4,99 zł za litr benzyny 95 i oleju napędowego. Nowa stacja przy S8

W sobotę 18 października kierowcy będą mogli tankować nowej stacji paliw MOYA. Obiekt jest położony przy al. Armii Krajowej 19, na warszawskim odcinku trasy S8 w kierunku Białegostoku. Wcześniej była tam stacja BP.

Reklama

Z okazji otwarcia nowego obiektu w godzinach 10:00-16:00 użytkownicy aplikacji Super MOYA zatankują paliwo w cenie 4,99 zł/l. Promocyjna cena dotyczy benzyny 95 oraz oleju napędowego. Stąd można spodziewać się ogromnych kolejek.

Jakie są zasady promocji na nowej stacji MOYA?

Promocja obowiązuje do 50 litrów na jedno tankowanie i nie dotyczy kart flotowych. Do każdego tankowania można będzie kupić płyn do spryskiwaczy z rabatem 50 proc. oraz otrzymać małą kawę lub małego hot doga za 1 zł. Akcja promocyjna nie obejmuje benzyny 98 oraz gazu LPG.

Reklama

Jakie paliwo jest dostępne?

Nowa stacja oferuje benzynę 95 i 98, olej napędowy w wersji standardowej i premium ON MOYA Power oraz LPG. Dostępny jest także dystrybutor AdBlue i stanowisko do tankowania TIR.

Nowe ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna 95 i olej napędowy?

W porównaniu do ubiegłego tygodnia litr benzyny 95 jest tańszy o grosz i kosztuje przeciętnie 5,84 zł. Kierowcy samochodów z instalacją LPG płacą po 2,59 zł/l, czyli o 2 grosze taniej niż na początku miesiąca. Średnia ogólnopolska cena diesla, po korekcie o 4 grosze, wyraźnie oddaliła się od poziomu sześciu złotych i wynosi obecnie 5,95 zł/l.

Gdzie jest najtańszy gaz LPG?

Benzyna 95 i olej napędowy najmniej kosztują w województwie lubuskim - średnie ceny wynoszą tam odpowiednio: 5,74 i 5,80 zł/l. Gaz LPG z ceną 2,49 zł/l jest najtańszy w województwie śląskim.

Najdrożej jest zaś na Mazowszu - za litr benzyny i diesla płaci się średnio 5,98 i 6,07 zł. Gaz LPG najwięcej kosztuje w województwie zachodniopomorskim - 2,72 zł/l.