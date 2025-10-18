Kto płaci abonament RTV za radio w samochodzie? Co mówią polskie przepisy?

Opłatą za używanie radioodbiornika domowego czy samochodowego jest obciążony jego właściciel. Stąd w przypadku auta w leasingu lub najmie ten obowiązek spada na firmę, od której jako użytkownik wynajmujemy pojazd. Przedsiębiorcy również muszą płacić abonament za każdy zgłoszony odbiornik, także samochodowy, jeśli auto jest zarejestrowane na działalność gospodarczą. Od tego nie uchroni nawet złomowanie pojazdu czy pożar, ale o tym dalej...

Reklama

Osoby prywatne, które opłacają abonament za radio w domu nie muszą ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy (czy też komputery, telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne). Obowiązek rejestracji w urzędzie pocztowym jest jeden na gospodarstwo domowe i jedna opłata abonamentowa. Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy cyfrowej nie zwalnia z tego obowiązku. Jeśli jednak jakimś cudem kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że mimo braku radia w mieszkaniu, mamy radio w aucie wówczas nie ma zmiłuj, trzeba płacić. Ile?

Ile wynosi abonament RTV? Obowiązkowa opłata do 25 października

Reklama

Z aktualnego rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wynika, że w 2025 roku właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnosić opłatę w wysokości 8,70 zł – rocznie zapłaci 104,40 zł (8,70 zł x 12 miesięcy). Jeśli jednak abonent sumiennie wywiąże się z obowiązku, wówczas po uwzględnieniu 10 proc. zniżki opłata zejdzie do 94 zł – o ile płaci z wyprzedzaniem do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Czyli zostało osiem dni do 25 października.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 27,30 zł. Rocznie do zapłaty jest 294,90 zł (po odliczeniu 10 proc. zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł.

Jaka jest kara za nieopłacony abonament RTV?

Kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli ponad 260 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje prawie 820 zł. Do kar doliczana jest też stawka za zaległe miesiące, co potrafi znacznie podnieść całą kwotę. Warto również wiedzieć, że zadłużenie z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Osoby zalegające z opłatą mogą otrzymać wezwanie do uregulowania długu, a po jego doręczeniu mają 7 dni na spłatę zaległości. Brak terminowej wpłaty oraz ignorowanie wezwań może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W efekcie urząd może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika - kara może być ściągnięta z pensji, emerytury, renty lub posiadanych nieruchomości.

Kto i jak może skontrolować radio czy telewizor?

Z procedury przygotowanej przez Pocztę Polską wynika, że weryfikację obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają jej uprawnieni pracownicy poczty. – Pracownik przeprowadzający kontrolę ma obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – wyjaśniają pocztowcy.

Procedurę precyzuje także wyrok NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20). W dokumentach można przeczytać, że do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas kontroli czterech elementów: obecności urządzenia, zdolności sprzętu do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, faktu rejestracji (albo jej braku) oraz okresu używania w kontekście 14-dniowego okresu na jego zarejestrowanie.

Kontrolerzy na dowód robią zdjęcia samochodów

W przypadku samochodów pracownicy Poczty Polskiej robią zdjęcia, na których widać samochodowe radia. Fotografia radioodbiornika jest dowodem na jego posiadanie i stanowi podstawę do naliczenia opłaty. Niemal tak, jak w przypadku mandatu za nieprzepisowe parkowanie od straży miejskiej.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV dotyczy kilku grup. Lista obejmuje:

Osoby, które ukończyły 75 rok życia,

Osoby zaliczone są do I grupy inwalidzkiej,

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

Weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W urzędzie Poczty Polskiej należy przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z abonamentu RTV i dowód osobisty. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Samochód na złom. Wyrok sądu: Abonament RTV trzeba zapłacić

O nieuchronności spłaty zaległego abonamentu RTV mimo zezłomowania auta przekonała się właścicielka firmy transportowej, która w 2007 roku zbankrutowała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajmował się jej skargą na postępowanie egzekucyjne wszczęte przez Pocztę Polską. Z sądowej dokumentacji wynika, że wykorzystywane przez przedsiębiorstwo samochody z odbiornikami radiowymi zgłoszonymi Poczcie Polskiej miały zostać sprzedane lub trafiły na złom w 2015 roku. Dowodem poświadczającym ich złomowanie miała być dokumentacja, która spłonęła w pożarze siedziby spółki w 2018 roku. Sędziowie jednak nie uwierzyli w tę historię, a wyrok brzmi:

Jak już Sąd wskazał zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych, stąd wyłączona jest możliwość dowodzenia tej okoliczności za pomocą innych środków dowodowych, w tym za pomocą dowodów z zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia zbycia bądź zezłomowania pojazdów. Tymczasem z akt sprawy wynika, że Skarżąca, posługując się numerem identyfikacyjnym [...], jaki widnieje na zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru indentyfikacyjnego, dopiero 17 marca 2023 r. dokonała formalności wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych. Przez wzgląd na powyższe zarzuty skargi należało uznać za bezzasadne.

Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Co z nową opłatą audiowizualną?

Wprowadzenie opłaty audiowizualnej wpadło w poślizg. Stąd KRRiT ogłosiła nowe stawki abonamentu RTV. Z nowego rozporządzenia wynika, że trzeba będzie zapłacić drożej – miesiąc korzystania z radia będzie kosztować 9,50 zł – rocznie 114 zł (9,50 zł x 12 miesięcy). Jeśli jednak abonent sumiennie wywiąże się z obowiązku, czyli z wyprzedzaniem do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, wówczas po uwzględnieniu 10 proc. zniżki opłata zejdzie do 102,60 zł.

Opłata za korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 30,50 zł. Rocznie do zapłaty jest 329,20 zł (po odliczeniu 10 proc. zniżki). Bez zniżki opłata za 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

radioodbiornik - 9,50 zł miesięcznie zamiast obecnych 8,70 zł, czyli drożej o 80 groszy. Rocznie 114 zł;

za telewizję i radio stawka wzrosła o 3,20 zł do kwoty 30,50 zł miesięcznie. Rocznie 366 zł

Po uwzględnieniu nowych stawek kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia to 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli 285 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny i radio kosztuje prawie 920 zł.