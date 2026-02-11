Dacia przyspiesza. Tak rośnie francusko-rumuński biznes

Wolumenowa marka grupy Renault chwali się sukcesami. W 2025 roku biznes rósł jak na drożdżach, a globalnie klienci odebrali 697 tys. samochodów, co daje około 2227 aut na każdy dzień pracy salonów. Dacia odnotowała znakomite wyniki również w Polsce - marka sprzedała 22 420 samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 2 429 sztuk i dynamikę +12,2 proc. rok do roku. Dzięki temu Dacia awansowała na 9. miejsce w ogólnym rankingu sprzedaży samochodów osobowych i zwiększyła swój udział w rynku do 3,75 proc. Klienci indywidualni szczególnie chętnie kierowali swoje kroki do salonów - w tym segmencie producent uplasował się na 5. lokacie.

"Kowalscy" w 2025 kupili w Polsce 12 163 samochody Dacii, czyli o 11,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział marki w rynku sprzedaży do tej grupy wzrósł do 6,53 proc. (+0,3 p.p. r/r). Najczęściej wybieranymi modelami były kolejno: Duster, Sandero oraz Bigster.

Te modele sprzedawały się najlepiej. Dacia świętuje

Podsumowując całkowitą sprzedaż najchętniej wybierana była jednak Dacia Sandero - jeden z najtańszych nowych samochodów na polskim rynku. To właśnie ten model zajął 1. miejsce w segmencie B-Hatch w sprzedaży do klientów indywidualnych oraz 3. miejsce w ujęciu całkowitym. Auto pozostaje najlepiej sprzedającym się samochodem Dacii w Europie we wszystkich kanałach i od 2017 roku jest liderem rynku klientów indywidualnych na Starym Kontynencie.

Dacia Duster uplasowała się na 3. pozycji zarówno w sprzedaży do klientów indywidualnych, jak i ogólnej w segmencie B+SUV w Polsce. Jedyny elektryk w gamie, czyli Dacia Spring zajęła 3. miejsce w sprzedaży EV do klientów indywidualnych, a jej sprzedaż wzrosła aż o 182 proc. rok do roku.

Rumuński producent chwali się też rosnącym udziałem hybryd w całkowitej sprzedaży, choć na razie to inny napęd jest w Polsce prawdziwym hitem...

Coraz więcej hybryd, ale to LPG pozostaje hitem

Dziś najczęściej mówi się o elektryfikacji gamy, a Dacia nie jest wyjątkiem. Hybrydy i miękkie hybrydy są już obecne w jej ofercie. Rumuńska marka może pochwalić się jednak jeszcze innym wyczynem, bo jako jedyny gracz "zagazowała" całą paletę swoich spalinowych modeli. W 2025 roku:

58 proc. wszystkich sprzedanych aut stanowiły modele z fabryczną instalacją LPG,

32 proc. przypadło na pojazdy hybrydowe (HEV i mHEV).

Dacia jest jedyną marką oferującą silniki dwupaliwowe LPG–benzyna we wszystkich modelach spalinowych, a w modelach Duster i Bigster proponuje unikalną kombinację miękkiej hybrydy, napędu LPG, automatycznej skrzyni biegów oraz napędu 4x4.

W przypadku Bigstera aż 78 proc. sprzedaży stanowiły wersje hybrydowe, a 74 proc. klientów wybierało najwyższe poziomy wyposażenia Journey i Extreme. Duster najczęściej trafiał do klientów w wersjach Journey i Expression - ponad połowę sprzedaży stanowiły odmiany ECO-G 100, a blisko 43 proc. - wersje hybrydowe. Z kolei w Sandero ponad 80 proc. klientów wybierało wariant LPG, a w Joggerze - 76 proc. To wyraźny sygnał, że przystępne cenowo alternatywy dla klasycznych jednostek benzynowych i wciąż mają się doskonale.

Dacia ma ambitne plany na 2026 rok

Ostatnie miesiące to garść nowości - układ napędowy hybrid 155 w modelach Duster i Bigster oraz Eco-G 120 z fabryczną instalacją LPG. Odświeżone zostały również modele Sandero, Sandero Stepway i Jogger, które teraz wyróżniają się nowym wzorem LED-owych świateł do jazdy dziennej. Podtrzymać zainteresowanie Dacią Spring mają z kolei nowe wersje Essential (Electric 70 KM), Expression (Electric 100 KM) i Extreme (Electric 100 KM) i aktualizacja cennika, za sprawą której Spring jest nie tylko mocniejszy, ale i tańszy.

W 2026 roku rumuńska marka nie rezygnuje z dalszej elektryfikacji, ale również kierowcy wybierający spalinowe modele mają na co czekać. Docelowo każdy model ma być dostępny w wersji hybrydowej lub w pełni elektrycznej, a w drugiej połowie czeka nas debiut nowego modelu elektrycznego w segmencie A oraz nowego modelu spalinowego i hybrydowego w segmencie C.

Do oferty trafią także nowe warianty napędowe, w tym hybrid-G 150 4×4 w Dusterze i Bigsterze, silnik hybrid 155 w modelach Sandero i Sandero Stepway oraz mild hybrid-G 140 z automatyczną skrzynią biegów w Bigsterze. Wbrew rynkowym trendom, w Dacii paleta dostępnych silników będzie się więc powiększać...

Tyle kosztuje dziś najtańsza Dacia

Najtańszym modelem Dacii pozostaje dziś Sandero, czyli auto segmentu B, które pod koniec 2025 roku przeszło gruntowną modernizację. Nowe reflektory, gruntownie odświeżone wnętrze wykończone lepszymi materiałami, bogatsze wyposażenie i większa gama kolorów mają dać bestsellerowi drugą młodość.

Dacia Sandero 2026 w miejsce 90-konnego silnika dostała pod maskę nowe turbodoładowane 1.0/100 KM połączone z 6-biegową skrzynią manualną. W ofercie jest także jednostka 1.2 Eco-G o mocy 120 KM, wyposażona w fabryczną instalacj ę LPG. Mocniejszy silnik oferowany jest również z automatyczną przekładnią. Nowe wersje napędowe sprawiły też, że Sandero stało się znacznie szybsze - najwolniejszy wariant Dacii Sandero rozpędza się do setki w równe 10 sekund, a Sandero Stepway robi to w 10,4 s.

Ceny Sandero z rocznika 2026 startują z poziomu 63 900 zł. Lepiej wyposażony wariant z klimatyzacją to 68 000 zł i za tę cenę klienci mogą wybrać również wariant z fabryczną instalacją LPG. Mimo liftingu ceny utrzymano więc w ryzach - to nadal doskonała oferta.