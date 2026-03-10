Drożyzna na stacjach nie odpuszcza. Eksperci ostrzegają

Podwyżki na stacjach paliw nie oszczędzają nikogo, a ceny rosną w rekordowym tempie. Zdaniem analityków z BM Reflex kierowcy powinni być gotowi na podwyżki sięgające aż 56 groszy na litrze. Jeszcze bardziej pesymistyczne prognozy płyną od analityków e-petrol.pl. Jak zauważają, dynamika zmian na rynku jest alarmująca.

Reklama

– Sytuacja postępuje zdecydowanie szybciej, niż można było zakładać. W przypadku diesla niestety zmierzamy obecnie w kierunku 8 zł za litr. Myślę, że cena na poziomie 7,88 zł stanie się naszą rzeczywistością w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o benzynę 95, to poziomy przekraczające 6,50 zł będą w najbliższym czasie normą – wylicza Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Orlen tnie marże od 12 marca. Prezes Fąfara: Chcemy złagodzić skok cen

Reklama

W tej trudnej sytuacji kierowców z pewnością ucieszy akcja, którą Orlen uruchomi już w czwartek, 12 marca. Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, powinien wstrzymać się z tankowaniem do pełna przez najbliższe dwa dni. Ile dokładnie będzie można zaoszczędzić?

– W sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie, która wywołała niespotykany od dekad wzrost notowań na globalnych rynkach, chcemy złagodzić skokowy wzrost cen. Dlatego niemal do zera zredukowaliśmy naszą marżę detaliczną. I dlatego uruchamiamy specjalną promocję, by każdy kierowca w Polsce mógł zaoszczędzić – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

35 groszy taniej na litrze. Jak skorzystać z promocji?

Akcja wystartuje w czwartek, 12 marca o godz. 00:01 i potrwa do 3 maja do godz. 23:59. Tym samym będzie obowiązywać przez osiem kolejnych weekendów.

Każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay będzie mógł zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 groszy na litrze. Oznacza to, że w promocyjnej cenie będzie można kupić łącznie 400 l paliwa.

Warunkiem skorzystania z maksymalnego rabatu (35 gr/l) jest aktywacja kuponu w aplikacji oraz zakupy z oferty pozapaliwowej (np. kawa, hot-dog, płyn do spryskiwaczy) za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania, aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 groszy.

Harmonogram promocji: Kiedy taniej na Orlenie?

Co ważne, w pierwszy weekend promocji oraz w okresach świątecznych akcja rabatowa potrwa nieco dłużej. Harmonogram "taniego tankowania" wygląda następująco: