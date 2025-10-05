Rekordowa sprzedaż samochodów w Polsce.Od 1 stycznia 2026 zmiana zasad

Sprzedaż samochodów w Polsce szybuje. Od początku roku zarejestrowano ponad 477 000 aut osobowych i dostawczych. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium. We wrześniu odnotowano rekordową sprzedaż – najlepszą w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje osobówek. Skąd to wzmożenie ruchu w salonach?

Najwidoczniej Polacy rzucili się na zakupy w obawie przed zaostrzeniem przepisów podatkowych. Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem. Prawo dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również jednoosobową.

Nowe prawo to cios w auta spalinowe

W życie wejdą trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Toyota C-HR PHEV, Lexus NX 450h+, Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV);

100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Toyota Corolla 1.8 Hybrid ze średnią emisją CO 2 na poziomie 104 g/km czy Hyundai Tucson 1.6 GDi HEV).

Stracisz nawet 11 000 zł. Kiedy kupić samochód?

To ile stracą kierowcy? Przykładowo Hyundai Tucson w wersji hybrydowej 1.6 HEV Smart 2WD kosztuje niecałe 161 000 zł brutto z rabatem i dziś mieści się limicie umożliwiającym odliczenie 100 proc. wydatków. Jednak od 1 stycznia 2026 roku możliwe będzie odliczenie jedynie 69 proc. Na dzisiejszych warunkach w ramach 5-letniego leasingu można zaoszczędzić blisko 34 900 zł. Po zmianie od stycznia 2026 roku kwota oszczędności spadnie do 23 900 zł. Czyli suma oszczędności na podatku dochodowym oraz składce zdrowotnych, zmniejszy się o ponad 11 0000 zł.

Zakup samochodu spalinowego czy hybrydowego do końca 2025 roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych limitów (150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych z silnikiem Diesla lub benzynowym; 225 000 zł dla aut elektrycznych). Polacy czują pismo nosem i widać to w statystykach rejestracji. Jakie samochody są dziś hitem?

Toyota sprzedaje 372 auta dziennie. Corolla 1.8 Hybrid hitem

Toyota rozdaje karty od początku roku. Japońska firma sprzedała już ponad 68,6 tys. samochodów i trzyma w garści ponad 16 proc. rynku. Ze statystyk zebranych we wrześniu wynika, że dziennie rejestruje się 372 auta tej marki. Najpopularniejszym modelem jest Corolla – w przypadku tego auta aż 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda z silnikiem 1.8.

Skoda z dotychczasową sprzedażą na poziomie ponad 45,5 tys. aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w sierpniu dziennie zgłaszano 274 auta czeskiego producenta. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 30 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża Hyundai i BMW.

Kia Sportage ulubieńcem Kowalskiego. Lexus zdobywa rynek

Najpopularniejszym autem wśród klientów indywidualnych została Kia Sportage (5967 szt.), która wyprzedziła Toyotę C-HR. Z kolei Toyota w Top10 ma aż pięciu przedstawicieli.

Wśród marek premium Lexus z wynikiem niemal 1348 rejestracji zdeklasował Volvo i depcze po piętach niemieckiej trójki. Dziennie Polacy rejestrowali 61 aut japońskiego producenta. Koniem pociągowym biznesu są SUV-y i hybrydy, czyli NX, LBX, RX i UX.

Jakie samochody kupują Polacy i za ile? Musisz odłożyć 29 pensji

Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 186 500 zł – wynika z wyliczeń instytutu Samar. Z kolei średnie wynagrodzenie wg. GUS wynosi 6 308 zł netto. To oznacza, że na zakup nowego samochodu trzeba przeznaczyć 29 miesięcznych pensji.

W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 5 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 9 miesiącach 2025:

Toyota Corolla – 18 031 egz. Skoda Octavia – 14 781 Toyota C-HR – 10 973 Kia Sportage – 10 379 Toyota Yaris Cross – 9743 Hyundai Tucson – 8772 Toyota Yaris – 8080 Volkswagen T-Roc – 7295 Toyota RAV4 – 6726 Dacia Duster – 6373

Top 10 chińskich samochodów w Polsce

MG HS – 5370 szt. Omoda 5 – 4261 Jaecoo 7 – 4250 MG ZS – 3644 Beijing 5 – 1773 BYD Seal U – 1533 Leapmotor T03 – 977 Beijing 3 – 946 Omoda 9 – 928 MG3 – 909

Jak sprzedają się chińskie samochody w Polsce?

Z Top10 marek chińskich najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce 10152 auta tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD. Łącznie od stycznia sprzedało się w Polsce 28 945 samochodów z Państwa Środka, co daje udział rynkowy na poziomie ok. 8 proc. Analitycy spodziewają się, że do końca 2025 roku liczba rejestracji "chińczyków" dojdzie do 40 tys. egzemplarzy. Tyle już dawno sprzedała sama Skoda, a Toyota ten wynik miała kilka miesięcy temu.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 9 miesiącach 2025

Toyota – 68 633 egz. Skoda – 45 522 Volkswagen – 30 792 Kia – 23 360 BMW – 22 543 Hyundai – 21 530 Audi – 21 453 Mercedes – 21 206 Dacia – 15 866 Renault – 15 092

