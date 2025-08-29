Leapmotor B10 debiutuje na rynku. 2500 aut już dopłynęło

Koncern Stellantis doszedł do wniosku, że z Chińczykami lepiej się dogadać niż wojować. W efekcieza około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w młodej chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Tak Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat. Biznes rośnie wręcz ekspresowo. Powstało już ponad 700 punktów sprzedaży i serwisu w 30 krajach. Od stycznia do końca lipca 2025 roku marka Leapmotor sprzedała globalnie ponad 271 000 samochodów (wzrost o 149 proc. rok do roku) i zdobyła 1. miejsce wśród startupów produkujących pojazdy NEV (hybrydy i samochody elektryczne).

Firma nie zdejmuje nogi z gazu. Do Europy właśnie dopłynął gigantyczny statek, z którego na brzeg wyjechało 2500 sztuk nowego SUV-a Leapmotor B10. Sprzedaż tego auta w Polsce ruszy po wakacjach. Cena premierowa wygląda rewelacyjnie. Co dostaną kierowcy?

Leapmotor B10 wygląda atrakcyjnie. Jakie ma wymiary?

Leapmotor B10 ma 4515 mm długości, 1885 mm szerokości i 1655 mm wysokości, przy rozstawie osi 2735 mm. Kompaktowe wymiary oznaczają, że na rynku zagra w lidze takich modeli jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Jego zaletą ma być niezwykle przestronne wnętrze. Z pierwszych danych wiadomo, że zaoferuje 2390 mm długości od oparcia tylnego siedzenia do przestrzeni na nogi z przodu, 1400 mm szerokości na tylnej kanapie oraz mnóstwo przestrzeni nad głową (1027 mm z przodu i 1005 mm z tyłu). Czyli można poczuć się jak w aucie przynajmniej o klasę większym. Do tego dochodzą 22 pomysłowe schowki.`

Wnętrze przestronne. Poczujesz się jak w aucie o klasę większym

B10 powstał na najnowszej platformie LEAP 3.5. Ta architektura pozwoliła wprowadzić m.in. 17 funkcji systemów wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit 3D, centralny 14,6-calowy ekran dotykowy 2,5K z chipem Snapdragon 8155, Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowe aktualizacje OTA czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach).

Leapmotor B10 z silnikiem o mocy 218 KM. Jak jeździ?

Leapmotor B10 skrywa silnik elektryczny o mocy 218 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w zaledwie 8 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Przewidziano dwie wersje akumulatorów. Podstawowy o pojemności 56,2 kWh zapewni zasięg do 361 km. Wariant długodystansowy skrywa baterie 67,1 kWh, stąd można przejechać do 434 km.

Oba modele obsługują ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz ultraszybkie ładowanie prądem stałym. Większy 67,1 kWh przyjmuje nawet do 168 kW mocy maksymalnej, dlatego uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. potrwa 20 minut.

Leapmotor B10 z hybrydą 1.5, a zasięg jak z silnikiem Diesla

Alternatywą dla wersji elektrycznej będzie Leapmotor B10 REEV, czyli hybryda plug-in ładowana z gniazdka. Wzorem większego i już obecnego w Polsce modelu C10 mniejszy SUV dostanie silnik elektryczny o mocy ok. 200 KM oraz silnik benzynowy 1.5. Jak to działa?

Tylne koła napędza wyłącznie jednostka elektryczna. Silnik spalinowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w 100 proc. elektrycznego auta polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec (może produkować prąd na bieżąco, jeśli kierowca zechce energię z akumulatora wykorzystać później).

Naładowany akumulator o pojemności ponad 28 kWh powinien zapewnić ponad 140 km zasięgu w rybie elektrycznym (cykl WLTP). Całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km, czyli jak w poczciwych dieslach. Zużycie paliwa na poziomie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym – ten bajeczny wynik jest możliwy wyłącznie przy regularnym ładowaniu baterii.

Leapmotor B10 sensacją - ponad 31 tys. zamówień

Leapmotor B10 jest już dostępny w Chinach. Co ciekawe, w godzinę od rozpoczęcia przedsprzedaży producent zebrał 10 016 zamówień. Po 48 godzinach wpłynęło 31 688 rezerwacji. 73 proc. stanowiły auta wyposażone w LiDAR (radar laserowy). Co w tym niezwykłego? Rozwiązanie zapewnia "widzenie" w wysokiej rozdzielczości 3D, które uzupełnia działanie kamer i radarów.

LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego. Sygnały są bardziej efektywne jako dane (niż obrazy kamer) dzięki temu samochód zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią tradycyjne rozwiązania oparte na kamerach). Ciekawostka jest system LMC (Leapmotor Motion Control), który nawet po przebiciu opony ma zapewnić bezpieczeństwo i stabilność toru jazdy.

Do wyboru dwie wersje wyposażenia. Leapmotor B10 Life czy Design?

Leapmotor B10 będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej Life standard to m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

kamery parkowania 360°,

kompletny pakiet systemów ADAS,

panoramiczny szklany dach o powierzchni 1,8 m2 z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną.

Wersja Design jest bogatsza. Standard to dodatkowo:

siedzenia z tapicerką z ekoskóry,

ambientowe oświetlenie wnętrza,

podgrzewane, wentylowane i elektrycznie regulowane fotele przednie.

Ile kosztuje Leapmotor B10? Cena premierowa

Cena? Leapmotor B10 kosztuje od 99 800 juanów, czyli 50 900 zł. Zamówienia w Europie ruszą od 30 lipca 2025 roku. Producent podał cenę - najtańszy model kosztuje od 29 900 euro, czyli od ok. 127 600 zł. W Polsce samochód zadebiutuje po wakacjach. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty w ramach programu NaszEauto sprawi, że B10 może stanieć nawet do 87 600 zł. To rewelacyjna oferta.

Jak cena chińskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze! Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł. Na tym jednak nie koniec…

Nowy sedan za 51 000 zł. Tak wygląda Leapmotor B01

W kolejce do debiutu w Europie ustawił się już Leapmotor B01. Ten sedan o długości 4,8 m i przyjemnych dla oka proporcjach został zbudowany na platformie SUV-a B10. Pod obłą karoserią pracuje napęd elektryczny – podstawowy o mocy 180 KM i wzmocniony do 217 KM. Alternatywnie można spodziewać się wersji REEV, czyli hybrydy plug-in. W Chinach Leapmotor B01 kosztuje od 100 000 do 150 000 juanów, czyli od ok. 51 000 zł do 76 500 zł.

Nowy Leapmotor B05 z napędem na tylne koła

Leapmotor B05 to będzie kompaktowy hatchback, który na runku stanie do walki z Volkswagenem ID.3 czy MG4. Nowy model będzie tylnonapędowy - podobnie jak SUV B10 i sedan B01.