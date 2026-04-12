Nowy SUV trzęsie rynkiem. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat. Jaka cena?

Tomasz Sewastianowicz
12 kwietnia 2026, 06:17
Lexus LBX nowym hitem wśród polskich kierowców. To najtańszy SUV japońskiej marki/Lexus
Lexus właśnie w Polsce sprzedaje najwięcej swoich samochodów w UE. Rekordowym wzięciem cieszy się Lexus LBX, który zaskakuje cichą pracą i niskim zużyciem benzyny – często nawet lepszym niż dane fabryczne. Jednak to nie tylko napęd przyciąga kierowców.

Lexus trzęsie rynkiem. Polska największym rynkiem w Europie

Samochody premium sprzedają się w Polsce najlepiej w historii. W pierwszym kwartale 2026 roku na drogi wyjechało ponad 34 400 nowych osobówek z wyższej półki. Na koniec marca udział tego segmentu w rynku wynosił już niemal 23 proc.

Podium należy do niemieckiej trójcy, ale Lexus również idzie jak burza. Od początku roku na drogi wyjechało już 3800 aut tej japońskiej marki, co daje jej 11-procentowy udział w tym lukratywnym torcie. Co ciekawe, Lexus realizuje nad Wisłą przeszło 23 proc. europejskiej sprzedaży. To rekord. Polska jest największym rynkiem zbytu – żaden inny kraj UE nie może pochwalić się tak wysokim wynikiem.

Takie samochody kupuje Kowalski. SUV-y i crossovery sprzedają się na pniu

Lexus ma też największy udział w sprzedaży do klientów indywidualnych – Japończycy trzymają ponad 23 proc. tej części polskiego rynku aut premium. Oznacza to, że co czwarty nowy samochód z wyższej półki, który wyjeżdża na nasze drogi, ma logo marki należącej do koncernu Toyota. Koniem pociągowym biznesu w Polsce są crossovery i SUV-y.

Lexus NX sprzedaje się w ciemno. Dwie hybrydy do wyboru

Najpopularniejszym modelem jest Lexus NX, który jest dostępny jako klasyczna hybryda 350h i mocna hybryda plug-in 450h+. Od początku roku na drogi wyjechało 1761 tych SUV-ów, co daje trzecią pozycję w Top10. W segmencie D-SUV Premium, czyli największej i najbardziej konkurencyjnej kategorii rynku samochodów premium, NX ma 17 proc. udziału.

Lexus NX 450+

Napęd Lexusa NX 450h+ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę (bez gniazdka w nadwoziu) to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Lexus LBX nowym hitem wśród polskich kierowców

Jednak prawdziwym fenomenem rynku jest najnowszy Lexus LBX. W Europie to obecnie najważniejszy i najpopularniejszy model japońskiej marki. Prawie co dziesiąty hybrydowy crossover kupiony na Starym Kontynencie trafił do Polski. Nad Wisłą LBX, z udziałem na poziomie ponad 51 proc., dominuje w segmencie B-SUV Premium. Sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30.

Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI

Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą

Lexus LBX, postawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół. Dzięki temu Lexus urósł do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (183 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na świetne proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej ustawne wnętrze.

Lexus LBX

Mały Lexus z wnętrzem limuzyny? Twój SUV tego nie ma

Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują – zupełnie jak w większym RX czy NX. Sportowo nastawiona wersja Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę wobec mniej wymuskanej, tańszej odmiany Relax.

Nic nie skrzypi, nawet podczas jazdy na nierównościach – trudno doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych samochodach sportowych.

16 skrótów pod palcem. Tak można sterować Lexusem LBX

Przed kierowcą, zamiast klasycznych zegarów, znajduje się 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ informacji zmienia się w zależności od trybu jazdy, ale można go też spersonalizować. Na środku wkomponowano duży, 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Logika systemu jest intuicyjna, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco podaje informacje o korkach. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania.

Genialnym rozwiązaniem jest sterowanie za pomocą ośmiu strzałek na kierownicy. Można im przypisać aż 16 różnych skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja), więc nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co ważne, Lexus pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co należą się brawa.

Lexus LBX

O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku, nawet gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenie. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Bagażnik Lexusa LBX nie jest do końca idealny. Dlaczego?

Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do prawie 1000 litrów. Warto jednak pamiętać, że wybór napędu 4x4 wiąże się z kompromisem – przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów.

Lexus LBX nowym królem oszczędnej jazdy. Ile pali w rzeczywistości?

LBX skrywa hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, przekładni planetarnej i zupełnie nowej, bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Cały zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.

Lexus LBX

Podczas przyspieszania częściej korzystamy z prądu – silnik spalinowy wkracza do akcji znacznie później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest rekordowo ekonomiczna. Zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a przy delikatnej jeździe można zejść nawet do 3,3 l. Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to mamy do czynienia z królem oszczędnej jazdy. Szczególnie, że sam producent dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje wyższe średnie zużycie benzyny – w granicach 4,4–4,7 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Wersja przednionapędowa na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę da się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89 proc. zamówień).

Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI

Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną), co jeszcze poprawia komfort prowadzenia.

Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI
Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI

Niedrogi, ale wyposażony jak największe SUV-y

Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:

  • Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),
  • System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),
  • Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,
  • Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.
Lexus LBX/Daniel Reinhardt

Cena i gwarancja na 10 lat zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale

Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 800 zł, czyli o 22 600 zł mniej względem ceny katalogowej. To sprawia, że cenowo zrównał się z... Toyotą Yaris Cross w wyższych wersjach.

W cenie auta oferowana jest 3-letnia gwarancja podstawowa i 5-letnia ochrona napędu hybrydowego. Wystarczy jednak dokonywać corocznych przeglądów w autoryzowanym serwisie, by gwarancja producenta trwała przez 10 lat lub 185 000 km. Lexus Relax to program dla posiadaczy Lexusów, do którego przystąpić można również po zakupie auta używanego, nieobjętego gwarancją producenta.

Jak LBX wypada na tle reszty? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2/145 KM MHEV) startuje z podobnego poziomu cenowego, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w mieście spali znacznie mniej niż "miękka hybryda” we włoskim aucie. LBX jest też wyraźnie tańszy od Mini Countryman (od 148 800 zł) i oferuje więcej prestiżu niż bazowe odmiany DS3. To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła mu zdominować polski rynek.

Co oferuje najtańszy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

  • 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
  • Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
  • Tapicerka z tkaniny,
  • Szyby z filtrem UV,
  • Reflektory przednie Full LED L-Shape,
  • Tylne światła LED,
  • System automatycznych świateł drogowych,
  • Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
  • Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).

Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort kupiło 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 900 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:

  • Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
  • System inteligentnego kluczyka,
  • Ładowarka indukcyjna,
  • Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
  • Podgrzewane fotele przednie,
  • Czujnik deszczu.
Lexus LBX

Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja

Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:

  • 18-calowe alufelgi,
  • 12,3-calowy wirtualny kokpit,
  • Fotele typu Sporty,
  • Tapicerka ze skóry ekologicznej,
  • Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
  • Podgrzewanie kierownicy,
  • Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
  • Dodatkowe ogrzewanie,
  • Regulację wysokości fotela pasażera,
  • Inteligentny kluczyk,
  • System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX

Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej

Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:

  • 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
  • Przyciemniane tylne szyby,
  • Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
  • 12,3-calowy wirtualny kokpit,
  • Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji

10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).

Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i przeszyciami Copper lub fotele obite szarą tkaniną.

Lexus LBX
Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI

Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa

 

 

TYP NAPĘDU

FWD

AWD

SILNIK

Typ silnika

 

 

 

M15A-FXE

M15A-FXE

Liczba cylindrów i układ

 

 

3-cylindrowy, rzędowy

3-cylindrowy, rzędowy

Mechanizm zaworów

 

 

12-zaworowy DOHC,
napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)

12-zaworowy DOHC,
napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)

Średnica tłoka x skok cylindra

 

 

mm

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

Pojemność

 

 

cm3

1490

1490

Stopień sprężenia

 

 

14.0

14.0

Wtrysk paliwa

 

 

 

EFI

EFI

Układ dolotowy

 

 

 

Wolnossący

Wolnossący

Norma emisji

 

 

EURO6E z OBD

EURO6E z OBD

Typ paliwa

 

 

 

benzyna

benzyna

Rekomendowana liczba oktanów

 

 

95 lub więcej

95 lub więcej

Moc maks.

 

 

kW/obr./min

67/5500

67/5500

Maks. moment obrotowy

 

 

Nm/obr./min

120/3600-4800

120/3600-4800

Zużycie paliwa

WLTP
(cykl mieszany)

Maks.

l/100km

4,7

5,0

Min.

l/100km

4,4

4,6

Emisje CO2

WLTP
(cykl mieszany)

Maks.

g/km

107,45

113,42

Min.

g/km

100,35

104,97

SILNIK ELEKTRYCZNY

Typ

Przedni

 

 

Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi

Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi

Tylny

 

 

 

Indukcyjny silnik asynchroniczny

Moc maks.

Przód

 

kW

69,0

69.0

Tył

 

kW

 

4,7

Maks. moment obrotowy

Przód

 

Nm

185,0

185,0

Tył

 

Nm

 

52,0

BATERIA HYBRYDOWA

Typ baterii

 

 

 

Niklowo-wodorkowa

Niklowo-wodorkowa

Napięcie nominalne

 

 

V

201,6

201,6

Liczba ogniw

 

 

168

168

Napięcie systemowe

 

V

280

280

Pojemność baterii

 

Ah

5,0

5,0

Łączna moc baterii

 

kWh

1,0

1,0

ŁĄCZNA MOC UKŁADU

Moc maksymalna

 

kW

100

100

OSIĄGI

Prędkość maks.

 

 

km/h

170

170

Przyspieszenie

Od 0 do 100 km/h

s

9,2

9,6

Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania

 

 

TYP NAPĘDU

FWD

AWD

PODWOZIE

Przekładnie

Kod modelowy

 

PA11

PA11

Typ

 

 

CVT

CVT

Przełożenie skrzyni biegów

 

3,218

3,218

Silnik trakcyjny (tył)

Całkowity współczynnik redukcji prędkości

 

 

10,487

Typ hamulców

Przód

 

 

Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Tył

 

 

Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Rozmiar hamulców

Przód

 

 

15-calowe tarcze 25V

15-calowe tarcze 25V

 

Średnica / Grubość

mm

282 / 25,0

282 / 25,0

Tył

 

 

15-calowe tarcze

16-calowe tarcze

 

Średnica / Grubość

mm

265 / 10,0

281 / 12,0

Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku

 

Elektryczny – konsola środkowa

Elektryczny – konsola środkowa

Typ zawieszenia

Przód

 

 

Kolumny MacPhersona

Kolumny MacPherson 

Tył

 

 

Belka skrętna

Wielowahaczowe

Od obrotu do obrotu

 

 

 

2,73

2,73

Min. promień skrętu

Od krawężnika do krawężnika

m

5,2

5,2

Od ściany do ściany

m

5,6

5,6

Typ wspomagania kierownicy

 

 

Elektryczne

Elektryczne

Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa

 

 

TYP NAPĘDU

FWD

AWD

NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY

Nadwozie

Długość

 

m

4190

4190

Szerokość

 

m

1825

1825

Wysokość

 

m

1560

1560

Rozstaw osi

 

 

m

2580

2580

Rozstaw kół

Przód

 

m

1570

1570

Tył

 

m

1570

1570

Przestrzeń biodrowa

Przód

 

m

1306

1306

Tył

 

m

1075

1075

Wnętrze

Długość

 

m

1820

1820

Szerokość

 

m

1445

1445

Wysokość

 

m

1195

1195

Odległość między rzędami

Od przodu do tyłu

 

m

814

814

Liczba miejsc

 

osoby

5

5

Zwis

Przód

 

m

870

870

Tył

 

m

740

740

Współczynnik oporu powietrza

 

 

 

0,34

0,34

Prześwit minimalny

 

 

m

170

170

Najniżej umiejscowiony element

 

Przednie zawieszenie

Przednie zawieszenie

Kąt natarcia

 

 stopnie

16,1

16,1

Kąt zjazdu

 

 stopnie

14,5

14,5

Masa własna

Przód

Min.- Maks.

kg

775 - 795

775 - 795

Tył

Min. - Maks.

kg

505 - 555

590 - 620

Łącznie

Min. - Maks.

kg

1280 - 1350

1365 - 1415

Masa całkowita

Przód

 

kg

905

905

Tył

 

kg

850

915

Łącznie

 

kg

1755

1820

Bagażnik

Pojemność (VDA)

Wszystkie fotele rozłożone

l

402

317

 

Maksymalna

l

994

-

Uciąg

Z hamulcem

 

kg

750

750

Bez hamulca

 

kg

650

650

Zbiornik paliwa

 

 

l

36

36

Lexus LBX/Ireneusz Rek
