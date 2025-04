Toyota GR Yaris sensacją. Ostatnie sztuki u dealerów

Toyota GR Yaris to prawdziwie wyjątkowy model. Z jednej strony - niszowy i zarezerwowany dla purystów. Z drugiej - sprzedażowy hit, który już w chwili premiery schodził jak ciepłe bułeczki. Dość powiedzieć, że jeszcze zanim nowa odsłona modelu wjechała do polskich salonów, kierowcy w ciemno zamówili 307 sztuk tego auta.

Co to za samochód? 280-konny hot-hatch ze "zwykłym" Yarisem ma wspólne tylko trzy elementy. To przednie lampy, lusterka i... antena. Pozostałe części 3-drzwiowego nadwozia i podzespoły skrywające się pod niemal 4-metrową karoserią to zupełnie inna bajka. GR Yaris po ubiegłorocznej modyfikacji zyskał jeszcze bardziej drapieżny wygląd, jest sztywniejszy, zapewnia większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność. Właśnie takie auta są jeszcze dostępne u dealerów, ale przedstawiciele marki ostrzegają - trzeba się spieszyć.

Toyota GR Yaris hitem. To 280-konny hot-hatch

Opracowany we współpracy z najlepszymi kierowcami rajdowymi i wyścigowymi Toyoty samochód zadebiutował w 2020 roku, wzbudzając ogromne zainteresowanie miłośników mechanicznej, rasowej motoryzacji, a egzemplarze przeznaczone na polski rynek wyprzedały się na błyskawicznie. GR Yaris szybko dowiódł swoich kompetencji na zamarzniętych jeziorach, asfaltowych torach, szutrowych oesach czy po prostu podczas weekendowych przejażdżek dla czystej frajdy.

Jak to możliwe, że Toyota kojarzona dziś przede wszystkim z oszczędnymi hybrydami stworzyła duchowego spadkobiercę legend takich jak Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer EVO czy Toyota Celica GT-Four? Doświadczenie inżynierów GAZOO Racing zostało wykorzystane w stu procentach, a projekt był nadzorowany przez samego Akio Toyodę. Rozwiązania zastosowane w hot-hatchu garściami czerpią z motorsportu.

Nowa Toyota GR Yaris - dane techniczne

Przykładem jest serce układu napędowego, które pracuje pod maską GR Yarisa. Z trzycylindrowego silnika o pojemności 1,6 litra udało się uzyskać moc 280 KM (wcześniej było to 261 KM), a motor dysponuje też wyższym maksymalnym momentem obrotowym 390 Nm (wcześniej 360 Nm). Do oferty dołączyła również nowa, ośmiobiegowa skrzynia automatyczna GAZOO Racing Direct, która charakteryzuje się ultraszybkimi zmianami przełożeń, a sześciobiegową skrzynię manualną wyposażono w nowe dwumasowe koło zamachowe. Co ciekawe, aż 70 proc. klientów wybiera automat.

Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).

Standardem w GR Yarisie po liftingu stały się także dodatkowa chłodnica, intercooler z instalacją natrysku wody oraz zmodyfikowany wlot powietrza. W samochodzie udoskonalono podwozie i dostrojono zawieszenie, by uzyskać doskonałą przyczepność nawet w ekstremalnych warunkach. Dostosowano też ustawienia sprężyn oraz wzmocniono przednie amortyzatory.

Wnętrze inspirowane rajdami

Zmiany zawitały również do kokpitu Toyoty GR Yaris. Japończycy wsłuchali się w głos klientów i zmienili m.in. wysokość mocowań fotela, pozycję lusterka wstecznego czy kokpit, który teraz przypomina deski rozdzielcze z wyczynowych aut startujących w rajdach czy wyścigach. Do listy wyposażenia standardowego dołączyły cyfrowe zegary, a z zewnątrz auto od poprzednika odróżnia się nowym projektem tylnego pasa. Wyczynowy charakter auta podkreślają 18-calowe felgi aluminiowe, sportowe fotele GR, dach wykonany z kompozytów z włóknem węglowym (CFRP), aluminiowe nakładki na pedały i nakładki progowe, bezramkowe drzwi czy czerwone zaciski hamulców. Sportowy klimat aż kipi!

Toyota GR Yaris - cena

Ile trzeba zapłacić za hot-hatcha Toyoty? GR Yaris to łabędzi śpiew prawdziwie sportowych i rasowych aut w tej klasie. W salonach marki dostępne od ręki są jeszcze ostatnie samochody z 2024 roku produkcji. Toyota GR Yaris z silnikiem o mocy 280 KM i 390 Nm momentu obrotowego z sześciobiegową skrzynią manualną kosztuje od 227 900 zł, a z ośmiobiegową przekładnią automatyczną, wybieraną przez większość klientów, od 238 900 zł. To ostatni moment na zamówienie auta o takich parametrach, ponieważ samochody po homologacji w 2025 roku zostaną dostosowane do nowych norm emisji spalin - o tym, jak będą wyglądały te zmiany nie mówi się jeszcze oficjalnie, ale niewykluczone, że samochód straci nieco pazura na rzecz spełnienia restrykcyjnych, wspólnotowych regulacji.

Wyposażenie? GR Yaris z 2024 roku produkcji w standardzie jest wyposażony m.in. w kamerę cofania, automatyczną klimatyzację dwustrefową, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacją Connected z trybem offline oraz 4-letnim pakietem transmisji danych. Na liście opcji figuruje pakiet VIP (w cenie 16 tys. zł), który obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe, system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami, podgrzewaną kierownicę oraz fotele, a także przednie i tylne czujniki parkowania z układem detekcji przeszkód (ICS), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA).

Toyota GR Yaris - dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika