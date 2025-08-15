Skoda trzęsie rynkiem. Octavia hitem, 120 000 zamówień na samochody elektryczne

Skoda pierwszy raz w swojej 130-letniej historii została trzecią najpopularniejszą marką w Europie. To efekt rekordowej sprzedaży. Czeski producent rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. Kluczową rolę w sukcesie odegrał ogromny popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Sprzedało się ich w Europie odpowiednio 72 000 egz. i 21 400 szt., co stanowi 23 proc. dostaw. Jednocześnie Skoda zebrała 120 000 zamówień na całkowicie elektryczne modele Enyaq i Elroq.

W Polsce Skoda również sprzedaje się świetnie. Od stycznia do końca lipca na drogi wyjechało ponad 35 tys. samochodów tej marki. Koniem pociągowym biznesu jest Octavia – Polacy kupili ponad 11 500 szt. tego modelu. Czesi są świadomi, że dobra passa nie będzie trwać wiecznie, stąd przygotowali następcę swojego hitu. To będzie rewolucja stylistyczna i techniczna. Ale po kolei…

Tak wygląda nowa Skoda Octavia Combi. Linia dachu opada jak w coupe

Skoda Vision O gotowa premiery – pod tą tajemniczą nazwą kryje się nowa Skoda Octavia Combi. Samochód błyszczy dopracowaną aerodynamiką. Stworzony w zgodzie z językiem stylistycznym Modern Solid zyska spłaszczony grill Tech-Deck Face oraz wąskie reflektory. Zmieni proporcje i wygląd. Głęboko przetłoczona maska, mocno pochylona szyba czołowa czy ostre krawędzie karoserii dodadzą szlachetności. Projektanci zdradzają, że znacząco zredukowali elementy dekoracyjne i opracowali nowy kształt słupka B, który wtopi się w bryłę nadwozia. Opadająca linia dachu niczym w coupe jest zakończona dzielonym spojlerem. Tylne lampy w kształcie litery T nawiązują do charakterystycznego dla marki motywu "czterech oczu". Stąd nowa Octavia będzie rozpoznawalna od pierwszego spojrzenia.

Z tyłu na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika, zamiast logo jest napis SKODA. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość. Jounggeen Kim, projektant odpowiedzialny m.in. za wygląd zmodernizowanej Octavii RS, podkreśla że chciał stworzyć maksymalnie uniwersalne auto, stąd przy projekcie zupełnie nowej Octavii Combi inspirował się modelami Yeti i Roomster.

– Prosty i celowy design samochodu w dużej mierze czerpie z pierwszej i drugiej generacji Octavii. Wracamy do korzeni, modeli które stawiają przede wszystkim na funkcjonalność – stwierdził Daniel Edr, menadżer odpowiedzialny za projekt Vision O.

Nowa Skoda Octavia to prosty i funkcjonalny styl. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości ponad 4,7 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak aktualna Octavia. Stąd duży nacisk na przestronne i przemyślane wnętrze – w końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Także nowa Octavia kombi zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Obecna Skoda Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności od 640 do 1091 litrów, to rekord w klasie i nie ma powodów by nowa Octavia była pod tym względem gorsza.

Nowa Skoda Octavia kombi to nowa platforma SSP. Pod maską rewolucja

Napęd? Nowa Skoda Combi będzie pierwszym elektrycznym samochodem kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika.

Nowa Skoda Octavia już we wrześniu. Tania Skoda Epiq wjeżdża do produkcji

Skoda Vision O, czyli Skoda Octavia kombi zadebiutuje na początku września podczas salonu samochodowego w Monachium. Na tej samej wystawie pojawi się 4,1-metrowy model Epiq w wersji gotowej do pordukcji. Ten B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd. Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Nowa Skoda to będzie hit większy niż Fabia

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym układem minimalistycznego kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Nowa Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To wynik o 110 litrów lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq jedzie na rynek. Ile kosztuje?

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 000 euro (107 000 zł). Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 67 000 zł. Rewelacja!