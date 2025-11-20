Nowa Mazda to hit. Pancerny silnik i niska cena

Mazda CX-5 doczekała się trzeciej odsłony. Nowość z Hiroszimy ma być złotym środkiem między outdoorowym, surowym klimatem pierwowzoru, a eleganckim sznytem poprzednika. To kluczowy model dla Mazdy i recepta na radykalne zwiększenie sprzedaży w najbliższym roku. Marka pokłada w swojej nowości uzasadnione nadzieje - kompaktowy SUV stał się sprzedażowym hitem i do 2025 roku znalazł na świecie ponad 4,5 miliona nabywców. Polscy kierowcy bez wątpienia darzą model sympatią i zaufaniem. Z wynikiem 1607 sprzedanych przedpremierowo sztuk, Mazda CX-5 ma szansę powtórzyć sukces poprzedników. Co ciekawe, Polska jest też niekwestionowanym liderem w kwestii liczby zamówień w Europie. W Niemczech, sprzedało się na razie nieco ponad 500 sztuk.

Nowa generacja bestsellera tym razem oznacza doskonałą relację jakości i przestrzeni do ceny. Styl CX-5 ewoluował, choć we wnętrzu mamy do czynienia z małą rewolucją. Na tylnej klapie nie ma już logo marki - w jego miejscu widnieje teraz napis "MAZDA". Przedni grill jest nieco większy, a grafika tylnych LED-owych lamp została zaprojektowana na nowo. Koła giną w sporych nadkolach - felgi mają maksymalnie 19 cali, a bazowa wersja wyjedzie z salonu na "siedemnastkach".

Mazda CX-5 już w Polsce

Nowa CX-5 jest praktyczna jak nigdy dotąd - Maździe przybyło aż 115 mm długości, a cały ten "bonus" wynika z poszerzonego rozstawu osi. Zwiększyła się również szerokość (+15 mm) i wysokość (+30 mm), a powiększone nadwozie zaowocowało również większym o 27 litrów bagażnikiem. Teraz kufer ma 583 l pojemności. To nawet więcej niż w CX-60, która oferuje 570 l przestrzeni bagażowej. Pod podłogą znalazło się nawet miejsce na zdemontowaną roletę.

Kabina, oprócz tego, że znacznie bardziej przestronna, została poddana istotnym zmianom. Fani marki mogą kręcić nosem na dotykową obsługę - nie ma tu już fizycznych przycisków do obsługi klimatyzacji, ani pokrętła, które odpowiadało za nawigację po systemie multimedialnym. Ten został opracowany zupełnie od podstaw i oparty na Android Automotive. I tu do głosu dochodzą zalety - fabryczna nawigacja to Google Maps, do dyspozycji mamy też sklep z aplikacjami i głosowego asystenta Google. Z czasem, aktualizacja wprowadzi również asystenta AI Gemini. Nowy system inforozrywki wyświetlany jest na dotykowym ekranie o przekątnej 12,9 lub 15,6 cala - w zależności od wariantu wyposażenia. Konsola środkowa oferuje miejsce do przechowywania i ładowarkę bezprzewodową do smartfonów. Jakość kokpitu prezentuje solidny poziom, podobny do tego z poprzednika.

To nie koniec nowinek. Na liście zmian są mniej interesujące (napis "Mazda" zamiast logotypu na kierownicy) ale i ciekawsze, takie jak znany z nowych CX-60 i CX-80 układ Mazda Driver Personalisation. Kamera przy ekranie środkowym wykryje lokalizację oczu kierowcy, a komputer na podstawie zebranych informacji obliczy jego wzrost i oceni typ sylwetki, po czym automatycznie ustawi fotel, kierownicę (zakres regulacji 45 mm na linii góra-dół i 70 mm na linii przód-tył), wysokość wyświetlacza head-up i położenie lusterek zewnętrznych. Funkcja automatycznego przywracania ustawień wykorzystuje rozpoznawanie twarzy i paczkę ponad 250 możliwych regulacji, włącznie z pozycją za kierownicą oraz wybranymi parametrami systemów audio i klimatyzacji.

Mazda CX-5 wjeżdża do salonów - silniki, dane techniczne

Co pod maską? Tu również obyło się bez rewolucji, a porównując moc nowego modelu z poprzednim można nawet powiedzieć o małym kroku wstecz. Mazda odpiera jednak zarzuty nim te wybrzmią na dobre i podkreśla, że choć nowy silnik ma 141 KM, zmiany konstrukcyjne, którym poddano jednostkę sprawiają, że jeździ on tak samo, lub nawet lepiej niż 2.0 znane z poprzedniego modelu.

Na początku do CX-5 trafi benzynowy napęd 2.5 e-SKYACTIV G o mocy 141 KM (238 Nm) wspomagany instalacją miękkiej hybrydy. Taka jednostka w połączeniu napędem na przednie koła sprawi, że CX-5 od 0 do 100 km/h przyspieszy w 10,5 sekundy. Zużycie paliwa? 7,3 l/100 km w cyklu mieszanym. Warto zauważyć, że w porównaniu do poprzedniego silnika 2.0 e-Skyactiv G, wartości na krzywej momentu obrotowego poniżej progu 4500 obr./min. zostały poprawione o 8-19 proc., zależnie od obciążenia dynamicznego i warunków jazdy. Inżynierowie Mazdy zastosowali też nowy system dezaktywacji cylindrów, który w warunkach niskich obciążeń wyłącza z pracy dwa z czterech cylindrów.

Oto nowa Mazda CX-5. Co się zmieniło?

Inżynierowie poddali kuracji również podwozie nowej Mazdy - nowa CX-5 ma teraz bardziej elastyczne sprężyny, nowe drążki stabilizatora o zmienionych wymiarach oraz precyzyjnie dobrane amortyzatory, które lepiej tłumią nierówności. Zwiększono też siłę tłumienia odbicia zarówno z przodu, jak i z tyłu, co daje wyraźne korzyści w codziennej jeździe. Przy niższych prędkościach układ ma gwarantować lepsze trzymanie się drogi, zwłaszcza w ciasnych zakrętach, nie rezygnując przy tym z komfortu toczenia. Z kolei przy wyższych prędkościach, podwozie skuteczniej niweluje wibracje i nierówności, poprawiając ogólne poczucie stabilności i wygody. Dodatkowo zastosowano nowe opony, które zwiększają przyczepność, a jednocześnie obniżają opory toczenia - w efekcie Mazda prowadzi się pewniej i bardziej komfortowo, niezależnie od rodzaju nawierzchni. Zmiany objęły również układ kierowniczy.

Prowadzenie ma być wzorowe również za sprawą ulepszonego układu kierowniczego i systemowi i-ACTIV AWD, który działa łącznie z systemem GVC Plus. Układ rozdziela siłę napędową tak, by poprawiać reakcje na komendy kierowcy. Nie wyklucza to również zdolności holowniczych - masa przyczepy wynosi maksymalnie 2000 kg.

Ile kosztuje Mazda CX-5? Cena, wyposażenie

Mazda CX-5 w Polsce będzie początkowo dostępna wyłącznie z silnikiem benzynowym 2.5 e-Skyactiv G 141 w połączeniu z sześciobiegową skrzynią automatyczną oraz z napędem na przednie lub na cztery koła (FWD lub AWD). Przewidziano cztery poziomy wyposażenia:

Prime-Line,

Centre-Line,

Exclusive-Line;

Homura.

Najtańsza Mazda CX-5 w wersji Prime-Line kosztuje od 139 900 zł. To cena niższa niż w przypadku niektórych konkurentów z Chin. Auto już w tej bazowej wersji jest bogato wyposażone i oferuje m.in.:

17-calowe felgi,

reflektory LED,

cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala,

centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,9 cala,

system audio z 8 głośnikami,

przewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

asystent hamowania awaryjnego przed przeszkodą Smart Brake Support,

adaptacyjny tempomat Mazda Radar Cruise Control,

kabina wykończona tapicerką z tkaniny.

Wersja Centre-Line to pośredni poziom wyposażenia. W tej konfiguracji nowa Mazda CX-5 oferuje:

felgi o średnicy 19 cali ze szlifem diamentowym,

przyciemniane szyby

tapicerkę z czarnej sztucznej skóry i obicia siedzeń imitujące zamsz, także dostępne w kolorze czarnym,

relingi dachowe z wykończeniem w kolorze czarnym z połyskiem,

wyświetlacz przezierny Head-up,

bezramkowe lusterko wewnętrzne,

pokrywę bagażnika sterowana elektrycznie.

bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto,

Nowa Mazda CX-5 w wersji Exclusive-Line dodaje do tego tapicerkę z czarnej imitacją skóry i zamszu, którą można zastąpić kontrastowymi czarno-białymi obszyciami. Fotel pasażera jest regulowany elektrycznie w 6 płaszczyznach, a tylna kanapa jest podgrzewana. Na liście jest również otwierany szklany dach, system kamer 360° oraz system audio Bose (12 głośników).

W topowym wariancie Homura standardem są 19-calowe felgi ze stopów lekkich lakierowane na czarno, elementy dekoracyjne zderzaków wykończone na kolor czarny błyszczący oraz przednie i tylne lampy z sygnaturą świetlną. Obicia siedzeń wykonane są z prawdziwej skóry w kolorze czarnym lub jasnobrązowym, w połączeniu z kontrastowymi szwami i obiciem tablicy rozdzielczej warstwą imitującego skórę winylu. Standard obejmuje także oświetlenie nastrojowe w boczkach przednich drzwi. Ze świata samochodów premium są m.in. wentylowane przednie fotele, adaptacyjne reflektory LED, pokrywa bagażnika sterowana bezdotykowo, większy centralny ekran dotykowy (o przekątnej 15,6 cala) oraz panoramiczny szklany dach.

Mazda CX-5 - wymiary, dane techniczne