- Samochody używane tanieją. Jak to możliwe?
- Zmiany na rynku samochodów używanych zaskoczą kierowców
- Ile kosztuje 3-letni samochód z przebiegiem 43 tys. km?
- Ile za samochód używany w zależności od przebiegu?
- Opel Astra z silnikiem benzynowym królem
- 10 modeli aut używanych najczęściej sprzedawanych na rynku wtórnym w Polsce
- W tych województwach sprzedają na jawiącej aut używanych
Samochody używane tanieją. Jak to możliwe?
Chcesz kupić używany samochód? To teraz może być bardzo dobry moment. Średnia cena auta we wrześniu spadła o 677 zł i wynosi 46 019 zł – wynika z badanie Barometr AAA Auto. Dobra informacja jest też taka, że skrócił się także czas oczekiwania na kupca – z 42 dni w sierpniu do 40 dni we wrześniu. Efekt?
Od stycznia do końca września sprzedało się 285 898 szt., czyli o 7105 aut więcej niż w sierpniu. Średni wiek auta to 11 lat, a średni przebieg obniżył się do 169 329 km. Skrócił się także czas oczekiwania na kupca – z 42 dni w sierpniu do 40 dni we wrześniu. Skąd ten zaskakujący trend na rynku?
Zmiany na rynku samochodów używanych zaskoczą kierowców
– Spadek średnich cen jest konsekwencją większej presji konkurencyjnej i rosnącej liczby ofert, co dla klientów oznacza lepsze warunki zakupu. Skrócenie średniego czasu sprzedaży do 40 dni to natomiast wyraźny sygnał, że decyzje zakupowe zapadają szybciej niż w poprzednich miesiącach. Jeśli ten trend się utrzyma, ostatni kwartał roku może przynieść ponowne ożywienie rynku – mówi dziennik.pl Karolína Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.
Polacy coraz chętniej kupują też prawie nowe samochody, które mają średnio 3 lata i przebieg do 43 tys. km. We wrześniu aut z tej kategorii na rynku wtórnym sprzedano 28 514, to 358 egz. więcej niż miesiąc wcześniej.
Ile kosztuje 3-letni samochód z przebiegiem 43 tys. km?
Średnia cena takiego młodego auta używanego to ponad 148 600 zł, co oznacza spadek o przeszło 1700 zł w porównaniu do sierpnia (150 389 zł). Średni przebieg delikatnie wzrósł z 43 550 km do 43 698 km. Jednak średni czas sprzedaży skrócił się do 59 dni, co ponownie czyni go najkrótszym w porównaniu do rynku czeskiego (82 dni) i słowackiego (72 dni).
Ile za samochód używany w zależności od przebiegu?
|Przedział cenowy
|Liczba sprzedanych aut
|Średniacena(zł)
|Średniprzebieg(km)
|Średniwiek (lat)
|Średni czas sprzedaży (dni)
|0 – 10 000 zł
|56 851
|5 588
|245 737
|20
|27
|10 001 – 20 000 zł
|52 483
|15 200
|218 908
|16
|35
|20 001 – 40 000 zł
|69 275
|29 750
|186 450
|12
|40
|40 001 – 60 000 zł
|39 124
|49 902
|152 761
|9
|43
|60 001 – 80 000 zł
|24 787
|70 174
|124 395
|7
|47
|80 001 – 99 000 zł
|14 956
|90 312
|104 002
|6
|52
|99 001 – 120 000 zł
|8 086
|111 308
|91 901
|5
|56
|120 001 – 150 000 zł
|7 789
|133 711
|82 013
|5
|59
Największym hitem w Polsce są jednak używane auta w przedziale 20-40 tys. zł (69 275 aut), co oznacza wzrost wobec sierpnia o 2,6 proc. (67 496 aut). Wysoka sprzedaż utrzymuje się także wśród najtańszych pojazdów do 10 tys. zł (56 851 aut), co oznacza wzrost w porównaniu do sierpnia (54 878 aut).
Opel Astra z silnikiem benzynowym królem
We wrześniu najczęściej sprzedawały się samochody z silnikami benzynowymi – 138 327 aut. Diesla pod maską miało 117 020 szt. Podium uzupełniają auta wyposażone w instalację LPG (16 597). Następnie kolejno są: samochody napędzane LPG (16 597), hybrydy (11 246), elektryczne (2651), CNG (41), wodorowe (3), E85 (2).
Najczęściej wybieranym modelem na rynku wtórnym w Polsce jest Opel Astra, którego średnia cena sprzedaży wyniosła 20 930 zł. Dalej jest Volkswagen Golf (28 977 zł) oraz BMW serii 3 (41 081 zł). Najczęściej wybieranym nadwoziem był hatchback, a następnie SUV oraz kombi.
10 modeli aut używanych najczęściej sprzedawanych na rynku wtórnym w Polsce
|Model
|Liczba sprzedanych aut
|Średniacena(zł)
|Średnia przebiegu(km)
|Średniwiek (lat)
|Średni czas sprzedaży (dni)
|Opel Astra
|6 901
|20 930
|187 932
|13
|38
|2. Volkswagen Golf
|5 897
|28 977
|193 272
|13
|35
|3. BMW serii 3
|5 490
|41 081
|209 703
|14
|38
|4. Audi A4
|5 375
|34 022
|227 684
|14
|39
|5. Ford Focus
|4 811
|23 775
|185 653
|11
|39
|6. VW Passat
|4 711
|35 163
|222 786
|12
|38
|7, Skoda Octavia
|4 614
|39 875
|197 374
|10
|38
|8. BMW serii 5
|4 094
|56 738
|220 463
|13
|43
|Audi A3
|3 475
|29 867
|202 106
|14
|39
|Ioel Corsa
|3 436
|15 875
|156 240
|13
|33
W tych województwach sprzedają na jawiącej aut używanych
Najwięcej samochodów używanych sprzedano w województwie mazowieckim – 47 797 sztuk, a najmniej w opolskim – 3 759. Najdroższe auta oferowano w Mazowieckim - średnia cena wyniosła 55 107 zł, a najtańsze w lubuskim – 36 168 zł. W porównaniu do sierpnia 2025 roku, największy spadek średnich cen zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim – aż o 3 166 zł.
|Województwo
|Liczba sprzedanych aut
|Średniacena(zł)
|Średni przebieg(km)
|Średniwiek (lat)
|Średni czas sprzedaży (dni)
|Mazowieckie
|47 797
|55 107
|165 144
|11
|42
|Wielkopolskie
|36 038
|45 409
|157 658
|11
|39
|Śląskie
|33 400
|45 219
|159 840
|11
|41
|Małopolskie
|23 464
|46 813
|162 870
|11
|41
|Dolnośląskie
|22 353
|42 420
|178 074
|12
|40
|Pomorskie
|17 636
|49 500
|175 256
|11
|38
|Łódzkie
|16 680
|42 204
|171 522
|12
|37
|Kujawsko-Pomorskie
|15 562
|42 846
|175 552
|11
|39
|Lubelskie
|11 278
|38 859
|190 318
|12
|45
|Podkarpackie
|10 465
|44 016
|169 616
|11
|36
|Zachodniopomorskie
|9 921
|41 813
|180 703
|12
|40
|Świętokrzyskie
|9 804
|39 447
|183 479
|12
|39
|Lubuskie
|7 836
|36 168
|182 881
|12
|38
|Warmińsko-mazurskie
|7 711
|36 936
|186 159
|12
|38
|Podlaskie
|6 900
|46 468
|170 222
|11
|42
|Opolskie
|3 759
|41 367
|174 415
|11
|40
