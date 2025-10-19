Nowa marka rusza z biznesem w Polsce. Oto Hongqi z techniką Volkswagena w stylu Rolls-Royce

Marka Hongqi (czyt. hon-szi) istnieje od 1958 roku. Początkowo jej samochody z czerwonym sztandarem w logo były przeznaczone wyłącznie dla najwyższych rangą urzędników państwowych i dygnitarzy partyjnych. Marka należy do rządowego koncernu FAW Group, jednego z największych graczy na chińskim rynku motoryzacyjnym. Grupa FAW w 2024 roku wyprodukowała w 14 fabrykach łącznie ponad 3,2 mln aut, w tym 412 000 sztuk Hongqi. Samochody trafiły na drogi 97 krajów. W ramach joint-venture, FAW współpracuje w Chinach z koncernem Toyota i Grupą Volkswagen. Zresztą w przypadku VW jest tak, że Chińczycy do swoich SUV-ów i sedanów wykorzystują m.in. silniki oraz platformy MQB i MLB opracowane przez niemiecki koncern, a pod jednym dachem z taśmy zjeżdżają auta Hongqi i 20 modeli Grupy VW na chiński rynek. Do tego dla marki Hongqi pracuje sam Giles Taylor, były dyrektor ds. projektowania Rolls-Royce, który obecnie jest wiceprezesem i dyrektorem kreatywnym FAW Global Design.

Teraz Hongqi otwiera biznes w Polsce – pierwszy salon Autotrade przy ulicy Mrówczej 218 w Warszawie rusza ze sprzedażą samochodów. Jednocześnie na polskim rynku debiutuje model Hongqi H6. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Oto szczegóły…

Hongqi H6 debiutuje w Polsce. Nowa marka wprowadza 5 modeli

Hongqi H6 to prawie 5-metrowy liftback w stylu pięciodrzwiowego coupe. Pod względem długości odpowiada Audi A6. Rozstaw osi obu modeli jest identyczny. Do tego pikselowy układ reflektorów nawiązuje do rozwiązań stosowanych obecnie przez niemiecką markę. Z tyłu stylistycznym popisem jest centralny podwójny wydech.

Tak wygląda wnętrze Hongqi H6

Wewnątrz mistrzem pierwszego wrażenia jest ogromy, pionowy ekran stacji multimedialnej z asystentem głosowym oraz funkcjami autonomicznej jazdy. Eleganckie wykończenie, skórzana tapicerka, fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji, nagłośnienie Dynaudio z głośnikami w podsufitce, adaptacyjny tempomat czy panoramiczny szyberdach to tylko niektóre z luksusowych elementów w standardzie. W kabinie także czuć duch niemieckiej techniki – dźwignia skrzyni biegów czy przełączniki pochodzą z półki Audi.

Hongqi H6 z mocnym silnikiem benzynowym 2.0 Turbo. Ile kosztuje?

Wreszcie napęd. Pod długą maską pracuje silnik 2.0 Turbo o mocy 245 KM (380 Nm), który ma zużywać ok. 7 l benzyny na 100 km. Identyczne parametry oferuje jednostka 2.0 TSI stosowna w wcześniej w takich modelach europejskich jak m.in. Skoda Octavia RS czy Volkswagen Golf GTI. Napęd na przednie koła przenosi ośmiobiegowy automat. Ile kosztuje Hongqi H6? Można spodziewać się ceny na poziomie 180 000 zł.

Hongqi H5, czyli 5-metrowa limuzyna kontra Skoda Superb. Cena?

Prawie 5-metrowy Hongqi H5 bryłą klasycznego sedana może niektórym przypominać Rolls-Royce’a. Jednak pod względem wykonania i napędu daleko mu do brytyjskiego arystokraty – to raczej półka premium. Stylistyka H5 nawiązuje do tysiącletniej tradycji precyzyjnego odmierzania czasu, czego symbolem jest charakterystyczny przedni grill z dwunastoma pionowymi prętami, reprezentującymi dwanaście ziemskich gałęzi. W kabinie wita naturalna skóra, drewniane wstawki i metalowe akcenty.

H5 pod długą maską skrywa silnik benzynowy 2.0 Turbo o mocy 218 KM (340 Nm). Auto od 0 do 100 km/h powinno przyspieszyć w ok. 5 sekund. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 6,6 l na 100 km.

Hongqi H5 w wersji Comfort kosztuje od 163 900 zł. Model Deluxe jest tylko 10 000 zł droższy, ale oferuje 12,3-calowy cyfrowy kokpit zamiast 7-calowego, tapicerkę z naturalnej skóry czy fotel kierowcy regulowany w 12 kierunkach.

Hongqi H9 kontra Mercedes i BMW. Silnik o mocy 245 KM

Wreszcie Hongqi H9, czyli największa limuzyna chińskiej marki w Polsce. Monumentalny sedan ma 5,14 m długości, napęd na tylna oś, matrycowe reflektory, automatycznie wysuwane klamki i na celownik bierze Mercedesa czy BMW. Samochód początkowo będzie dostępny z 2-litrową miękką hybrydą o mocy 245 KM. Następnie dołączy silnik benzynowy V6 Turbo.

Ile kosztuje sedan Hongqi H9?

Wnętrze oferuje luksusowe wykończenie, skórę Nappa, funkcję aktywnej redukcji hałasu, pneumatyczne zawieszenie, zaawansowane systemy multimedialne oraz nagłośnienie Bose z 14 głośnikami. Ekran w podłokietniku z tyłu pozwala sterować masażem, wentylacją czy podgrzewaniem dwóch osobnych foteli. Mimo tak barokowego wyposażenia cena jest na poziomie 284 900 zł. Dwukolorowe lakierowanie nadwozia kosztuje 14 900 zł ekstra. Dla porównania BMW serii 7 jako hybryda plug-in to wydatek od 655 000 zł.

Hongqi HS5 to SUV o długości 4,8 m z silnikiem 2.0 Turbo

Hongqi HS5 to prawie 4,8-metrowy SUV segmentu D zaprojektowany przez włoskie biuro stylistyczne Italdesign. Wewnątrz czekają szerokie, elektrycznie sterowane fotele pokryte skórą Nappa i Alcantarą. Bagażnik można powiększyć do 706 litrów.

HS5 jest wyposażony w turbodoładowany silnik benzynowy 2.0 o mocy 218 KM i 6-biegową skrzynię biegów japońskiej firmy Aisin oraz napęd 4x4. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 8,7 sekundy.

Ile kosztuje Hongqi HS5?

Hongqi HS5 kosztuje od 159 900 zł. Niebawem na polski rynek wjedzie model po modernizacji – w większym grillem podobnym do tego w limuzynie H9 i przeprojektowanym tyłem. Do tego czasu w sprzedaży będzie samochód widoczny na zdjęciach.

Tak wygląda Hongqi HS3, czyli najtańszy model nowej marki

Hongqi HS3 to najtańszy model, który z długością 4,65 m staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. HS3 jest dostępny z benzynowym silnikiem 1.5 Turbo/156 KM i siedmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową DCT (pod maską VW taki zespół to 1.5 TSI i przekładnia DSG). Taki SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w niecałe 10 sekund. Lepsze osiągi zapewni jednostka benzynowa 2.0 Turbo/258 KM z napędem 4x4 (także z półki VW) – zryw do 100 km/h zajmie tylko 6,9 s.

Hongqi HS3 z silnikiem 1.5 kosztuje od 139 900 zł. Mocniejszy i szybszy wariant to wydatek od 158 900 zł.

Sypią się zamówienia. Jaka gwarancja? Ilu dilerów Hongqi w Polsce?

Zamówienia na samochody Hongqijuż się posypały. Największą popularnością cieszą się SUV-y, ale i limuzyna H9 także ma swoich fanów. Docelowo sieć sprzedaży obejmie 15 dilerów w dużych miastach. Każdy punkt sprzedaży będzie dysponował odpowiednim zapleczem serwisowym. Wszystkie modele są oferowane z 5-letnią gwarancją fabryczną do 150 000 km.