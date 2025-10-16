- Nowa Toyota wjeżdża na rynek
- Tak wygląda nowa Toyota C-HR plus. Ten SUV różni się od hybrydowego C-HR
- Wnętrze zaprojektowane z rozmachem. Multimedia z Lexusa
- Nowa Toyota C-HR+ rodzinnie przestronna jak Toyota RAV4. Jaka pojemności bagażnika?
- Toyota C-HR+, czyli jaki silnik i moc?
- Nowa Toyota C-HR+ w cenie Toyoty Yaris Cross. Gwarancja na 1 mln km
- Nowa Toyota C-HR+ - dane techniczne, wymiary, osiągi, silnik, przyspieszenie
Toyota chce osiągnąć neutralność węglową w Europie do 2040 roku. Żeby tego dokonać przeprowadzi szturm w najpopularniejszych segmentach: B-SUV, C-SUV i D-SUV. Ze strategii wynika, że nowa generacja samochodów japońskiej marki będzie budowana z wykorzystaniem modułowych platform składających się z trzech głównych części – przedniej, środkowej i tylnej. Umożliwi to technologia gigacastingu, czyli montażu aut z dużych komponentów. Obecnie w elementach konstrukcyjnych przodu i tyłu auta wykorzystywanych jest około 175 podzespołów. Redukcja tej liczby pozwoli skrócić czas produkcji, a także zapewni większą swobodę przy konstruowaniu różnych typów pojazdów. Moduł przedni i tylny powstanie w zaledwie 2 minuty. Dzięki zmniejszeniu rozmiarów podzespołów oraz ograniczeniu masy komponentów układu napędowego auta zyskają zupełnie inny styl oraz proporcje.
Pierwszym owocem rewolucji jest nowa Toyota C-HR+, czyli SUV w kształcie podwyższonego coupe. To ma być najbardziej elektryzująca premiera japońskiej marki w 2025 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?
Tak wygląda nowa Toyota C-HR plus. Ten SUV różni się od hybrydowego C-HR
Nowa Toyota C-HR+ jako elegancki SUV w stylu coupe z ponad 4,5-metrowym nadwoziem jest o 16 cm dłuższy od klasycznego C-HR i zagra w lidze aut kompaktowych. Jednak solidne 2750 mm rozstawu osi (jak w większej RAV4) oraz płaska podłoga sprawiają, że kabina zaskakuje przestronnością znaną z samochodów klasy wyższej.
Wewnątrz nowy C-HR+ imponuje wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych fakturą przypominają szlachetną alkantarę. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.
Wnętrze zaprojektowane z rozmachem. Multimedia z Lexusa
Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 14-calowym centralnym ekranem, dwoma pokrętłami regulacji temperatury i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny przeniesiony z Lexusa szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Mniejszy 7-calowy wyświetlacz przed kierowcą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Wśród rozwiązań ułatwiających życie przewidziano m.in. podgrzewanie baterii przed ładowaniem (uruchamiane ręcznie ikonką na ekranie lub na podstawie danych z nawigacji).
W konsoli środkowej przewidziano dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów, a z tyłu porty USB. Pasażerowie tylnych siedzeń mają też osobny panel klimatyzacji. Samochód w każdej wersji jest wyposażony w system monitorujący martwe pole w lusterkach, adaptacyjne światła drogowe oraz układ detekcji przeszkód. Topowa odmiana Executive dodaje system wspomagający parkowanie Part Assist oraz systemem kamer 360 stopni. Aplikacja MyToyota pozwoli monitorować i zarządzać funkcjami auta jak m.in. status i czas ładowania czy zasięg.
Nowa Toyota C-HR+ rodzinnie przestronna jak Toyota RAV4. Jaka pojemności bagażnika?
Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Pierwszy i drugi rząd siedzeń dzieli 900 mm, dlatego podróżowanie zapowiada się wygodnie. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie.
W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie jeden z największych w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 416 litrów (dla porównania VW Golf - 380/1237 l; klasyczny C-HR to 388 l). Pomysłowości japońskiej marki dopełnią haczyki na torby czy podwójna podłoga.
Toyota C-HR+, czyli jaki silnik i moc?
Toyota C-HR+ to dwie pojemności baterii do wyboru. W ten sposób japoński producent daje demokratyczny wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach, a dzięki bazowej wersji zapewnia nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego.
Podstawowy C-HR+ skrywa akumulator o pojemności 57,7 kWh i silnik elektryczny z przodu, który wytwarza 167 KM. Ten wariant pokona 456 km na jednym ładowaniu. Większy akumulator o pojemności 77 kWh będzie dostępny z napędem na przednie koła i jednostką EV 224 KM. Taka konfiguracja zapewni aż 609 km zasięgu. Na tym jednak nie koniec...
Toyota C-HR+ to aż 343 KM mocy. To japońska rakieta z napędem 4x4
Prawdziwą bombą jest najmocniejsza Toyota C-HR+ z dodatkowym silnikiem na tylnej osi. W tej konfiguracji zapewnia napęd 4x4 i aż 343 KM mocy systemowej. Stąd japoński SUV od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,2 s! Nie licząc aut sportowych z linii GR, Toyota C-HR+ będzie najmocniejszym modelem w europejskiej gamie japońskiej marki. Topowy wariant japońskiej nowości zapewni 546 km zasięgu.
Bateria zintegrowana z platformą podłogową zwiększyła sztywność skrętną auta o 30 proc. i pozwoliła obniżyć środek ciężkości o 65 mm w porównaniu z Toyotą C-HR, przy jednoczesnym zachowaniu prześwitu na poziomie 185 mm. A niżej położna masa to lepsza zwinność i stabilniejsze prowadzenie.
Wysoka moc ładowania i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowej Toyoty. Standardem jest ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, a w wyższej wersji Executive auto ma ładowarkę 22 kW. Na stacji DC obsłuży uzupełnienie energii prądem stałym z maksymalną mocą do 150 kW. Pompa ciepła współpracuje z klimatyzacją i wykorzystuje energię cieplną powietrza z zewnątrz do ogrzewania kabiny, co pozwala ograniczyć zużycie prądu w porównaniu ze standardową klimą. W chłodne dni podgrzewane przednie fotele oraz podgrzewana kierownica – dostępne w standardzie we wszystkich wersjach – wspomagają system klimatyzacji.
Nowa Toyota C-HR+ w cenie Toyoty Yaris Cross. Gwarancja na 1 mln km
Cena? Konkurencyjna Skoda Elroq kosztuje od 149 000 zł, droższa jest Kia EV3 - od 166 900 zł. Japończycy ze swoim autem muszą ustawić się na podobnym poziomie cenowym - ok. 150-160 000 zł, czyli również taniej od bZ4X. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena Toyoty C-HR+ spadnie maksymalnie o 40 000 zł, czyli nawet do 110 000 zł. Za taką kwotę dziś można kupić bazowego Yarisa Cross ze 116-konną hybrydą 1.5.
Poza tym Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii, że zaoferuje gwarancję na akumulator trakcyjny do 10 lat lub do 1 mln kilometrów (warunkiem jest wykonanie corocznej kontroli stanu baterii). Japończycy zapewniają, że bateria zachowa co najmniej 70 proc. swojej pojemności do 10 lat użytkowania. Przedsprzedaż nowej Toyota C-HR+ w Polsce ruszy pod koniec 2025 roku.
Nowa Toyota C-HR+ - dane techniczne, wymiary, osiągi, silnik, przyspieszenie
|NAPĘD
|FWD
|FWD
|AWD
|Typ
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Łączna moc (KM / kW)
|167 / 123
|224 / 165
|343 / 252
|Moment obrotowy przedniej osi (Nm)
|268,6
|268,6
|268,6
|Moment obrotowy tylnej osi (Nm)
|-
|-
|170
|BATERIA
|FWD
|FWD
|AWD
|Rodzaj
|Litowo-jonowa
|Liczba ogniw
|78
|104
|104
|Napięcie znamionowe (V)
|288,6
|384,8
|384,8
|Pojemność brutto (kWh)
|57,7
|77
|77
|OSIĄGI
|FWD
|FWD
|AWD
|Maksymalna prędkość (km/h)
|140
|160
|180
|Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
|8,4
|7,3
|5,2
|Typ hamulców (przód i tył)
|Wentylowane tarcze
|ZASIĘG (km)
|FWD
|FWD
|AWD
|WLTP (koła 18”)
|456
|609
|546
|WLTP (koła 20”)
|-
|563
|505
|WYMIARY NADWOZIA
|Długość (mm)
|4520
|Szerokość (mm)
|1870
|Wysokość (mm)
|1595
|Rozstaw osi (mm)
|2750
|Rozstaw kół – przód / tył (mm)
|1605 / 1620
|Minimalny prześwit (mm)
|185
|Promień skrętu kół / nadwozia (mm)
|5,5 / 5,9
|Rozmiar opon (18” / 20”)
|235/60R18 / 235/50R20
|Wielkość kół (18” / 20”)
|18x7,5 / 20x7,5
|WYMIARY WNĘTRZA
|Długość (mm)
|1835
|Szerokość (mm)
|1502
|Wysokość (mm)
|1174 (1153 z dachem panoramicznym)
|BAGAŻNIK (VDA) (cm3)
|Pojemność (do rolety)
|416 l
|MASA (kg)
|FWD
|FWD
|AWD
|Masa przyczepy
|-
|750
|1500
|Masa własna pojazdu
|1810-1845
|1885–1940 / 1910-1985 (Executive)
|2010-2080
|Całkowita masa pojazdu
|2465
|2520
|2560
