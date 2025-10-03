Samochody używane tanieją. Jak to możliwe?

Chcesz kupić używany samochód? To teraz może być bardzo dobry moment. Średnia cena auta we wrześniu spadła o 677 zł i wynosi 46 019 zł – wynika z badanie Barometr AAA Auto. Dobra informacja jest też taka, że skrócił się także czas oczekiwania na kupca – z 42 dni w sierpniu do 40 dni we wrześniu. Efekt?

Od stycznia do końca września sprzedało się 285 898 szt., czyli o 7105 aut więcej niż w sierpniu. Średni wiek auta to 11 lat, a średni przebieg obniżył się do 169 329 km. Skrócił się także czas oczekiwania na kupca – z 42 dni w sierpniu do 40 dni we wrześniu. Skąd ten zaskakujący trend na rynku?

Zmiany na rynku samochodów używanych zaskoczą kierowców

– Spadek średnich cen jest konsekwencją większej presji konkurencyjnej i rosnącej liczby ofert, co dla klientów oznacza lepsze warunki zakupu. Skrócenie średniego czasu sprzedaży do 40 dni to natomiast wyraźny sygnał, że decyzje zakupowe zapadają szybciej niż w poprzednich miesiącach. Jeśli ten trend się utrzyma, ostatni kwartał roku może przynieść ponowne ożywienie rynku – mówi dziennik.pl Karolína Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Polacy coraz chętniej kupują też prawie nowe samochody, które mają średnio 3 lata i przebieg do 43 tys. km. We wrześniu aut z tej kategorii na rynku wtórnym sprzedano 28 514, to 358 egz. więcej niż miesiąc wcześniej.

Ile kosztuje 3-letni samochód z przebiegiem 43 tys. km?

Średnia cena takiego młodego auta używanego to ponad 148 600 zł, co oznacza spadek o przeszło 1700 zł w porównaniu do sierpnia (150 389 zł). Średni przebieg delikatnie wzrósł z 43 550 km do 43 698 km. Jednak średni czas sprzedaży skrócił się do 59 dni, co ponownie czyni go najkrótszym w porównaniu do rynku czeskiego (82 dni) i słowackiego (72 dni).

Ile za samochód używany w zależności od przebiegu?

Przedział cenowy Liczba sprzedanych aut Średniacena(zł) Średniprzebieg(km) Średniwiek (lat) Średni czas sprzedaży (dni) 0 – 10 000 zł 56 851 5 588 245 737 20 27 10 001 – 20 000 zł 52 483 15 200 218 908 16 35 20 001 – 40 000 zł 69 275 29 750 186 450 12 40 40 001 – 60 000 zł 39 124 49 902 152 761 9 43 60 001 – 80 000 zł 24 787 70 174 124 395 7 47 80 001 – 99 000 zł 14 956 90 312 104 002 6 52 99 001 – 120 000 zł 8 086 111 308 91 901 5 56 120 001 – 150 000 zł 7 789 133 711 82 013 5 59

Największym hitem w Polsce są jednak używane auta w przedziale 20-40 tys. zł (69 275 aut), co oznacza wzrost wobec sierpnia o 2,6 proc. (67 496 aut). Wysoka sprzedaż utrzymuje się także wśród najtańszych pojazdów do 10 tys. zł (56 851 aut), co oznacza wzrost w porównaniu do sierpnia (54 878 aut).

Opel Astra z silnikiem benzynowym królem

We wrześniu najczęściej sprzedawały się samochody z silnikami benzynowymi – 138 327 aut. Diesla pod maską miało 117 020 szt. Podium uzupełniają auta wyposażone w instalację LPG (16 597). Następnie kolejno są: samochody napędzane LPG (16 597), hybrydy (11 246), elektryczne (2651), CNG (41), wodorowe (3), E85 (2).

Najczęściej wybieranym modelem na rynku wtórnym w Polsce jest Opel Astra, którego średnia cena sprzedaży wyniosła 20 930 zł. Dalej jest Volkswagen Golf (28 977 zł) oraz BMW serii 3 (41 081 zł). Najczęściej wybieranym nadwoziem był hatchback, a następnie SUV oraz kombi.

10 modeli aut używanych najczęściej sprzedawanych na rynku wtórnym w Polsce

Model Liczba sprzedanych aut Średniacena(zł) Średnia przebiegu(km) Średniwiek (lat) Średni czas sprzedaży (dni) Opel Astra 6 901 20 930 187 932 13 38 2. Volkswagen Golf 5 897 28 977 193 272 13 35 3. BMW serii 3 5 490 41 081 209 703 14 38 4. Audi A4 5 375 34 022 227 684 14 39 5. Ford Focus 4 811 23 775 185 653 11 39 6. VW Passat 4 711 35 163 222 786 12 38 7, Skoda Octavia 4 614 39 875 197 374 10 38 8. BMW serii 5 4 094 56 738 220 463 13 43 Audi A3 3 475 29 867 202 106 14 39 Ioel Corsa 3 436 15 875 156 240 13 33

W tych województwach sprzedają na jawiącej aut używanych

Najwięcej samochodów używanych sprzedano w województwie mazowieckim – 47 797 sztuk, a najmniej w opolskim – 3 759. Najdroższe auta oferowano w Mazowieckim - średnia cena wyniosła 55 107 zł, a najtańsze w lubuskim – 36 168 zł. W porównaniu do sierpnia 2025 roku, największy spadek średnich cen zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim – aż o 3 166 zł.