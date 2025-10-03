rozwiń

Samochody używane tanieją. Jak to możliwe?

Chcesz kupić używany samochód? To teraz może być bardzo dobry moment. Średnia cena auta we wrześniu spadła o 677 zł i wynosi 46 019 zł – wynika z badanie Barometr AAA Auto. Dobra informacja jest też taka, że skrócił się także czas oczekiwania na kupca – z 42 dni w sierpniu do 40 dni we wrześniu. Efekt?

Reklama

Od stycznia do końca września sprzedało się 285 898 szt., czyli o 7105 aut więcej niż w sierpniu. Średni wiek auta to 11 lat, a średni przebieg obniżył się do 169 329 km. Skrócił się także czas oczekiwania na kupca – z 42 dni w sierpniu do 40 dni we wrześniu. Skąd ten zaskakujący trend na rynku?

Zmiany na rynku samochodów używanych zaskoczą kierowców

– Spadek średnich cen jest konsekwencją większej presji konkurencyjnej i rosnącej liczby ofert, co dla klientów oznacza lepsze warunki zakupu. Skrócenie średniego czasu sprzedaży do 40 dni to natomiast wyraźny sygnał, że decyzje zakupowe zapadają szybciej niż w poprzednich miesiącach. Jeśli ten trend się utrzyma, ostatni kwartał roku może przynieść ponowne ożywienie rynku – mówi dziennik.pl Karolína Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Polacy coraz chętniej kupują też prawie nowe samochody, które mają średnio 3 lata i przebieg do 43 tys. km. We wrześniu aut z tej kategorii na rynku wtórnym sprzedano 28 514, to 358 egz. więcej niż miesiąc wcześniej.

Reklama

Ile kosztuje 3-letni samochód z przebiegiem 43 tys. km?

Średnia cena takiego młodego auta używanego to ponad 148 600 zł, co oznacza spadek o przeszło 1700 zł w porównaniu do sierpnia (150 389 zł). Średni przebieg delikatnie wzrósł z 43 550 km do 43 698 km. Jednak średni czas sprzedaży skrócił się do 59 dni, co ponownie czyni go najkrótszym w porównaniu do rynku czeskiego (82 dni) i słowackiego (72 dni).

Opel astra OPC Opel astra OPC / Opel / Axel Wierdemann

Ile za samochód używany w zależności od przebiegu?

Przedział cenowy Liczba sprzedanych aut Średniacena(zł) Średniprzebieg(km) Średniwiek (lat) Średni czas sprzedaży (dni)
0 – 10 000 zł 56 851 5 588 245 737 20 27
10 001 – 20 000 zł 52 483 15 200 218 908 16 35
20 001 – 40 000 zł 69 275 29 750 186 450 12 40
40 001 – 60 000 zł 39 124 49 902 152 761 9 43
60 001 – 80 000 zł 24 787 70 174 124 395 7 47
80 001 – 99 000 zł 14 956 90 312 104 002 6 52
99 001 – 120 000 zł 8 086 111 308 91 901 5 56
120 001 – 150 000 zł 7 789 133 711 82 013 5 59

Największym hitem w Polsce są jednak używane auta w przedziale 20-40 tys. zł (69 275 aut), co oznacza wzrost wobec sierpnia o 2,6 proc. (67 496 aut). Wysoka sprzedaż utrzymuje się także wśród najtańszych pojazdów do 10 tys. zł (56 851 aut), co oznacza wzrost w porównaniu do sierpnia (54 878 aut).

Opel Astra z silnikiem benzynowym królem

We wrześniu najczęściej sprzedawały się samochody z silnikami benzynowymi – 138 327 aut. Diesla pod maską miało 117 020 szt. Podium uzupełniają auta wyposażone w instalację LPG (16 597). Następnie kolejno są: samochody napędzane LPG (16 597), hybrydy (11 246), elektryczne (2651), CNG (41), wodorowe (3), E85 (2).

Najczęściej wybieranym modelem na rynku wtórnym w Polsce jest Opel Astra, którego średnia cena sprzedaży wyniosła 20 930 zł. Dalej jest Volkswagen Golf (28 977 zł) oraz BMW serii 3 (41 081 zł). Najczęściej wybieranym nadwoziem był hatchback, a następnie SUV oraz kombi.

Opel Astra J Opel Astra J / Materiały prasowe Opel / Thorsten Weigl

10 modeli aut używanych najczęściej sprzedawanych na rynku wtórnym w Polsce

Model Liczba sprzedanych aut Średniacena(zł) Średnia przebiegu(km) Średniwiek (lat) Średni czas sprzedaży (dni)
Opel Astra 6 901 20 930 187 932 13 38
2. Volkswagen Golf 5 897 28 977 193 272 13 35
3. BMW serii 3 5 490 41 081 209 703 14 38
4. Audi A4 5 375 34 022 227 684 14 39
5. Ford Focus 4 811 23 775 185 653 11 39
6. VW Passat 4 711 35 163 222 786 12 38
7, Skoda Octavia 4 614 39 875 197 374 10 38
8. BMW serii 5 4 094 56 738 220 463 13 43
Audi A3 3 475 29 867 202 106 14 39
Ioel Corsa 3 436 15 875 156 240 13 33

W tych województwach sprzedają na jawiącej aut używanych

Najwięcej samochodów używanych sprzedano w województwie mazowieckim – 47 797 sztuk, a najmniej w opolskim – 3 759. Najdroższe auta oferowano w Mazowieckim - średnia cena wyniosła 55 107 zł, a najtańsze w lubuskim – 36 168 zł. W porównaniu do sierpnia 2025 roku, największy spadek średnich cen zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim – aż o 3 166 zł.

Województwo Liczba sprzedanych aut Średniacena(zł) Średni przebieg(km) Średniwiek (lat) Średni czas sprzedaży (dni)
Mazowieckie 47 797 55 107 165 144 11 42
Wielkopolskie 36 038 45 409 157 658 11 39
Śląskie 33 400 45 219 159 840 11 41
Małopolskie 23 464 46 813 162 870 11 41
Dolnośląskie 22 353 42 420 178 074 12 40
Pomorskie 17 636 49 500 175 256 11 38
Łódzkie 16 680 42 204 171 522 12 37
Kujawsko-Pomorskie 15 562 42 846 175 552 11 39
Lubelskie 11 278 38 859 190 318 12 45
Podkarpackie 10 465 44 016 169 616 11 36
Zachodniopomorskie 9 921 41 813 180 703 12 40
Świętokrzyskie 9 804 39 447 183 479 12 39
Lubuskie 7 836 36 168 182 881 12 38
Warmińsko-mazurskie 7 711 36 936 186 159 12 38
Podlaskie 6 900 46 468 170 222 11 42
Opolskie 3 759 41 367 174 415 11 40