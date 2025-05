Toyota Corolla hitem w Polsce. Japończycy tną ceny

Toyota od początku roku rozdaje karty na polskim rynku. W pierwszym kwartale 2025 roku zarejestrowano już ponad 24 tysiące samochodów tej japońskiej marki, co daje przeszło 10 tys. sztuk przewagi nad Skodą. Lwią cześć rekordowego wyniku wypracowała Corolla - na drogi wyjechało niemal 5 tysięcy 800 egzemplarzy tego modelu.

Teraz Toyota zdecydowała się mocno obniżyć ceny. Ruch może zaskakiwać. Zwłaszcza, że dotyczy również aut z 2025 roku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Corolla sedan z silnikiem 1.5. Ile spala i jak jeździ?

Toyota Corolla sprzedaje się w Polsce głównie jako hybryda (1.8 lub 2.0) – to rozwiązanie daje frajdę z jazdy, ale też kosztuje. Dlatego osoby poszukujące tradycyjnego wolnossącego silnika benzynowego powinny zwrócić uwagę na produkowaną na Dolnym Śląsku jednostkę 1.5 o mocy 125 KM. To trzycylindrowa konstrukcja bez dodatkowych elektrycznych wspomagaczy (nie jest miękką hybrydą).

Na co dzień Corolla 1.5 szybko daje się polubić. W mieście samochód jest poręczny i wystarczająco dynamiczny. Na drodze ekspresowej czy autostradzie pokazuje zupełnie inną twarz – sprawia wrażenie lekkiej i stabilnej w prowadzeniu. No i spalanie: Toyota deklaruje zużycie paliwa na poziomie 5,8 l/100 km. Jednak w codziennej i spokojnej eksploatacji bez wysiłku można zejść do 5,2 l na setkę – podobne wartości osiąga hybryda.

Toyota Corolla sedan - wnętrze. Jaka pojemność bagażnika?

W kabinie pochwalić trzeba świetną pozycję na kierownicą i dobrą ergonomię kokpitu z szeregiem tradycyjnych przycisków i pokręteł. Ekran na środku zegarów może wyświetlać klasyczny lub cyfrowy prędkościomierz. Japończycy pomyśleli nawet o przycisku aktywującym wentylację głównie dla kierowcy – taki trik pozwala obniżyć zużycie paliwa przy jeździe w pojedynkę.

Toyota Corolla sedan z powodzeniem mieści czwórkę pasażerów. Duży rozstaw osi 2,7 m pozwolił wygospodarować obszerne wnętrze. Mocną stroną japońskiego auta jest pojemny i regularnie ukształtowany bagażnik (471 litrów) z solidnymi haczykami na torby.

Corolla w cenie Yarisa. Sedan Toyoty tańszy o 22 tysiące zł

Toyota Corolla sedan w wersji Comfort z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM kosztuje teraz od 89 900 zł (przy zakupie w programie Giełda Toyoty można zyskać do 22 tysiące zł). Za podobną kwotę można mieć mniejszego o klasę Yarisa 1.5 Hybrid/116 KM (od 89 400 zł).

Corolla sedan w tej odmianie oferuje 16-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowe cyfrowe zegary, a także system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym. Pakiet Tech za dodatkowe 7000 zł podnosi standard o przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, elektryczną regulację odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, inteligentny kluczyk czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Ile kosztuje Corolla sedan 1.5 w wersji Style?

Lepiej wyposażona Toyota Corolla 1.5 Style kosztuje od 102 400 zł. Taki samochód jest bogatszy o system dodatkowego nastrojowego oświetlenia LED, technologię oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X, światła główne i tylne w technologii LED, 17-calowe alufelgi, spryskiwacze przednich reflektorów oraz przyciemniane szyby tylne.

Toyota Corolla 1.8 hybrid taniej o 10 tysięcy 600 zł

Toyota obniża także ceny hybryd. Corolla TS Kombi z uwzględnieniem Ekobonusu 1,5 proc. kosztuje od 122 000 zł, a rabaty sięgają do 10 tysięcy 600 zł względem ceny na metce. Z kolei Corolla hatchback z 2025 roku produkcji z napędem 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje od 118 000 zł.