 roku. To właśnie tym modelem Kia wjedzie do segmentu B - najmniejszy elektryk z rodziny będzie rywalizował z nowościami grupy Volkswagen, takimi jak Cupra Raval i Volkswagen ID.Cross, a także z elektrycznymi Renault 5 i Renault 4.

EV2 to tylko jedna z kilku nadchodzących premier - Kia do 2030 roku zamierza sprzedawać 4,2 mln samochodów rocznie (w tym tym 2,33 mln zelektryfikowanych) dlatego w ciągu najbliższych 5 lat rozbuduje gamę 15 modeli elektrycznych i 10 modeli hybrydowych. Nowości nie zabraknie, choć EV2 bez wątpienia jest jedną z najważniejszych.

Kia EV2 już na drogach

Prototypowa Kia EV2 w wersji niemal gotowej do seryjnej produkcji przedpremierowo wzięła udział w El Prix, czyli organizowanym przez Norweską Federację Motoryzacyjną teście aut elektrycznych w warunkach zimowych. Auta pokonują rzeczywistą trasę w identycznych warunkach drogowych i pogodowych, aż do całkowitego rozładowania akumulatora, dlatego próba w arktycznych warunkach uchodzi za jedną z najcięższych i najbardziej rygorystycznych na świecie.

Producent chwali się, że Kia EV2 w wersji z akumulatorem Long Range przejechała 310,6 km w temperaturach sięgających -21°C. To wynik o ok. 25 proc. niższy od docelowego zasięgu WLTP i jednocześnie lepszy niż w przypadku wielu seryjnych modeli biorących udział w tym sprawdzianie. Warto dodać, że tegoroczna edycja była rekordowo mroźna – temperatura spadła nawet do -31°C. Prototypowe EV2 GT-Line z akumulatorem o pojemności 61,0 kWh i 19-calowymi kołami było użytkowane przez ponad pięć godzin w górskim regionie Jotunheimen.

Docelowy zasięg WLTP dla EV2 z większym akumulatorem ma wynosić 448 km, natomiast w wersji GT-Line z 19-calowymi kołami – 413 km. Oficjalna homologacja zostanie opublikowana w trzecim kwartale 2026 roku.

Nowa Kia EV2 - ładowanie

Norweski test ma na celu również weryfikację zapewnień producenta co do możliwości ładowania auta. EV2 zbudowane na platformie E-GMP z instalacją 400 V oferuje ładowanie prądem przemiennym (AC) o mocy 11 kW lub 22 kW oraz szybkie ładowanie prądem stałym (DC). W trakcie mroźnego testu akumulator prototypu został naładowany od 10 do 80 proc. w 36 minut czyli tylko o 6 minut dłużej niż wynika z danych fabrycznych.

EV2 to drugi elektryczny model marki Kia produkowany w europejskim zakładzie Kia AutoLand Slovakia w Żylinie. Wersja z akumulatorem 42,2 kWh (Standard Range) już jest wytwarzana, a od czerwca 2026 roku do oferty dołączą odmiany z akumulatorem 61,0 kWh oraz sportowo stylizowana wersja GT-Line.

Tak wygląda najmniejsza elektryczna Kia

Nowa Kia EV2 ma 4060 mm długości, 1800 mm szerokości i 1575 mm wysokości. Rozstaw osi to 2565 mm, a wnętrze pozwala zagospodarować przestrzeń po swojemu. Przesuwne w zakresie 7 cm tylne siedzenia mają regulowany kąt nachylenia oparcia - to prawdziwa rzadkość w tej klasie. Przestrzeń na nogi z tyłu można zwiększyć ze standardowych 885 mm do 958 mm. Na nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca nawet lepiej niż w tradycyjnym aucie klasy kompaktowej. Do tego przewidziano różnorodne konfiguracje siedzeń. Można wybrać wersję pięciomiejscową z kanapą lub czteromiejscową z niezależnie przesuwanymi tylnymi siedzeniami.

EV2 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką - gładkie drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również optymalizują opływ powietrza. Nawet z tyłu udało się wprowadzić drobne ulepszenia - żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczkę szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Kia EV2 może wyjechać z fabryki na 19-calowych kołach, a jej styl przypomina inne modele z gamy EV. Najbliżej jej oczywiście do EV3 - oczko większego crossovera o długości 4,3 m.

Wnętrze EV2 to prosty design, dwa duże ekrany i nadal mnóstwo fizycznych przycisków. Koreańczycy stawiają tu na wygodę obsługi - większość funkcji można obsłużyć bez konieczności dotykania wyświetlacza centralnego. Do tego ambientowe podświetlenie deski rozdzielczej i trójramienna kierownica pasująca do stylu pozostałych nowych modeli - całość prezentuje się bardzo zgrabnie. Mimo niewielkich wymiarów auta, w EV2 udało się wygospodarować mały przedni bagażnik (15 l) i tradycyjny kufer z tyłu o pojemności do 403 l. Po złożeniu siedzeń na powstaje płaska podłoga. Pomysłowości inżynierów dopełniają dopełnią haczyki na torby, lampki LED i regulowana na poziomie 14 cm podłoga, która pozwala przewozić rzeczy o różnych gabarytach.

Ile kosztuje Kia EV2? Cena

Kia EV2 będzie rywalizować w segmencie B-SUV, w którym Volkswagen zapowiada ID.Cross w cenie na poziomie 25 000 euro, czyli około 100 000 zł. Kia musi być wyceniona podobnie, zwłaszcza w obliczu zakończonego już de facto programu dopłat NaszEauto. Oficjalne cenniki poznamy bliżej daty polskiej premiery rynkowej. Pierwsze egzemplarze mają wjechać do salonów jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku.