Renault 5 - cena, wyposażenie, dane techniczne

Nowa interpretacja "piątki" wygląda obłędnie. Styl nawiązujący do hatchbacka z lat 70. szybko znalazł rzeszę fanów, a elektryczny model o względy klientów jak równy z równym rywalizuje z nowym Mini. Nowe Renault 5 to nowa odsłona hitu - ile kosztuje i jakim wyposażeniem kusi klientów? Zajrzeliśmy do oferty francuskiej nowości. Którą wersję najlepiej wybrać i czy warto dopłacać do większej baterii?

Designerski popis w wykonaniu Francuzów garściami czerpie z Renault 5 Turbo - pikantnej odsłony kultowego modelu sprzed lat. Prostokątne reflektory pionowe tylne lampy, wydęte błotniki, kolorowa listwa biegnąca wzdłuż linii dachu czy nawet wzór felg - widać, że Renault jest dumne ze swojego dziedzictwa. Przykłady Mini czy Fiata 500 pokazują zresztą, że w świecie motoryzacji warto grać kartą nostalgii. Wygląda na to, że designerzy doskonale bawili się podczas tworzenia nowego modelu - paski w barwach francuskiej flagi pod kloszami reflektorów czy symbol koguta galijskiego pojawiający się w wielu miejscach to tylko niektóre z detali, które cieszą oko.

Wnętrze nowego Renault 5

Styl kokpitu nadąża za efektowym designem nadwozia - także na desce rozdzielczej znajdziemy nawiązania do kultowej piątki. To m.in. podsufitka z pikowanym wzorem, skóropodobny materiał z pionowymi przeszyciami przed pasażerem czy liczne dodatki z gamy akcesoriów, takich jak... uchwyt na bagietkę. Dokładnie tak - Renault 5 jest francuskie w 110 procentach. Nowe R5 puszcza również oczko do miłośników nowych technologii. Dwupoziomowy kokpit opiera się na przejrzystych, cyfrowych panelach, a jego kompozycja — z 10-calowym ekranem centralnym i niżej umieszczonymi nawiewami poprawia widoczność.

Multimedialny system openR link z wbudowanymi aplikacjami Google działa sprawnie i szybko reaguje na dotyk. We wnętrzu dominują ekrany, ale projektanci pozostawili tu solidny zestaw fizycznych przycisków do sterowania klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją. Po lewej stronie od kierownicy znalazł się także szczególnie przydatny przycisk do włączania osobistych ustawień układów bezpieczeństwa, dzięki któremu możemy szybko wyłączyć alert o przekroczeniu prędkości systemu ISA.

Jak praktyczne jest wnętrze nowego Renault? 4-metrowe nadwozie skrywa raczej ciasną kabinę, choć podczas miejskich podróży bez problemu da się w miarę wygodnie zasiąść w czwórkę. Miejsca na bagaże również nie brakuje - pojemność 326 l to dobry wynik na tle klasowych rywali. Przedni fotel wyposażony jest w mocowania ISOFIX. Tunel środkowy między fotelami w pierwszym rzędzie kryje sporo praktycznych schowków.

Renault 5 - zasięg, osiągi, bateria

Współczesna odsłona R5 została opracowana na platformie AmpR small. W przypadku tego modelu oznacza to przednionapędową architekturę i dwie wersje - 120-konną, z baterią o pojemności 40 kWh i 150-konną z baterią 52 kWh. Jakie osiągi i zasięg proponują poszczególne warianty?

Renault 5 urban range na przedniej osi ma silnik o mocy 120 KM połączony z akumulatorem o pojemności 40 kWh. Taki zestaw ma zapewnia około 300 km zasięgu - w zupełności wystarczy to do miejskich podróży, ale wybór mocniejszego wariantu z większą baterią wiąże się również z innymi zaletami. Renault 5 z mocniejszym silnikiem 150 KM oznacza zapas 52 kWh energii, zasięg przekraczający 400 km oraz większy maksymalny prąd ładowania. 150-konne Renault R5 przystosowano bowiem do uzupełniania energii prądem DC o mocy 100 kW. Wersja 120-konna jest z kolei wyposażona w gniazdo CCS, którym możemy ładować akumulator prądem z maksymalną mocą 80 kW. Renault zapewnia jednak, że w obu przypadkach wystarczy 30 minut, aby naładować akumulator w zakresie od 15 do 80 proc. Elektryczne Renault 5 jest również pierwszym modelem z dwukierunkową ładowarką AC o mocy 11 kW (funkcje V2L vehicle-to-load i V2G vehicle-to-grid). Ładowanie akumulatora 52 kWh od 15 do 80 proc. z terminala AC zajmuje około 3 godzin.

Osiągi? Mocniejszy wariant od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w 7,9 sekundy, a bazowe, 120-konne Renault na taki sprint potrzebuje równych 9 sekund. Prędkość maksymalna w obu wersjach została ograniczona do 150 km/h.

Tyle kosztuje nowe Renault 5 - cena, wyposażenie

W gamie nowego Renault dostępne są trzy wersje wyposażenia i jedna dodatkowa, limitowana, stworzona dla uczczenia turnieju tenisowego Roland Garros. Oto ceny nowego Renault 5:

Renault 5 evolution (120 KM, akumulator 40 kWh) urban range – 120 900 zł

Renault 5 techno (120 KM, 40 kWh) urban range – 129 900 zł

Renault 5 techno (150 KM, akumulator 52 kWh) comfort range – 142 900 zł

Renault 5 iconic cinq (120 KM, 40 kWh) urban range – 138 900 zł

Renault 5 iconic cinq (150 KM, 52 kWh) comfort range – 151 900 zł

Renault 5 Roland-Garros (150 KM, 52 kWh) comfort range - 157 900 zł

"Efektywna" cena zakupu może być nieco niższa za sprawą dopłat w ramach programu NaszEauto - po wkalkulowaniu dofinansowania, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł, czyli do poziomu 80 900 zł.

Renault chce rywalizować m.in. z Mini i Fiatem 500e. Wyposażenie w podstawowej wersji nie mogło więc być spartańskie. Oto, co Renault 5 oferuje w bazowej odmianie evolution:

system multimedialny openR link,

bezprzewodowa replikacja ekranu smartfona,

kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 7 cali,

przednie fotele sterowane manualnie w 4 kierunkach,

konsola środkowa bez podłokietnika z otwartymi schowkami,

światła Full LED,

funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA),

czujniki parkowania tyłem,

klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa,

pompa ciepła,

system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA),

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów,

system kontroli bezpiecznej odległości (DW),

system kontroli zmęczenia kierowcy,

felgi stalowe 18 cali disco w kolorze srebrnym,

ładowarka pokładowa AC 11kW + DC 80kW.

W wersji techno, w cenie możemy liczyć dodatkowo na:

tapicerkę mieszaną "denim" pochodzącą w 100 proc. z recyklingu z podwójnymi szwami,

antenę w kształcie płetwy rekina,

kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25 cala,

ładowarkę indukcyjną,

avatar Reno (umożliwiający głosową obsługę)

system multimedialny openR Link 10,1 cala z wbudowanymi usługami Google, Arkamys,

wskaźnik ładowania na masce,

fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach dla kierowcy i 4 dla pasażera,

konsolę środkowa z podłokietnikiem ze schowkiem,

lusterka elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane,

aktywny tempomat (ACC),

kamerę cofania,

automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold,

18-calowe felgi aluminiowe techno w kolorze czarnym diamentowym.

Najbogatszy i najdroższy wariant Renault 5 w wersji iconic cinq proponuje:

tapicerkę mieszaną w kolorze żółtym pochodząca w 100 proc. z recyklingu z żółtymi szwami,

fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach i elektryczna regulacja lędźwiowa kierowcy,

bezramkowe lusterko wsteczne,

kolorowe oświetlenie ambientowe 5 modułów na desce rozdzielczej i 1 moduł na konsoli centralnej,

system parkowania hands free parking (HFP),

przednie fotele podgrzewane,

podgrzewaną kierownicę,

18-calowe felgi aluminiowe chrono w kolorze czarnym diamentowym.

Nowe Renault 5 - dane techniczne: