Citroen C5 Aircross - cena, wyposażenie, dane techniczne

Ruszyły zamówienia na Citroena C5 Aircross. Nowy model zmienił oblicze, jest bardziej efektowny, większy i... tańszy od poprzednika. Francuska marka zdobyła się odważny ruch. Wszystko po to, by podgryźć nabierającą tempa ekspansję chińskich marek. C5 Aircross jest tańszy nawet od konkurentów z Państwa Środka. Będzie hit?

SUV od Trójkolorowych z pewnością ma potencjał. Poprzednik mimo wyższej ceny często gościł na drogach. Nowa odsłona modelu proponuje większą garść technologii, udoskonalony napęd (choć wciąż bazujący na znanych podzespołach) i znacznie bardziej efektowny styl. Jakie wersje silnikowe są dostępne na start sprzedaży i ile trzeba zapłacić za nowego Citroena C5 Aicross?

Oto nowy Citroen C5 Aircross. Zamówienia już otwarte

Nowy SUV zmienił się w każdym aspekcie. Teraz ma długość 4652 mm, a rozstaw osi to 2784 mm. Względem poprzednika różnica jest ogromna, bowiem schodzący z rynku model mierzył dokładnie 4500 mm. Takie wymiary przełożyły się na ilość miejsca we wnętrzu. Bliski krewny Opla Grandlanda proponuje przestronną kabinę i bagażnik o pojemności 651 litrów. Oparcia tylnej kanapy można odchylać w zakresie od 21° do 33°, co pozwala podróżować jeszcze wygodniej.

Rewolucję widać również w kokpicie. Cieszy fakt, że Citroen zaprojektował wnętrze od podstaw i niemal w niczym nie przypomina ono tego, które znamy z Opla. Wewnątrz na pasażerów czekają fotele Advanced Comfort, deska rozdzielcza z dużym, pionowo umieszczonym ekranem dotykowym, skąpo występujące, ale nadal obecne pokrętła i przyciski, oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfona, wyeksponowana w honorowym miejscu, wysoko na tunelu środkowym. Za konsolą środkową, a dokładniej za ekranem, który francuska marka określa mianem "Waterfall" kryją się pojemne schowki. Aż przypominają się konsole środkowe, które lata temu stosowało Volvo. Przed kierowcą umieszczono 10-calowy ekran cyfrowych zegarów, a opcjonalnie na szybie wyświetlany jest również wyświetlacz head-up. Do wnętrza wpada teraz więcej światła - to zasługa panoramicznego dachu o wymiarach 1069 na 720 mm. Jego przednią część można otwierać elektrycznie.

Citroen C5 Aircross. Jakie silniki?

Na początku sprzedaży oferta obejmie dwie wersje silnikowe. To wariant hybrydowy o mocy 145 KM, którego sercem jest dobrze znana jednostka 1.2. Silnik spalinowy generuje w tym tandemie 136 KM, a motor elektryczny odpowiada za dodatkowe 28 KM. Elektryk jest bezpośrednio zintegrowany z nową 6-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów eDCS. Producent obiecuje, że w tej wersji C5 przejedzie 950 km na pełnym zbiorniku paliwa.

Drugi wariant dostępny na start to elektryczny napęd z akumulatorem 73 kWh i silnikiem o mocy 210 KM. Taka kombinacja proponuje zasięg na poziomie 520 km i maksymalną moc ładowania 160 kW. Oznacza to, że czas ładowania od 20 do 80% wyniesie 30 minut. Ładowanie AC jest możliwe z maksymalną mocą 11 kW, a w 2026 roku do palety opcji ma dołączyć ładowarka pokładowa o mocy 22 kW. Pompa ciepła należy w tym wariancie do wyposażenia opcjonalnego.

Z czasem, gama jednostek powiększy się o hybrydę plug-in (moc systemowa 195 KM, spalinowy silnik 1.6 o mocy 150 KM) oraz elektryczny wariant z większą baterią. Mocniejszy e-C5 Aircross będzie miał akumulator 97 kWh i zasięg 680 km. Silnik w tej odmianie generuje 230 KM.

Citroen C5 Aicross 2025 - wyposażenie

Cena bazowej wersji jest atrakcyjna, nawet na tle chińskich rywali. 132 900 zł to mniej niż za Jaecoo 7 liczą sobie Chińczycy. Podjazdu do Citroena nie ma również Baic z modelem Beijing 7. Za taką cenę Francuzi proponują poziom wyposażenia YOU, który w standardzie oferuje:

13-calowy ekran dotykowy Waterfall w połączeniu z 10-calowym cyfrowym zestawem wskaźników

Bezprzewodowe funkcje Apple CarPlay i Android Auto

Zawieszenie Citroën Advanced Comfort

Fotele Advanced Comfort

Automatyczną klimatyzację dwustrefową

Pakiet Bezpieczeństwa (automatyczne hamowanie awaryjne, tempomat adaptacyjny, system rozpoznawania znaków drogowych)

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

W wersji elektrycznej: planer tras e-Routes, szybkie ładowanie do 160 kW, kabel do ładowania typu Mode 3

18-calowe felgi aluminiowe CARBON (hybryda) lub 19-calowe felgi aluminiowe MOONDUST z diamentowym wykończeniem (wersja elektryczna)

Wersja wyposażenia PLUS oferuje dodatkowo 19-calowe felgi aluminiowe ZIRCONE (Hybryda w wersji PLUS) i przyciemniane szyby, wnętrze w niebieskim kolorze Metropolitan Blue z oświetleniem ambientowym, nawigację 3D z usługami online, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, asystenta parkowania z przodu i kamerę cofania 180°, ładowanie indukcyjne, a także tylną kanapę z regulacją pochylenia oparć i centralnym podłokietnikiem.

Wersja wyposażenia MAX dodaje do tego opcjonalne, 20-calowe felgi aluminiowe OBSIDIAN, reflektory Citroën Matrix LED, wnętrze w niebieskim kolorze Hype Blue z podgrzewanymi fotelami, podgrzewaną kierownicą, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, system kamer VisioPark 360°, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika (bezdotykową), rozszerzony wyświetlacz head-up oraz pakiet Drive Assist 2.0 z funkcją półautonomicznej jazdy.

W zależności od wersji klienci mogą wybrać:

Pakiet Zimowy: podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba

Pakiet Techno: Drive Assist 2.0, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, lusterka z pamięcią ustawień, podgrzewana kierownica

Panoramiczne okno dachowe

Nowy C5 Aircross jest dostępny w sześciu eleganckich kolorach nadwozia: biały Okénite, niebieski Eclipse, szary Platinium, czerwony Ruby, zielony Astoria, czarny Perla Nera. Dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem jest dostępne jako opcja od poziomu wyposażenia Plus.

Rywalizację z konkurentami widać również na polu warunków gwarancji. Francuzi zapowiadają, że nowy model jest objęty dodatkową ochroną „Citroën We Care”, obejmującą główne podzespoły samochodu (silnik, skrzynia biegów, układ przeniesienia napędu) przez okres do 8 lat od daty wydania pojazdu lub do osiągnięcia 160 000 km przebiegu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Dodatkową ochronę można aktywować podczas regularnych przeglądów okresowych w sieci Citroën, po wygaśnięciu gwarancji umownej.

Tak prezentuje się cennik Citroena C5 Aircross:

W wersji hybrydowej z silnikiem o mocy 145 KM: silnik spalinowy 136 KM oraz silnik elektryczny 21 kW:

132 900 zł w wersji wyposażenia YOU

145 900 zł w wersji wyposażenia PLUS

163 300 zł w wersji wyposażenia MAX

W wersji 100% elektrycznej z silnikiem o mocy 210 KM z zasięgiem 520 km i akumulatorem o pojemności 73 kWh:

174 900 zł w wersji wyposażenia YOU

187 900 zł w wersji wyposażenia PLUS

205 300 zł w wersji wyposażenia MAX

W przypadku zakupu elektryka można skorzystać z dofinansowania w ramach programu NaszEauto. Efektywna cena zakupu Citroena e-C5 Aircross jest wówczas maksymalnie o 40 000 zł niższa. Wykorzystanie pełnej kwoty dofinansowania oznacza, że C5 Aircross realnie kosztuje 134 900 zł.