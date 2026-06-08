Mercedes świętuje właśnie 140 lat, a największą sensacją urodzinowej imprezy jest model AMG GT 4-Door Coupe. To ponad 5-metrowy elektryk o niesamowitych osiągach, przed którym nawet spalinowe V8 musi skłonić czoło. W Polsce już posypały się zamówienia na ten samochód. Skąd ten fenomen?

Polska oczkiem w głowie Mercedesa. Nowe AMG GT już u nas

Tomasz Sewastianowicz: Którym rynkiem dla Mercedesa i AMG jest Polska?

Mariusz Sekuna: Polska jest dla AMG piątym rynkiem w Europie. Przed nami są jeszcze Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Szwajcaria.

Myślę, że idealnym dowodem na to, jak wysoko stoimy w rankingu jest fakt, że zaledwie 10 dni po światowej premierze modelu AMG GT 4-Door Coupe w Los Angeles, zaprezentowaliśmy ten samochód w Polsce na otwarciu Mercedes-Benz Nowy Świat i Maybach Atelier. Jesteśmy pierwszym rynkiem globalnie, gdzie to auto trafiło na premierę rynkową poza samą premierą światową.

Ma 1169 KM i ładuje się w 10 minut. Ten potwór zszokuje fanów V8

I już można kupić nowego AMG GT 4-Door Coupe?

Konfigurator otworzyliśmy zaledwie kilka dni temu. Pojawiły się też już pierwsze rezerwacje. Oficjalne wprowadzenie na rynek, kiedy auta fizycznie pojawią się w salonach, nastąpi na przełomie października i listopada tego roku. Jeszcze w tym roku planujemy dostarczyć klientom 100 samochodów w Polsce.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe / Tomasz Sewastianowicz

Mercedes-AMG GT 4-door Coupe to model w pełni elektryczny, którego napęd generuje aż 1169 KM mocy. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje mu tylko 2,1 sekundy, a na przyspieszenie od 0 do 200 km/h potrzeba jedynie 6,4 sekundy. Co ważne przy takich osiągach: zaledwie 10 minut postoju na ultraszybkiej ładowarce o mocy 600 kW wystarczy, by zwiększyć zasięg o kolejne 460 km.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Młodzi Polacy szturmują salony. Znaleźli przepustkę do świata AMG

Imponujące, ale hitem są auta spalinowe? Które modele z najwyższej półki sprzedają się najlepiej?

Nie możemy wrzucić wszystkich aut do jednego worka i wskazać jednego lidera. Musimy je rozdzielić na grupę samochodów Top-End Vehicles (TEV), w skład której wchodzą modele AMG, modele Maybach oraz Klasa G. Sama Klasa G jest zresztą marką samą w sobie.

W przypadku modeli AMG widzimy ogromne zainteresowanie wśród młodszej klienteli modelami kompaktowymi. Świetnym przykładem jest chociażby schodząca generacja Klasy A – modele 35 oraz 45. Wynika to z faktu, że są to samochody oferujące genialne osiągi, będące idealnym otwarciem bramy do świata AMG. Pozostają przy tym przystępne cenowo, zwłaszcza jeżeli klient wybiera atrakcyjne fabryczne finansowanie.

Polska na podium. Pod jednym względem ustępujemy tylko Niemcom

Mercedes Klasy S ciągle ma wzięcie?

Jeżeli chodzi o Klasę S, Polska plasuje się na europejskim podium. Z kolei w przypadku Maybacha jesteśmy numerem 2 w Europie. Mówimy tutaj zarówno o całości sprzedaży marki Maybach, jak i konkretnie o Klasie S Maybach. Przed nami jest tylko rynek niemiecki.

Mercedes-Maybach Klasy S

Mercedes-Maybach Klasy S

Rekordowa transakcja. Ponad 12 milionów złotych za jednego Mercedesa

Najdroższy samochód, jaki sprzedaliście w Polsce?

W chwili obecnej bezapelacyjnie najdroższym modelem sprzedanym w Polsce jest Mercedes-AMG One. W momencie transakcji jego cena na rynku polskim wahała się między 12 a 13 milionów złotych. Wyjściowo było to 2,3 miliona euro netto – bez podatku VAT, akcyzy i dodatkowych opłat.

Samochód został sprzedany w Polsce, natomiast cena bazowa była podana w euro dla wszystkich rynków globalnych i była przeliczana po kursie z dnia fakturowania. Ponieważ kurs euro był wówczas dość wysoki, ostateczna kwota przekroczyła 12 milionów złotych.

Mercedes-AMG One

Na drugim miejscu plasuje się obecnie sprzedawany model AMG Pure Speed. W zależności od wybranej kolorystyki i specyfikacji kosztuje on od 4,2 do 4,5 miliona złotych brutto.

Polacy wykupili ponad 10 proc. światowej produkcji luksusowej legendy

Około 8 lat temu sprzedaliśmy również limitowany model Maybach G 650 Landaulet – potężną, dwuosiową Klasę G zbudowaną na bazie konstrukcji 4x4² z otwieranym dachem. Produkcja tego modelu była ograniczona do zaledwie 99 sztuk. W Polsce sprzedaliśmy więcej niż 10% całej globalnej limitacji. Cena tego konkretnego egzemplarza wynosiła dokładnie 4 110 000 zł brutto.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Ponad 700 sztuk rocznie. Polacy masowo wybierają kultowe silniki V8

Na tle rynku europejskiego Polacy są fanami Mercedesa Klasy G?

Wyniki są doskonałe. Stabilnie sprzedajemy w Polsce około 700-750 sztuk Klasy G rocznie. Co kluczowe, aż 85% tej liczby stanowią najmocniejsze odmiany AMG G 63. Taka tendencja – potężny udział wersji sygnowanych przez markę z Affalterbach w stosunku do standardowych odmian benzynowych i diesla – utrzymuje się globalnie.

Obecnie zauważamy jeszcze większy zwrot klientów w stronę wersji G 63. Wynika to z faktu, że podczas liftingu przeprowadzonego około półtora roku temu, w wariancie G 500 silnik V8 został zastąpiony jednostką sześciocylindrową. G 63 natomiast wciąż napędza V8 – i ten aspekt jest niezwykle istotny dla naszych klientów.

Mercedes-AMG G 63

Z drugiej strony nadal znacząca grupa klientów decyduje się na silnik Diesla. To fantastyczna konstrukcja sześciocylindrowa rzędowa o mocy 370 KM, wspierana przez system miękkiej hybrydy. Jednostka generuje potężny moment obrotowy na poziomie 750 Nm, co ma duże znaczenie w obliczu masy własnej tego pojazdu jak i masy holowanej przyczepy. Do tego ten silnik genialnie brzmi i perfekcyjnie komponuje się z charakterem Klasy G.

Walizki z gotówką to przeszłość. Jak Polacy kupują auta za miliony?

Kiedy ostatnio widział Pan walizkę gotówki przy zakupie Klasy S? Jak wygląda finansowanie w tej klasie samochodów?

Rzadko kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą czysto gotówkową, rozumianą nawet jako standardowy transfer elektroniczny. Oczywiście takie przypadki się zdarzają, jednak struktura rynku opiera się głównie na finansowaniu. Wszystko zależy od klasy i półki cenowej pojazdu.

W przypadku podstawowych modeli AMG, takich jak klasa GLA czy GLC, klienci najczęściej wybierają najem długoterminowy bądź klasyczny leasing. Przy modelach najdroższych, z segmentu high-end, dominującą formą jest leasing, najem jest rzadziej wybierany.

Nowy SUV wjeżdża na rynek. Mercedes robi rewolucję w designie

Jakimi premierami zaskoczycie jeszcze polskich kierowców w tym roku?

Jeśli mówimy o modelach ze szczytu naszego portfolio, to przede wszystkim w salonach pojawią się gruntownie zmodernizowane duże SUV-y, które cieszą się w Polsce dużym uznaniem wśród klientów: GLE oraz GLS. W przyszłym roku gama zostanie uzupełniona o zmodernizowanego Maybacha GLS.

Jeszcze w tym roku zaprezentujemy w pełni elektrycznego SUV-a, który bazuje platformie AMG.EA – czyli tej samej, którą wykorzystuje AMG GT 4-Door Coupe. To będzie równie przełomowy model także w kwestii designu. Na razie mogę zdradzić tyle, że nie mówimy tu o klasycznej bryle SUV-a, jak GLE czy GLS. To będzie SUV o wybitnie sportowej stylistyce i niezwykłych osiągach. Nim jednak to nastąpi do salonów wjedzie wspomniany AMG GT 4-Door Coupe.

Mercedes-Benz Vision Iconic / Tomasz Sewastianowicz

Mercedes-Benz Vision Iconic / Tomasz Sewastianowicz

Mercedes-Benz Vision Iconic / Tomasz Sewastianowicz

Mercedes-Benz Vision Iconic

Mercedes-Benz Vision Iconic

Mercedes-Benz Vision Iconic / Tomasz Sewastianowicz