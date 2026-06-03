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Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
55 minut temu
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Tankowanie paliwa
Zdjęcie zrobione dziś rano na jednej ze stacji Orlen. Nowe ceny paliw przed Bozym Ciałem mogą zaskoczyć kierowców. Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel?/Tomasz Sewastianowicz
Rzeczywistość wyprzedziła prognozy analityków biura Reflex i e-petrol.pl. Tuż przed Bożym Ciałem i długim weekendem jedna z sieci zeszła z benzyną 95 do poziomu 5,70 zł/l. Z moich zdjęć wynika też, że na innych stacjach paliwo premium można zatankować w cenie zwykłego. Sprawdziłem cenniki Orlenu, BP, Circle K, Avii, Amic i Auchan – oto najnowsze zestawienie z 3 czerwca.

Benzyna 95 po 5,70 zł. Sprawdziłem ceny na Orlenie, BP i Auchan

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 5,95 zł/l, a za diesla do 6,26 zł/l – to efekt rządowego obwieszczenia Ministra Energii, które obowiązuje do końca dnia. Zdjęcia, które zrobiłem na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Avia, BP, Circle K, Amic i Auchan nie tylko trzymają się maksymalnych limitów, ale nawet schodzą znacznie poniżej wyznaczonego sufitu.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed wejściem w życie nowych cenników na środę:

  • Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,70 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – promocja potrwa jeszcze dziś, 3 czerwca. Pozostałe stacje sprzedają to paliwo w przedziale 5,94–5,95 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,18 zł/l (Auchan), przez 6,22 zł/l (Amic, Circle K) i 6,23 zł/l (Orlen), aż do 6,26 zł/l (BP).
  • LPG: Autogaz kosztuje od 3,69 zł/l (najtaniej na Avii) do 3,73 zł/l (Orlen).
Stacja paliw Auchan
Benzyna po 5,70 zł/l - akcja na stacjach paliw Auchan potrwa jeszcze 3 czerwca/Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłego na Circle K i BP. Okazja tylko dzisiaj

Podczas przejażdżki po stacjach zauważyłem ciekawą zbieżność. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują niemal tyle samo – odpowiednio 5,94 zł/l i 5,95 zł/l.

Podobną sytuację widziałem na stacji BP z dieslem Ultimate (również po 6,26 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez całą środę, ponieważ od czwartku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty jeszcze przed wyjazdem na długi weekend.

Stacja paliw BP
Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Circle K
Akcję promocyjną uruchamia także sieć Circle K. Przy zatankowaniu maksymalnie 50 l można skorzystać z kuponu na paliwa premium w wysokości -35 gr/l, przy paliwach standardowych -30 gr/l, natomiast przy LPG -10 gr/l. Kupon można wykorzystać do niedzieli 7 czerwca/Tomasz Sewastianowicz

Diesel potaniał najmocniej. Rzeczywistość wyprzedziła prognozy

Analitycy e-petrol w swojej prognozie wskazywali, że stawki na stacjach w tym tygodniu zejdą poniżej 6 zł. Jak widać z moich zdjęć, rzeczywistość wyprzedziła już prognozy pisane za biurkiem.

Biuro Reflex zauważa, że najbardziej – aż o 40 groszy na litrze – potaniał olej napędowy. Jego średnia krajowa cena wynosiła jeszcze niedawno 6,50 zł/l i była najniższa od końca lutego, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

– To nie koniec dobrych informacji. Ze względu na postępujący spadek hurtowych cen paliw początek czerwca może przynieść dalsze obniżki na krajowych stacjach – wskazuje Rafał Zywert, analityk biura Reflex.

Ekspert również przewiduje spadek ceny benzyny 95 poniżej poziomu 6 zł za litr. Przypomina, że dzięki pakietowi CPN ceny paliw w Polsce są nadal jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej – taniej jest tylko na Malcie.

Oto jak zdaniem biura Reflex mają wyglądać średnie ceny krajowe między 3 i 5 czerwca, czyli także w Boże Ciało:

Paliwo

Prognoza cenowa (średnia)

Zmiana tydzień do tygodnia

Benzyna 95

5,91 zł/l

-36 groszy

Benzyna 98

6,49 zł/l

-35 groszy

Olej napędowy (ON)

6,26 zł/l

-24 grosze

Autogaz (LPG)

3,57 zł/l

-5 groszy

Stacja paliw Orlen
Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz

Czy pakiet CPN będzie przedłużony na całe wakacje?

Kierowców jeszcze do 15 czerwca będzie chronił rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) – wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość, choć niepewność zasiewają sygnały wysyłane przez samych urzędników.

– Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego utrzymaniu na całe wakacje z góry – powiedział Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.

Kierowcom musi więc wystarczyć świadomość dwutygodniowej ochrony. Kolejne decyzje rządu poznamy w połowie miesiąca.

Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: cenalpgpaliwobenzyna
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