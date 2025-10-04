OMODA & JAECOO sprzedają się lepiej niż Honda, Opel czy Fiat

OMODA & JAECOO świętuje sukces w Polsce. Młode marki należące do koncernu Chery od początku roku do końca września sprzedały razem ponad 9400 aut. W tym OMODA 5189 szt., a JAECOO 4252 egz. To więcej niż np. Opel, Fiat, Peugeot, Citroen czy Honda. Sekret popularności?

Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, stylistyka i silniki spalinowe oraz hybrydy. Do kompaktowych modeli OMODA 5 i JAECOO 7 niedawno dołączył niemal 5-metrowy SUV, czyli futurystycznie wystylizowana OMODA 9. Teraz azjatycki producent wprowadza na polski rynek JAECOO 5 w wersji spalinowej, hybrydowej i elektrycznej. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda JAECOO 5 - nowy SUV zaskakuje przestronnością

JACEOO 5 to SUV o stylistyce podobnej do większego JACEOO 7 ma 4,38 m długości, 1,86 m szerokości i 1,65 m wysokości. Rozstaw osi – 2,62 m. Nowy gracz wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

Wyposażenie JAECOO 5 to system kamer 540 stopni i 13-calowy ekran centralny

W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest 13,2-calowy pionowy ekran stacji multimedialnej z systemem sterowania głosowego Hello JAECOO. Wystarczy powiedzieć słowo, a sztuczna inteligencja otworzy okna (także dachowe) czy ustawi temperaturę klimatyzacji. W menu łatwo się połapać - duże i czytelne ikony ułatwiają obsługę. Poza tym klasyczne przyciski obsługują podgrzewanie przedniej szyby, foteli oraz klimatyzację. Wysunięty pod szybę 8,88-calowy ekran prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających.

JAECOO 5 na tle klasowych rywali wyróżnia się niezwykle przestronnym wnętrzem. Współczynnik wykorzystania przestrzeni to aż 83 proc. Szczególnie dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie tylnej kanapy – wysokość kabiny w drugim rzędzie to aż 1320 mm.

Parkowanie obsłuży system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania. JAECOO 5 jest jedynym SUV-em tej klasy wyposażonym w "tryb pupila", dzięki temu latem pies lub kot podczas postoju będzie mógł czekać w klimatyzowanej kabinie.

JAECOO 5 z dużym bagażnikiem - jaka pojemność?

JAECOO 5 jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji pomoże jeden z większych w tej klasie aut bagażnik – zapewni od 480 do 1180 l pojemności (po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy). Do tego mamy lampki LED i solidne haki na siatki z zakupami. W kabinie nie brak sprytnych skrytek na drobiazgi. Szklany dach ma aż 1,45 m2 powierzchni - nikt w tej klasie nie oferuje większego.

JAECOO 5 to trzy typy napędu do wyboru

JAECOO 5 początkowo będzie dostępny w wersji spalinowej i elektrycznej. Ofertę otwiera czterocylindrowy silnik turbobenzynowy 1.6 T-GDI w parze z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego.

JAECOO 5 w wersji 4x4 korzysta z solidnego napędu AWD konstrukcji amerykańskiej firmy BorgWarner. Tylną oś z silnikiem połączono wałem napędowym i uzbrojono w skrzynię rozdzielczą. Kierowca ma do wyboru 6 trybów pracy układu, w tym trzy zaprogramowane z myślą o jeździe poza asfaltem. Głębokość brodzenia sięga 600 mm.

Elektryczny JAECOO E5 to ponad 400 km zasięgu

Elektryczny JAECOO E5 skrywa silnik elektryczny o mocy 211 KM (288 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w zaledwie 7,7 sekundy. Akumulator LFP o pojemności 61 kWh zapewni 402 km (WLTP) zasięgu. Szybkie ładowanie prądem stałym o mocy nawet 130 kW pozwala uzupełnić energię od 30 proc. do 80 proc. w niecałe pół godziny.

JAECOO w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

JAECOO 5 Hybrid jest najmocniejszy i najszybszy. Jakie zużycie benzyny?

Wreszcie na początku 2026 roku w Polsce zadebiutuje JAECOO 5 Hybrid – samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.5 TGDI, trakcyjny silnik elektryczny o mocy 204 KM zamknięty razem z drugim silnikiem o mocy 136 KM w skrzyni biegów. Prąd magazynuje duża bateria trakcyjna LFP o pojemności 18,3 kWh. Taki zestaw umożliwia pracę w 3 trybach – w pełni elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz hybrydowym równoległym.

1000 km zasięgu w hybrydzie

Łącznie kierowca z takiej hybrydy dostaje 224 KM mocy systemowej oraz łączny moment obrotowy 295 Nm – to najmocniejszy wariant JAECOO 5. Producent zapewnia o błyskawicznej reakcji na wciśnięcie gazu – na papierze sprawność przekładni to aż 98,5 proc. Do tego hybryda ma być bardzo wydajna – sprawność cieplna silnika 1.5 wynosi 44,5 proc. (Toyota w obecnie stosowanych jednostkach deklaruje 41 proc. sprawności). Stąd średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l, czyli na jednym baku można przejechać nawet 1000 km.

JAECOO 5 - jakie wyposażenie? Dwie wersje do wyboru

JAECOO 5 już w bazowej wersji Comfort szasta wyposażeniem. Standard obejmuje:

7 poduszek powietrznych,

tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC),

komplet systemów bezpieczeństwa i wspierających kierowcę,

18-calowe felgi aluminiowe,

reflektory oraz tylne światła w technologii LED,

czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

kamerę cofania,

system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 13.2 cali,

system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta.

Bogatsza wersja Premium oferuje wyposażenie ze świata droższych samochodów. Na liście jest jeszcze m.in.:

klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury,

podgrzewane i wentylowane fotele przednie regulowane elektrycznie z tapicerką ze skóry ekologicznej,

system audio Sony z 8 głośnikami,

drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie,

podgrzewanie kierownicy,

system kamer 540°,

dach panoramiczny,

ambientowe oświetlenie wnętrza (z możliwością wyboru koloru).

Cena JAECOO 5 sensacją. Ile kosztuje nowy SUV?

JAECOO 5 z silnikiem 1.5 w wersji Comfort kosztuje od 109 900 zł – to promocyjna cena z okazji premiery. Bogatsza odmiana Premium wymaga 124 900 zł.

Elektryczny JAECOO E5 w wersji Comfort kosztuje od 139 900 zł, ale po odliczeniu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto cena spadnie do 99 900 zł. Nowy e-SUV w odmianie Premium to wydatek od 153 900 zł.