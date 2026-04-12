Nowy SUV trzęsie rynkiem. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat. Jaka cena?

Lexus trzęsie rynkiem. Polska największym rynkiem w Europie
Samochody premium sprzedają się w Polsce najlepiej w historii. W pierwszym kwartale 2026 roku na drogi wyjechało ponad 34 400 nowych osobówek z wyższej półki. Na koniec marca udział tego segmentu w rynku wynosił już niemal 23 proc.
Podium należy do niemieckiej trójcy, ale Lexus również idzie jak burza. Od początku roku na drogi wyjechało już 3800 aut tej japońskiej marki, co daje jej 11-procentowy udział w tym lukratywnym torcie. Co ciekawe, Lexus realizuje nad Wisłą przeszło 23 proc. europejskiej sprzedaży. To rekord. Polska jest największym rynkiem zbytu – żaden inny kraj UE nie może pochwalić się tak wysokim wynikiem.
Takie samochody kupuje Kowalski. SUV-y i crossovery sprzedają się na pniu
Lexus ma też największy udział w sprzedaży do klientów indywidualnych – Japończycy trzymają ponad 23 proc. tej części polskiego rynku aut premium. Oznacza to, że co czwarty nowy samochód z wyższej półki, który wyjeżdża na nasze drogi, ma logo marki należącej do koncernu Toyota. Koniem pociągowym biznesu w Polsce są crossovery i SUV-y.
Lexus NX sprzedaje się w ciemno. Dwie hybrydy do wyboru
Najpopularniejszym modelem jest Lexus NX, który jest dostępny jako klasyczna hybryda 350h i mocna hybryda plug-in 450h+. Od początku roku na drogi wyjechało 1761 tych SUV-ów, co daje trzecią pozycję w Top10. W segmencie D-SUV Premium, czyli największej i najbardziej konkurencyjnej kategorii rynku samochodów premium, NX ma 17 proc. udziału.
Napęd Lexusa NX 450h+ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.
Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę (bez gniazdka w nadwoziu) to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.
Lexus LBX nowym hitem wśród polskich kierowców
Jednak prawdziwym fenomenem rynku jest najnowszy Lexus LBX. W Europie to obecnie najważniejszy i najpopularniejszy model japońskiej marki. Prawie co dziesiąty hybrydowy crossover kupiony na Starym Kontynencie trafił do Polski. Nad Wisłą LBX, z udziałem na poziomie ponad 51 proc., dominuje w segmencie B-SUV Premium. Sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30.
Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą
Lexus LBX, postawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół. Dzięki temu Lexus urósł do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (183 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na świetne proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej ustawne wnętrze.
Mały Lexus z wnętrzem limuzyny? Twój SUV tego nie ma
Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują – zupełnie jak w większym RX czy NX. Sportowo nastawiona wersja Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę wobec mniej wymuskanej, tańszej odmiany Relax.
Nic nie skrzypi, nawet podczas jazdy na nierównościach – trudno doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych samochodach sportowych.
16 skrótów pod palcem. Tak można sterować Lexusem LBX
Przed kierowcą, zamiast klasycznych zegarów, znajduje się 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ informacji zmienia się w zależności od trybu jazdy, ale można go też spersonalizować. Na środku wkomponowano duży, 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Logika systemu jest intuicyjna, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco podaje informacje o korkach. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania.
Genialnym rozwiązaniem jest sterowanie za pomocą ośmiu strzałek na kierownicy. Można im przypisać aż 16 różnych skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja), więc nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co ważne, Lexus pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co należą się brawa.
O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku, nawet gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenie. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.
Bagażnik Lexusa LBX nie jest do końca idealny. Dlaczego?
Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do prawie 1000 litrów. Warto jednak pamiętać, że wybór napędu 4x4 wiąże się z kompromisem – przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów.
Lexus LBX nowym królem oszczędnej jazdy. Ile pali w rzeczywistości?
LBX skrywa hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, przekładni planetarnej i zupełnie nowej, bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Cały zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.
Podczas przyspieszania częściej korzystamy z prądu – silnik spalinowy wkracza do akcji znacznie później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest rekordowo ekonomiczna. Zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a przy delikatnej jeździe można zejść nawet do 3,3 l. Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to mamy do czynienia z królem oszczędnej jazdy. Szczególnie, że sam producent dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje wyższe średnie zużycie benzyny – w granicach 4,4–4,7 l/100 km.
Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Wersja przednionapędowa na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę da się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89 proc. zamówień).
Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?
Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną), co jeszcze poprawia komfort prowadzenia.
Niedrogi, ale wyposażony jak największe SUV-y
Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:
- Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),
- System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),
- Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,
- Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.
Cena i gwarancja na 10 lat zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale
Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 800 zł, czyli o 22 600 zł mniej względem ceny katalogowej. To sprawia, że cenowo zrównał się z... Toyotą Yaris Cross w wyższych wersjach.
W cenie auta oferowana jest 3-letnia gwarancja podstawowa i 5-letnia ochrona napędu hybrydowego. Wystarczy jednak dokonywać corocznych przeglądów w autoryzowanym serwisie, by gwarancja producenta trwała przez 10 lat lub 185 000 km. Lexus Relax to program dla posiadaczy Lexusów, do którego przystąpić można również po zakupie auta używanego, nieobjętego gwarancją producenta.
Jak LBX wypada na tle reszty? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2/145 KM MHEV) startuje z podobnego poziomu cenowego, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w mieście spali znacznie mniej niż "miękka hybryda” we włoskim aucie. LBX jest też wyraźnie tańszy od Mini Countryman (od 148 800 zł) i oferuje więcej prestiżu niż bazowe odmiany DS3. To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła mu zdominować polski rynek.
Co oferuje najtańszy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:
- 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
- Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
- Tapicerka z tkaniny,
- Szyby z filtrem UV,
- Reflektory przednie Full LED L-Shape,
- Tylne światła LED,
- System automatycznych świateł drogowych,
- Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
- Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).
Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort kupiło 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 900 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:
- Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
- System inteligentnego kluczyka,
- Ładowarka indukcyjna,
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
- Podgrzewane fotele przednie,
- Czujnik deszczu.
Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja
Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe alufelgi,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Fotele typu Sporty,
- Tapicerka ze skóry ekologicznej,
- Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
- Podgrzewanie kierownicy,
- Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
- Dodatkowe ogrzewanie,
- Regulację wysokości fotela pasażera,
- Inteligentny kluczyk,
- System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej
Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
- Przyciemniane tylne szyby,
- Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.
Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji
10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).
Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i przeszyciami Copper lub fotele obite szarą tkaniną.
Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa
TYP NAPĘDU
FWD
AWD
SILNIK
Typ silnika
M15A-FXE
M15A-FXE
Liczba cylindrów i układ
3-cylindrowy, rzędowy
3-cylindrowy, rzędowy
Mechanizm zaworów
12-zaworowy DOHC,
12-zaworowy DOHC,
Średnica tłoka x skok cylindra
mm
80,5 x 97,6
80,5 x 97,6
Pojemność
cm3
1490
1490
Stopień sprężenia
14.0
14.0
Wtrysk paliwa
EFI
EFI
Układ dolotowy
Wolnossący
Wolnossący
Norma emisji
EURO6E z OBD
EURO6E z OBD
Typ paliwa
benzyna
benzyna
Rekomendowana liczba oktanów
95 lub więcej
95 lub więcej
Moc maks.
kW/obr./min
67/5500
67/5500
Maks. moment obrotowy
Nm/obr./min
120/3600-4800
120/3600-4800
Zużycie paliwa
WLTP
Maks.
l/100km
4,7
5,0
Min.
l/100km
4,4
4,6
Emisje CO2
WLTP
Maks.
g/km
107,45
113,42
Min.
g/km
100,35
104,97
SILNIK ELEKTRYCZNY
Typ
Przedni
Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
Tylny
Indukcyjny silnik asynchroniczny
Moc maks.
Przód
kW
69,0
69.0
Tył
kW
4,7
Maks. moment obrotowy
Przód
Nm
185,0
185,0
Tył
Nm
52,0
BATERIA HYBRYDOWA
Typ baterii
Niklowo-wodorkowa
Niklowo-wodorkowa
Napięcie nominalne
V
201,6
201,6
Liczba ogniw
168
168
Napięcie systemowe
V
280
280
Pojemność baterii
Ah
5,0
5,0
Łączna moc baterii
kWh
1,0
1,0
ŁĄCZNA MOC UKŁADU
Moc maksymalna
kW
100
100
OSIĄGI
Prędkość maks.
km/h
170
170
Przyspieszenie
Od 0 do 100 km/h
s
9,2
9,6
Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania
TYP NAPĘDU
FWD
AWD
PODWOZIE
Przekładnie
Kod modelowy
PA11
PA11
Typ
CVT
CVT
Przełożenie skrzyni biegów
3,218
3,218
Silnik trakcyjny (tył)
Całkowity współczynnik redukcji prędkości
10,487
Typ hamulców
Przód
Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Tył
Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Rozmiar hamulców
Przód
15-calowe tarcze 25V
15-calowe tarcze 25V
Średnica / Grubość
mm
282 / 25,0
282 / 25,0
Tył
15-calowe tarcze
16-calowe tarcze
Średnica / Grubość
mm
265 / 10,0
281 / 12,0
Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku
Elektryczny – konsola środkowa
Elektryczny – konsola środkowa
Typ zawieszenia
Przód
Kolumny MacPhersona
Kolumny MacPherson
Tył
Belka skrętna
Wielowahaczowe
Od obrotu do obrotu
2,73
2,73
Min. promień skrętu
Od krawężnika do krawężnika
m
5,2
5,2
Od ściany do ściany
m
5,6
5,6
Typ wspomagania kierownicy
Elektryczne
Elektryczne
Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa
TYP NAPĘDU
FWD
AWD
NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY
Nadwozie
Długość
m
4190
4190
Szerokość
m
1825
1825
Wysokość
m
1560
1560
Rozstaw osi
m
2580
2580
Rozstaw kół
Przód
m
1570
1570
Tył
m
1570
1570
Przestrzeń biodrowa
Przód
m
1306
1306
Tył
m
1075
1075
Wnętrze
Długość
m
1820
1820
Szerokość
m
1445
1445
Wysokość
m
1195
1195
Odległość między rzędami
Od przodu do tyłu
m
814
814
Liczba miejsc
osoby
5
5
Zwis
Przód
m
870
870
Tył
m
740
740
Współczynnik oporu powietrza
0,34
0,34
Prześwit minimalny
m
170
170
Najniżej umiejscowiony element
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie
Kąt natarcia
stopnie
16,1
16,1
Kąt zjazdu
stopnie
14,5
14,5
Masa własna
Przód
Min.- Maks.
kg
775 - 795
775 - 795
Tył
Min. - Maks.
kg
505 - 555
590 - 620
Łącznie
Min. - Maks.
kg
1280 - 1350
1365 - 1415
Masa całkowita
Przód
kg
905
905
Tył
kg
850
915
Łącznie
kg
1755
1820
Bagażnik
Pojemność (VDA)
Wszystkie fotele rozłożone
l
402
317
Maksymalna
l
994
-
Uciąg
Z hamulcem
kg
750
750
Bez hamulca
kg
650
650
Zbiornik paliwa
l
36
36