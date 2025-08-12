Skoda otwiera nowy rozdział swojej historii w Polsce

Jaroslav Hercog lubi jeździć na rowerze, ma żonę i dwójkę dzieci. W Skodzie pracuje od niemal trzech dekad, w tym czasie zajmował szereg stanowisk kierowniczych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing. Pełnił między innymi funkcję dyrektora regionalnego czeskiej marki w Europie Zachodniej - zarządzał ekspansją na 22 rynkach tej części Starego Kontynentu, a także w Turcji i Izraelu. Przez ostatnie 5 lat Hercog kierował oddziałem Skody na Słowacji. W tym czasie czeska marka umocniła wiodącą pozycję z dużą przewagą nad konkurencją i zdobyła ponad 20 proc. udziału w rynku.

Polska nie jest mu obca. W latach 2013–2016 jako dyrektor regionalny rozwijał sprzedaż w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym na kluczowym dla Skody polskim rynku.

Jaroslav Hercog nowym dyrektorem marki Skoda w Polsce

– Polska jest dla marki Skoda kluczowym rynkiem o ogromnym potencjale. To dla mnie wielki zaszczyt objąć kierownictwo marki na rynku, gdzie cieszymy się bardzo silną pozycją i doskonałą reputacją, mamy bogatą historię oraz lojalnych klientów – powiedział Jaroslav Hercog. – Moim celem jest wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i wspólnie z zespołem Skody, a także w ścisłej współpracy z dilerami, skupimy się na szerokiej ofensywie modelowej oraz dostarczeniu nowych impulsów, które wyniosą markę na nowy poziom w zakresie wizerunku, innowacji oraz elektromobilności, stawiając w centrum potrzeby naszych klientów – wskazał.

Nowa Skoda Octavia w stylu Modern Solid

To właśnie Jaroslav Hercog będzie odpowiadał za wprowadzenie do Polski najnowszych modeli czeskiej marki. Już we wrześniu w oficjalnie zadebiutuje Skoda Vision O – pod tą tajemniczą nazwą kryje się nowa Skoda Octavia Combi. Stworzona w zgodzie z językiem stylistycznym Modern Solid, ze spłaszczonym grillem Tech-Deck Face i smukłymi światłami swoją bryłą stanie przynajmniej o dwie klasy wyżej.

Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości ponad 4,7 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak aktualna Octavia. Stąd duży nacisk na przestronne i przemyślane wnętrze – w końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Także nowa Octavia kombi zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Obecna Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności od 640 do 1091 litrów, to rekord w klasie i nie ma powodów by nowa Octavia była pod tym względem gorsza.

Nowa Octavia kombi to nowa platforma SSP i rewolucja pod maską

Napęd? Nowa Skoda Combi będzie pierwszym elektrycznym samochodem kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB. Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika.

Nowa Skoda Octavia już po wakacjach. Tani SUV Epiq wjeżdża do produkcji

Skoda Vision O, czyli Skoda Octavia kombi zadebiutuje na początku września podczas salonu samochodowego w Monachium. Na tej samej wystawie pojawi się 4,1-metrowy model Epiq w wersji gotowej do pordukcji. Ten B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd. Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Nowa Skoda to będzie hit większy niż Fabia

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym układem minimalistycznego kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Nowa Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To wynik o 110 litrów lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq jedzie na rynek. Ile kosztuje?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 000 euro (107 000 zł). Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 67 000 zł. Rewelacja!