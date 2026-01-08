Najlepszy wynik od 26 lat. Toyota niekwestionowanym liderem

Sprzedaż samochodów w 2025 roku osiągnęła najlepszy roczny wynik w historii – zdaniem analityków instytutu Samar był on nawet lepszy od rekordowego notowania z 1999 roku. Z najnowszego zestawienia wynika, że na drogi wyjechało ponad 667,6 tys. aut osobowych i dostawczych. Które marki i modele okazały się hitem?

Toyota już szósty raz z rzędu została niekwestionowanym liderem polskiego rynku.Japońska marka zajęła pierwsze miejsce zarówno w kategorii samochodów osobowych (92 123 egz.), jak i dostawczych (11 938 szt.). Łącznie firma sprzedała ponad 104 tys. aut, co oznacza, że kontroluje ponad 15 proc. rynku. To o blisko 40 tys. więcej od Skody sklasyfikowanej na drugiej pozycji.

Toyota sprzedaje 460 aut dziennie. Hybryda 1.8 nie ma sobie równych

Statystyki z samego grudnia pokazują skalę dominacji Toyoty – każdego dnia rejestrowano średnio 460 osobówek tej marki. Najpopularniejszym modelem pozostaje Corolla. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku z salonów wyjechało 23 487 egzemplarzy tego modelu. W tym aż 80 proc. sprzedaży to 140-konna hybryda z silnikiem 1.8.

Drugą lokatę zajęła Skoda z wynikiem ponad 65,5 tys. aut. Octavia to najchętniej wybierany model (szczególnie w konfiguracji z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). Czeski przebój trzeci miesiąc z rzędu został najpopularniejszym autem w Polsce. W grudniu w wydziałach komunikacji zgłaszano dziennie 390 samochodów czeskiego producenta.

Podium zamyka Volkswagen – w 2025 roku Polacy kupili niemal 43 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarte jest BMW, a tuż za producentem z Bawarii podąża Kia.

Toyota i Skoda silniejsze niż wszystkie marki z Chin

Jak na tle "starej gwardii" wypadająmłodzi gracze z Chin? Z Top 10 marek zza Wielkiego Muru najpopularniejsza jest MG Motor (koncern SAIC). W 2025 roku sprzedała ona w Polsce 15 229 aut, co daje jej 13. miejsce w rankingu ogólnym.

W pierwszej trzydziestce znalazły się także: Omoda, Jaecoo, BAIC, BYD, Chery, Geely i Leapmotor. O pozostałych producentach ludzie nawet nie zdążyli usłyszeć.

Łącznie w 2025 roku sprzedało się w Polsce 49,2 tys. samochodówchińskich producentów. Dla porównania: sama Skoda sprzedała więcej aut niż cała chińska konkurencja razem wzięta, a Toyota podwoiła ich wspólny wynik.

Mazda zaskakuje cenami, Dacia studzi emocje

Czy tradycyjni producenci powinni obawiać się konkurencji z Chin? Ciekawym spostrzeżeniem podzielił się Frank Marotte, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży marki Dacia. Firma ta bezpośrednio rywalizuje w segmencie cenowym, w którym rozpychają się Chińczycy.

– Ćwierć wieku temu Japończycy pojawili się w Europie i zaczęli odnosić sukcesy. Wtedy też ostrzegano, że to zagrożenie dla lokalnych producentów. Historia powtórzyła się 10-15 lat temu przy ekspansji Koreańczyków. Oni również odnieśli sukces, ale europejscy marki dostosowały się i nadal radzą sobie świetnie – zauważył Marotte.

Chińska ofensywa wymusza zmiany w polityce cenowej. Korzystają na tym klienci. Jednak w większości chętniej wybierają sprawdzonych producentów z rozbudowaną siecią serwisową, dopracowaną technologią i znaną wartością rezydualną.

Reakcja rynku była błyskawiczna. Okazało się, że można wprowadzić duże obniżki, a modele nowej generacji oferować taniej niż dotychczas. Przykładem jest nowa Mazda CX-5, wyceniona od 139 900 zł. Za tę kwotę Japończycy oferują solidnego SUV-a z silnikiem 2.5/141 KM, bogatym wyposażeniem i niską utratą wartości. To "twardy orzech do zgryzienia" nawet dla najtańszych marek z Chin.

Jakie auta kupują Polacy? Trzeba odłożyć 28 pensji

Obecnie średnia cena sprzedaży nowego samochodu w Polsce to 182 800 zł. Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie (wg GUS ok. 6500 zł netto), na zakup auta z salonu statystyczny Polak musi przeznaczyć równowartość 28 miesięcznych pensji.

W zestawieniu rocznym 10 najpopularniejszych samochodów aż 5 miejsc zajmuje Toyota. Znakiem czasów jest jednak debiut chińskiego auta w ścisłej czołówce – do notowania przedarł się SUV MG HS. Niżej lista najpopularniejszych modeli w 2025 roku:

Toyota Corolla – 23 487 egz. Skoda Octavia – 21 120 Toyota C-HR – 14 239 Kia Sportage – 13 762 Toyota Yaris Cross – 13 434 Hyundai Tucson – 11 645 Toyota Yaris – 10 544 Volkswagen T-Roc – 10 033 Toyota RAV4 – 9466 MG HS – 8660

Top 10 najpopularniejszych marek w 2025 roku

Toyota – 92 123 egz. Skoda – 65 508 Volkswagen – 42 929 BMW – 31 298 Kia – 30 740 Audi – 30 626 Mercedes – 30 272 Hyundai – 29 226 Dacia – 22 420 Renault – 22 200

Top 10 marek Chińskich w Polsce – rejestracje w 2025 roku