OMODA 9 już w Polsce. Oto cena i wyposażenie

Chińskie auta kuszą klientów niską ceną, ale w tym przypadku mówimy o samochodzie za ponad 200 000 zł. Wystarczy zerknąć w specyfikację, dane techniczne i listę standardowego wyposażenia, by przekonać się, że trudno o drugiego tak rozsądnie wycenionego konkurenta. OMODA 9 SuperHybrid to 4,7-metrowy SUV z hybrydą plug-in pod maską. Producent chwali się, że auto jest bardziej elektryczne niż spalinowe, bo choć na przedniej osi pracuje silnik 1.5 turbo, dane techniczne mówią o łącznej mocy układu na poziomie 537 KM - pochodzi ona przede wszystkim z energii elektrycznej.

Duży hybrydowy SUV z Chin właśnie wjeżdża na polski rynek, a debiut odbył się na tegorocznych targach Poznań Motor Show. Poznaliśmy ten samochód na żywo i poznaliśmy oficjalny cennik. Czym przekonuje nowy flagowiec w gamie i z kim powalczy o względy kierowców?

Oto OMODA 9 - dane techniczne

Trzeba przyznać, że deklarowane osiągi Omody prezentują się naprawdę imponująco. Chińska marka zachwala zasięg całkowity na poziomie 1100 km i zapewnia, że nowy SUV pokona na prądzie aż 145 km bez konieczności ładowania. To zasługa baterii o pojemności aż 34,46 kWh czyli większej niż w niektórych miejskich autach elektrycznych. Akumulator można ładować prądem stałym o mocy 70 kW (w zakresie 30%-80% potrwa to 25 minut) oraz prądem przemiennym AC o mocy 6.6 kW. Dostępna jest też funkcja Vehicle-to-Load pozwalająca zasilać urządzenia zewnętrzne.

Sercem hybrydowego układu jest jest silnik 1.5 T-GDI (143 KM, 215 Nm), ale wysokie osiągi mają być zasługą trzech silników elektrycznych. Dwa z nich umieszczono z przodu, a trzeci pracuje na tylnej osi. Moc systemowa układu to zdaniem Omody 537 KM a moment obrotowy wynosi 650 Nm, co pozwala osiągnąć pierwszą setkę w czasie 4,9 s. Napęd trafia na koła za pomocą przekładni 3DHT. Dzięki zastosowaniu dwóch silników elektrycznych oraz trzech sprzęgieł, układ oferuje 11 kombinacji przełożeń. OMODA 9 Super Hybrid wyposażona jest też w zawieszenie adaptacyjne (Continuous Damping Control) oraz dostępna oraz napęd na wszystkie koła AWD.

Omoda 9 - wymiary i wyposażenie

Wymiary pojazdu to 4775 mm długości, 1920 mm szerokości (z lusterkami) oraz 1671 mm wysokości. Standardowo samochód wyjeżdża z fabryki na 20-calowych felgach aluminiowych i w jednym z pięciu kolorów. Bez dopłaty dostępne są cztery metalizowane warianty kolorystyczne – Ink black, Star white, Technology silver oraz Plum green, natomiast nowy, matowy lakier Universe Grey wymaga dorzucenia 5000 zł ekstra.

OMODA 9 dostępna jest w jednej wersji wyposażenia. W standardzie możemy więc liczyć m.in. na inteligentny system unikania kolizji (IES), system zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP), system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD), system monitorowania uwagi kierowcy (DMS), czy asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB). W wyposażeniu uwzględniono również rozmaite funkcje ułatwiające jazdę, takie jak tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) czy asystent ograniczenia prędkości (SLA) oraz asystent automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego (APA), 8 poduszek powietrznych, automatyczne reflektory adaptacyjne w technologii LED oraz tylne światła w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system kamer 540°, relingi dachowe, klimatyzację dwustrefową z automatyczną regulacją temperatury a także system oczyszczania powietrza w kabinie z funkcją jonizacji.

We wnętrzu masaż i nagłośnienie Sony

Metkę z kwotą przekraczająca 200 tys. złotych ma uzasadniać również wnętrze nowego SUV-a. Design wygląda podobnie do tego, który znamy już z mniejszej Omody 5, ale zarówno jakość wykończenia jak i zastosowane technologie to zupełnie inna liga. Przed kierowcą znajdują się dwa panoramiczne (12,3") wyświetlacze, a pasażerowie mają do dyspozycji dwie ładowarki bezprzewodowe z funkcją chłodzenia. Przedni podłokietnik ma chłodzony schowek, a fotele z funkcją masażu zostały obszyte naturalną skórą. Oświetlenie ambientowe oferuje wybór spośród 256 kolorów, a wśród technologicznych nowinek warto wymienić także AR-HUD czyli przezierny wyświetlacz o wirtualnej przekątnej 50 cali. W czasie rzeczywistym, na szybie pojazdu może wyświetlić m.in. wskazówki z systemu nawigacji, ostrzec przed opuszczeniem pasa ruchu lub zagrożeniami.

OMODA 9 Super Hybrid została dodatkowo wyposażona w podgrzewaną przednią szybę, automatyczne wycieraczki przedniej szyby, przyciemniane szyby tylne, system audio Sony z 14. głośnikami, z których dwa znajdują się w zagłówku fotela kierowcy, drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie, podgrzewanie kierownicy, fotochromatyczne lusterko wsteczne, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów z funkcją szybkiego ładowania, gniazdo 12V z przodu, elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, dach panoramiczny, funkcję pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych.

OMODA 9 - cena

Polskie ceny i specyfikacje modelu OMODA 9 Super Hybrid zostały ogłoszone podczas Poznań Motor Show 2025. Ile kosztuje duży SUV? W salonie trzeba zostawić 219 900 zł. Jedyną dodatkowo płatną opcją na liście jest wspomniany już wyżej kolor nadwozia. OMODA 9 Super Hybrid jest już dostępna do zamawiania, a oferowane w Polsce samochody objęto gwarancją na 7 lat lub 150 000 km. Bateria wysokonapięciowa, silnik trakcyjny, moduł sterowania silnika (MCU) oraz moduł sterujący pojazdu (VCU) mają z kolei fabryczną ochronę przez 8 lat lub 160 000 km.

Cena nie jest niska, ale relacja osiągów i wyposażenia do wydanych złotówek nadal prezentuje się w przypadku tego modelu bardzo korzystnie. Czy OMODA 9 SuperHybrid powalczy z tuzami takimi jak Skoda Kodiaq PHEV czy nowy Opel Grandland Plug-in Hybrid? Oba te modele są wolniejsze, mają mniejszy zasięg, ale można je również kupić nieco taniej. Czas pokaże, czy klienci dadzą się skusić chińskiej technologii.