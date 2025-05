Hyundai Inster za 59 900 zł. Wystarczy wniosek

Spalinowy model Hyundaia o nazwie Casper zrobił furorę na rodzimym rynku. Koreańczycy pokochali miejski model za praktyczne wnętrze, oszczędny napęd i świetne wyposażenie w przystępnej cenie. Styl? Nie dla każdego będzie to piękny samochód, ale z pewnością nie brakuje mu charakteru. Dość powiedzieć, że w ciągu doby od otwarcia zamówień, Hyundai zarejestrował 19 tysięcy zamówień.

Teraz, Hyundai dzieli się sukcesem również z klientami w Europie. Od kilku tygodni, kierowcy również w Polsce mogą zamawiać model Inster - elektryczną wersję popularnego mieszczucha z Korei. Dzięki temu, w klasie najmniejszych aut, Hyundai proponuje teraz aż 2 modele. Inster będzie rywalizował o względy klientów ramię w ramię ze spalinowym i10. Bez wahania można jednak stwierdzić, że nowy elektryk to samochód inny i ciekawszy od małego i10. Jego napęd to prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Hyundai Inster - cena, wyposażenie, dane techniczne

Hyundai Inster został narysowany dość odważnie i trudno doszukać się w nim uniwersalnego piękna. Nowy model wygląda trochę jak dziecko Hyundaia IONIQ 5 i zapomnianego Nissana Cube. Wysokie i wąskie nadwozie mierzy 3,8 m, czyli o 20 cm mniej niż w Hyundaiu i20. Rozstaw osi 2,58 m zahacza jednak o ligę aut kompaktowych - taki zabieg pozwolił wygospodarować niewiarygodnie przestronną kabinę z regulowaną tylną kanapą i składanymi na płasko wszystkimi (!) fotelami. Aranżację kabiny wykonuje się prosto - kilkoma ruchami. Niewielki, a przede wszystkim bardzo niski i niezbyt praktyczny kufer o pojemności 280 litrów da się dzięki temu błyskawicznie powiększyć. Już samo przesunięcie tylnej kanapy zapewnia 351 l objętości. Po złożeniu siedzeń, wnętrze mieści z kolei standardowy materac z pościelą. Z Instera można więc zrobić małego dostawczaka, kampera czy pomocnika w biznesie.

Możliwości aranżowania wnętrza mogą się przydać, ale Inster proponuje rozsądną przestrzeń dla tych, którzy po prostu chcą nim jeździć w domyślnej, 4-miejscowej konfiguracji. Na tylnej kanapie dość wygodnie usiądą nawet wysocy pasażerowie, a choć pozycja za kierownicą jest odrobinę niezręczna, ciasnota nie doskwiera również w pierwszym rzędzie siedzeń.

Hyundai Inster - wnętrze, wyposażenie

Wnętrze Hyundaia Instera to... prawdziwe królestwo przycisków. Nietypowy, bo coraz rzadszy widok centralnej konsoli usianej guzikami i pokrętłami sprawia, że obsługa klimatyzacji i innych funkcji jest całkiem wygodna. Projekt deski rozdzielczej nie jest zupełnie nowy, ale broni się klasycznymi liniami i tradycyjnym podejściem do ergonomii. Ciekawostką jest kierownica pozbawiona klasycznego logo – zamiast niego na poduszce powietrznej znalazły się cztery podświetlane punkty, co staje się nowym znakiem rozpoznawczym elektrycznych modeli marki.

Przed oczami kierowcy znajduje się duży, czytelny ekran cyfrowych zegarów, a centralnie, na górze kokpitu, umieszczono spory wyświetlacz systemu multimedialnego. Co istotne, oba te elementy wchodzą już w skład podstawowej wersji wyposażenia o nazwie Pure. Nie trzeba dopłacać za te elementy.

Materiały wykończeniowe nie należą do klasy premium, ale nie budzą też skojarzeń z najniższą półką - nie znajdziemy tu skóry czy miękkich tworzyw. Mimo to spasowanie elementów jest staranne, plastiki mają przyjemną fakturę, a nawet bazowa, szara tapicerka nie wydaje się szczególnie smutna. Wersje Modern i Smart oferują dodatek w postaci podłokietnika dla kierowcy. W standardzie, w każdej wersji otrzymujemy również system bezkluczykowy, który pozwala na dostęp do pojazdu bez sięgania po kluczyk.

Tak jeździ Hyundai Inster

Konwersja na elektryczny model okazała się być wyjątkowo udanym zabiegiem. Duży rozstaw osi sprawił, że pod podwoziem wygospodarowano miejsce na solidny akumulator o pojemności do 49 kWh. Jakie silniki i wersje napędowe znajdziemy w ofercie Instera? Podstawowy wariant proponuje 97 KM (147 Nm) i 327 km zasięgu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 11,7 s, a niska masa przekłada się na zużycie energii na poziomie od 14,3 do 15,1 kWh/100 km. Bateria 42 kWh zapewnia 327 km zasięgu według WLTP. Mocniejszy Inster Long-Range, ma pod z kolei maską silnik 115 KM (147 Nm) i większy akumulator. Dane producenta mówią o 355 km zasięgu przy zużyciu prądu na poziomie 15,3 kWh/100 km, ale w praktyce, osiągnięcie nawet 400 km nie powinno stanowić większego problemu. Osiągi? W zupełności wystarczające do miejskiej jazdy. Pierwsza setka pojawi się na liczniku po 10,6 s.

Hyundai Inster - ładowanie i V2L

Maksymalna moc ładowania podawana przez producenta to 120 kW. Znakomity wynik, choć ładowanie od 10 do 80 procent w czasie 30 minut wskazuje, że krzywa mocy jest raczej typowa dla małych akumulatorów - nie ma co liczyć na rekordowo krótkie postoje. Na tym aspekty związane z ładowaniem się nie kończą - Inster ma jeszcze asy w rękawie.

Po pierwsze - ładowarka AC o mocy 11 kW należy do standardowego wyposażenia. Przy akumulatorze mniejszym niż 50 kWh daje to możliwość bardzo sprawnego wykorzystywania tańszych i często występujących ładowarek AC czy wallboxów. Po drugie, funkcja V2L. Samochód może zasilić zdecydowanie więcej niż tylko laptopa - moc 3,6 kW pozwoli podłączyć do prądu lodówkę, czajnik, elektrycznego grilla ekspres do kawy. V2L jest oferowane w wersji wyposażenia Smart i obejmuje przejściówkę do gniazda zewnętrznego oraz tradycyjne gniazdko we wnętrzu.

Hyundai Inster - cena

Hyundai Inster na start sprzedaży oferowany jest w promocyjnej ofercie. Jego rynkowy debiut zbiegł się również w czasie z uruchomieniem dopłat do zakupu BEV w ramach programu "NaszEauto". Taka kombinacja pozwala uzyskać kilkudziesięciotysięczną dotację, co daje efektywną cenę zakupu na poziomie... nawet 59 900 zł.

Hyundai Inster w promocyjnej ofercie kosztuje teraz 99 900 zł – to auto w bazowej wersji Pure z akumulatorem 42 kWh i silnikiem 97 KM. W klasie małych elektryków ze świecą szukać auta, które w tej cenie oferuje równie praktyczne i przestronne wnętrze. Promocyjna cena odmiany ze zdjęć (Smart) to 129 900 zł - jest ona dostępna wyłącznie z mocniejszą jednostką napędową. W gamie są również warianty Modern (106 900 zł), Inster Cross (124 900 zł) i Inster Cross Smart (141 900 zł). Oznacza to, że po wykorzystaniu dopłaty, cena Instera tak naprawdę "kończy się" na około 100 000 zł...

Hyundai nie konkuruje w zasadzie z Leapmotorem T03 czy Dacią Spring. Jego cena, właściwości i zasięg pozwalają mu zahaczać o wyższe segmenty. Głównymi rywalami są propozycje koncernu Stellantis - Citroen ë-C3, wyceniany obecnie na 107 950 zł, Fiat Grande Panda, wjeżdżająca na rynek w cenie 110 000 zł czy Opel Frontera, wyceniany na 120 900 zł. Inster w tym gronie jest najmniejszy, ale wyróżnia się praktycznymi rozwiązaniami i wyposażeniem.