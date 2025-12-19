rozwiń

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Co mówi prawo w Polsce?

Obowiązkowe wyposażenie samochodu każdy kierowca powinien bezbłędnie wyrecytować nawet wyrwany ze snu w środku nocy. W praktyce bywa różnie, co potwierdzają policjanci. A wystarczy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, by znaleźć odpowiedź.

Przepisy mówią wprost: trójkąt ostrzegawczy i gaśnica to dwa obowiązkowe elementy wyposażenia samochodu. Za braki grozi do 500 zł mandatu. W przypadku gaśnicy sprawa jest prosta, choć proszkowa 1-kilogramowówka zwykle nie wystarczy do stłumienia pożaru w zarodku. Nie mówiąc o ugaszeniu samochodu.

W jakiej odległości od samochodu ustawić trójkąt ostrzegawczy?

Trójkąt ostrzegawczy pozwala oznakować miejsce awarii bądź zdarzenia drogowego. Kierowca ma obowiązek ustawić go w odpowiedniej odległości za pojazdem. Mówi o tym Art. 50. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  • W obszarze zabudowanym postój należy sygnalizować umieszczeniem trójkąta bezpośrednio za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
  • Na drodze poza obszarem zabudowanym, trójkąt należy umieścić w odległości 30-50 m za pojazdem, a na autostradzie – 100 m za pojazdem.
Zmiany w obowiązkowym wyposażeniu samochodów. Od 1 stycznia 2026 roku zamiast trójkąta ostrzegawczego wchodzi nowoczesny sygnalizator V16. To lampa, która ma być nie tylko wygodniejsza w użyciu, ale również bardziej bezpieczna dla kierowców. Trójkąt ostrzegawczy / Materiały prasowe / Policja

Nowy sygnalizator świetlny V16 zamiast trójkąta ostrzegawczego

Problem w tym, że samo wyjście z samochodu np. po zmroku na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie, że w Polsce nie ma obowiązku wożenia ze sobą kamizelki odblaskowej. Na domiar złego często trójkąt już wystawiony w odpowiedniej odległości jest rozjeżdżany przez innych kierowców lub przewracany przez wiatr czy deszcz.

Rozwiązaniem problemu okazuje się nowy sygnalizator o nazwie V16. Ta niewielka lampa ma wbudowany magnes, można ją zamocować na dachu bez wysiadania z auta (nie trzeba ryzykować spaceru z trójkątem ostrzegawczym). Po włączeniu pomarańczowy kogut emituje intensywne, błyskające światło w zakresie 360 stopni przez 30 minut i widoczne z odległości do 1 km.

Nowy sygnalizator świetlny V16 zastąpi trójkąt ostrzegawczy Nowy sygnalizator świetlny V16 zastąpi trójkąt ostrzegawczy / Materiały prasowe / Direccion General de Trafico Espana

Lampa V16 zwiększa bezpieczeństwo kierowcy. Jak to działa?

Lampa V16 jest wyposażona w nadajnik, który połączono z siecią telekomunikacyjną - dzięki temu służby ratunkowe będą wiedzieć o miejscu zdarzenia. Informacje o uszkodzonym aucie są także udostępniane innym kierowcom za pomocą tablic świetlnych nad drogami oraz przez aplikacje nawigacyjne. Dzięki temu wiedzą o zagrożeniu zanim jeszczezobaczą błyskające światło.

Od 1 stycznia 2026 nowy obowiązek. W Hiszpanii lampa błyskowa zamiast trójkąta ostrzegawczego. Ile kosztuje?

Na początek lampa V16 została dopuszczona do stosowania przez Główny Zarząd Ruchu (Direccion Genaral de Trafico) w Hiszpanii. Urządzenie zastąpi trójkąt ostrzegawczy i stanie się obowiązkowym wyposażeniem od 1 stycznia 2026 roku. Po przeliczeniu lampa V16 kosztuje ok. 200 zł.

Zmiany w wyposażeniu spodobały się władzom Unii Europejskiej

Z kolei Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informuje, że nowy system zainteresował władze UE, w efekcie Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o sprawdzenie systemu pod kątem możliwości rozszerzenia jego stosowania na terytorium Unii. Można więc spodziewać się, że lampa V16 niebawem zastąpi trójkąt ostrzegawczy w Polsce i innych państwach europejskich.

Policja kontroluje kierowcę Policja kontroluje kierowcę / Policja / KWP GORZOW