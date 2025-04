Nowa Skoda Kodiaq RS już dostępna w Polsce. Czesi mają co świętować

Nowa Skoda Kodiaq RS w czerwieni Velvet i na 20-calowych kołach Elias z czarnymi ramionami wygląda świetnie. Ten 4,8-metrowy SUV staje na szczycie gamy. Kusi nie tylko możliwościami nowego 2-litrowego silnika benzynowego, ale również ceną. To jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie i popis inżynierów na 130. urodziny czeskiej marki. Ale po kolei...

Kodiaq pierwszej generacji to był szok dla konkurencji. Topowy SUV Skody swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych na świecie. Czeska marka wprowadzając na rynek SUV-a o niedźwiedzich gabarytach pokazała, że nie boi się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Wiodąca w klasie przestronność i ponadprzeciętna praktyczność zrobiły z Kodiaqa hit. Od debiutu w 2016 roku na drogi ponad 60 krajów wyjechało niemal milion sztuk tego auta. Wreszcie przyszła pora na zmianę warty. Nowy Kodiaq na polskim rynku staje się najbardziej okazałą perłą w koronie Skody i właśnie powiększa gamę o najbardziej rasowy model RS. Czym chce do siebie przekonać?

Nowa Skoda Kodiaq RS wygląda jak podwyższone kombi

Z pewnością rozmachem sylwetki. Nowy Kodiaq RS z prawie 4,8-metrowym nadwoziem jest dłuższy od pierwszej generacji. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach – teraz może niektórym przypominać usportowione kombi. Jednak to pełnokrwisty SUV dla dużej rodziny, nawet 7-osobowej. Jego design ewoluował, wyszlachetniał – wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid i wyróżnia się grillem w czarnej oprawie. Czarne są też obramowania okien, relingi dachowe, osłony lusterek i dyfuzor tylnego zderzaka. Także na czarno pomalowano cały słupek D – ta sztuczka stylistyczna zapewnia płynne połączenie między przyciemnionymi szybami i sprawia, że dach wydaje się unosić nad resztą nadwozia.

Wyposażenie? Skoda Kodiaq RS błyszczy i świeci jak żaden inny SUV w tej klasie

Skoda Kodiaq RS nowej generacji jest seryjnie wyposażona w najbardziej zaawansowane matrycowe reflektory Top LED Matrix z powitalną animacją. Górna sekcja Bi LED i dolny moduł Matrix to łącznie 36 segmentów świetlnych, czyli dwa razy więcej niż w poprzedniku. W nocy ich układ tworzy charakterystyczny układ czterech oczu. U dołu większego klosza mamy cienki pasek LED w kształcie litery L, służący jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Kodiaq RS to także SUV błyszczący i świecący jak żaden inny w tej klasie. Wszystko przez 14 paseczków LED podświetlających sześciokątny grill między reflektorami. Tyle lampy łączy czerwona listwa. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami, podzielonymi na trzy sekcje.

W kabinie rewolucja. Skoda Kodiaq RS to nowe wnętrze

W kabinie Skoda stawia na materiały wysokiej jakości. Od progu widać i czuć pod ręką dbałość o detale. Tam gdzie konkurencja skąpi, Czesi stosują lepsze tworzywa m.in. tapicerowane kieszenie drzwi i dużo miękkich, przyjemnych w dotyku powierzchni. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami zapewniają dobre podparcie – wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty.

Kokpit nowego Kodiaqa RS uszlachetniony ściegiem czerwonej nici i wstawkami przypominającymi karbon polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Zamiast zegarów za trójramienną kierownicą mamy 10-calowy wirtualny kokpit, do tego jest wyświetlacz head-up na szybie. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Laminowane szyby boczne z przodu i z tyłu poprawiają komfort akustyczny wnętrza. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Co to jest Skoda Smart Dials?

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Sprawdzają się znakomicie. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy układu DCC Plus oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Wizytówką Kodiaqa RS pozostaje praktyczność wnętrza. Usportowiony SUV podąża śladem poprzednika i imponuje wykorzystaniem przestrzeni. W pierwszych dwóch rzędach hojnie obsypuje komfortem. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na kanapie z obszernym siedziskiem i szerokim podparciem poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę. Nawet po przesunięciu tylnej kanapy do przodu kolana ledwo muskają oparcie przedniego fotela. W wersji 7-osobowej podróżujący w trzecim rzędzie mają o 15 mm więcej przestrzeni nad głową (920 mm). Do tego czeski super-SUV zapewnia szereg użytecznych drobiazgów, które docenia się już od pierwszych kilometrów za kierownicą, jak podwójna i wydajna ładowarka smartfonów, przegródki w tunelu środkowym czy dwupłaszczyznowo regulowany podłokietnik.

Kodiaq RS jest dostępny z dwoma wariantami wystroju wnętrza. Podstawowa wersja RS Lounge Design Selection obejmuje czarną podsufitkę, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i czarną tapicerką z połączenia sztucznej skóry i Suedia z czerwonymi kontrastowymi przeszyciami. Oba przednie fotele są standardowo regulowane elektrycznie i zapamiętują ustawienia. Część deski rozdzielczej, wstawki w drzwiach i środkowy podłokietnik pokryte są czarnym materiałem Suedia. Alternatywny pakiet RS Suite Design Selection obejmuje sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami wykonane z czarnej perforowanej skóry/sztucznej skóry z czerwonymi kontrastowymi przeszyciami. Czarną skórę znajdziemy na desce rozdzielczej, boczkach drzwi i środkowym podłokietniku.

Największy i najszybszy bagażnik w tej klasie SUV-ów

Bagażnik zapewnia rekordowe 910 l pojemności w wersji 5-osobowej bez składania tylnych siedzeń. Po ich złożeniu klamkami w burtach oferuje 2105 l (wzrost odpowiednio o 75 l i 40 l w porównaniu do starego modelu). W wersji 7-miejscowej kufer mieści 340 l, czyli o 70 l więcej niż poprzednio, oraz 845 l po złożeniu siedzeń trzeciego rzędu (wzrost o 80 l). Maksymalna pojemność kufra siedmiomiejscowego samochodu dochodzi do 2035 l, czyli o 30 l więcej niż w pierwszej generacji.

Bagażnik wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z pojemnym schowkiem pod podłogą, głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym (jak na SUV-a) progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie – Kodiaq RS jest bezkonkurencyjny.

Jak jeździ nowa Skoda Kodiaq RS z silnikiem 2.0/265 KM? Jakie osiągi? Jak się prowadzi?

Poprzedni Kodiaq RS debiutował z silnikiem Diesla 2.0 TDI/240 KM. Po drodze nastąpiła zmiana na jednostkę 2.0 TSI/245 KM. Teraz Czesi uderzają w jeszcze wyższe tony. Nowa Skoda Kodiaq RS skrywa pod maską silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 265 KM znany m.in. z VW Golfa GTI. Stąd najmocniejszy w gamie SUV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,3 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 231 km/h. W praktyce 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego zapewnia świetną elastyczność. Skrzynia DSG zgubiła gdzieś swoją ospałość przy ruszaniu i na kickdown reaguje spontanicznie. W zakresie od 1650 do 4350 obr./min jednostka tryska energią, choć żywiołowość najlepiej czuć w trybie Sport. Wtedy nowa Skoda znajduje w sobie jeszcze większe pokłady animuszu. Zmiana jest zauważalna nie tylko w reakcji na pedał przyspieszenia, ale też w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Skraca się czas zmiany przełożeń, komputer zręcznie żongluje między siedmioma biegami, silnik kręci się do wyższych obrotów, a system Dynamic Sound Boost dodaje rasowego charczenia z układu silnik-wydech (zarówno w środku, i na zewnątrz). Można ulec wrażeniu, że system udaje dźwięk pięciocylindrowego silnika. Jednocześnie napęd 4x4 za wszelką cenę stara się nie wypuścić z rąk przyczepności. Sprzęgło wielopłytkowe wysyła do 100 proc. momentu obrotowego na tylną oś. Do tego w zakrętach nawet 85 proc. niutonometrów trafia na zewnętrzne koło (w połączeniu z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego).

Podczas spokojnej jazdy super-SUV Skody cieszy harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC Plus z dwuzaworowymi amortyzatorami (osobne zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiają szybsze i skuteczniejsze tłumienie; wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Pracę podwozia można regulować za pomocą 15 ustawień, ale nawet w najsztywniejszym trybie nie męczy mimo wyraźnego skupienia na jezdni. W zakrętach nie przechyla się przesadnie i nie buja, jak ma w zwyczaju klasyczna Skoda Kodiaq. Z 20-calowymi felgami cicho i sprężyście gasi zarówno pojedyncze, jak i długie nierówności. Zużycie paliwa na poziomie 8 l na 100 km nie wymaga specjalnych starań. Napęd na wszystkie koła zwiększa również możliwości holownicze – nowy Kodiaq RS poradzi sobie z przyczepą o masie do 2500 kg.

Jaka jest nowa Skoda Kodiaq RS?

Skoda w atrakcyjnie stylizowanym nadwoziu SUV-a z sukcesem połączyła porządne osiągi, komfort, zwinność prowadzenia i przestronną, dobrze wykonaną kabinę. Nowy Kodiaq RS to prawdziwa czeska rakieta dla dużej rodziny.

Ile kosztuje nowa Skoda Kodiaq RS? Wyposażenie?

Skoda Kodiaq RS w Polsce kosztuje od 243 600 zł. Wyposażenie seryjne obejmuje: