OMODA 3 wjeżdża na rynek. Chińczycy świętują w Polsce

OMODA & JAECOO świętuje sukces w Polsce. Młode marki należące do koncernu Chery od początku roku sprzedały razem niemal 9500 aut. W tym OMODA 5189 szt., a JAECOO 4252 egz. To więcej niż np. Opel, Peugeot, Fiat, Citroen czy Honda. Sekret popularności?

Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe oraz hybrydy. Do modeli OMODA 5, OMODA 9 i JAECOO 7 niedawno dołączył 4,4-metrowy SUV JAECOO 5. A teraz azjatycki producent wyciągnął z kapelusza model OMODA 4. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda nowa OMODA 4 - to rewolucja na rynku

Nowa OMODA 4 to futurystycznie wystylizowany SUV z reflektorami matrycowymi LED, który przypomina baby-Lamborghini. Z nadwoziem o długości ok. 4,2 m powalczy w segmencie zdominowanym przez Toyotę Yaris Cross. Razem z O4 producent wprowadza zupełnie nowy język projektowania nazwany Cyber Mecha. Jego charakterystyczną cechą są ostre, przecinające się linie karoserii, trapezoidalne nadkola i duży wlot powietrza. Z tyłu sygnatura lamp przypomina błyskawice.

OMODA 4 mimo ekstrawaganckiej stylistyki będzie praktycznym autem. Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa wyświetlacze – ekran stacji multimedialnej w centrum oraz zestaw cyfrowych wskaźników. Większy pozwala obsługiwać wszystkie funkcje auta. Smaczkiem jest przycisk startowy pod czerwoną osłoną – kierowca musi ją podnieść, żeby uruchomić silnik. To rozwiązanie przypomina przełączniki stosowane w samolotach.

Nowa OMODA 4 z silnikiem 1.6 to będzie hit

Wreszcie napęd. Samochód będzie dostępny z trzema rodzajami napędu. Wzorem JAECOO 5 można spodziewać się silnika 1.6 T-GDI w parze z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego.

Następnie dołączy OMODA 4 Hybrid, która również skorzysta z napędu JAECOO 5. W tym modelu układ łączy silnik benzynowy 1.5 TGDI, trakcyjny silnik elektryczny o mocy 204 KM zamknięty razem z drugim silnikiem o mocy 136 KM w skrzyni biegów i dużą baterię trakcyjną LFP o pojemności 18,3 kWh. Zestaw umożliwia pracę w 3 trybach – w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym.

1000 km zasięgu w hybrydzie

Łącznie kierowca z takiej hybrydy dostaje 224 KM mocy systemowej oraz łączny moment obrotowy 295 Nm. Do tego hybryda ma być bardzo wydajna – sprawność cieplna silnika 1.5 wynosi 44,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych jednostkach deklaruje 41 proc. sprawności). Stąd średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l, czyli na jednym baku można przejechać nawet 1000 km.

Elektryczna Omoda E4 to ponad 400 km zasięgu

Elektryczna OMODA E4 dostanie akumulator LFP o pojemności przynajmniej 61 kWh, co oznacza zasięg przekraczający 400 km (WLTP) zasięgu. Szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 130 kW pozwali uzupełnić energię od 30 proc. do 80 proc. w pół godziny.

OMODA w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

OMODA 4 będzie kosztować taniej niż OMODA 5. Kiedy w sprzedaży?

Cena? OMODA 4 na rynku pojawi się w drugiej połowie 2026 roku i powinna kosztować mniej niż 100 000 zł. Szczególnie, że większa OMODA 5 startuje z poziomu 109 900 zł.