Xpeng liderem rankingu. To prestiżowe zestawienie

Chińska marka Xpeng numerem jeden w badaniu satysfakcji kierowców aut elektrycznych USCALE 2025. Raport przygotowany w oparciu o odpowiedzi ponad 5000 właścicieli samochodów elektrycznych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii zapewnił pierwsze miejsce producentowi z Chin. To pierwsze takie wyróżnienie dla marki z Państwa Środka.

Reklama

Podczas badania klienci byli pytani o to, czy byliby skłonni polecić markę znajomym lub współpracownikom. Z zebranych przez niemiecką organizację danych wynika, że właściciele samochodów marki Xpeng należą do najbardziej zadowolonych kierowców.

Metodologia badania zakładała ocenę w skali od 0 do 10 – aż 81% posiadaczy Xpengów wybrało najwyższe oceny: 9 lub 10. To rezultat wyraźnie przewyższający średnią dla całej branży, która wynosi 50% w tej kategorii. Dane sugerują, że Xpeng nie tylko spełnia, ale często wręcz przewyższa oczekiwania swoich klientów – zarówno pod względem jakości produktu, jak i ogólnego doświadczenia związanego z użytkowaniem pojazdu.

Z tych aut kierowcy są najbardziej zadowoleni

Zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej, bowiem Xpeng jako pierwszy producent z Chin zajął najwyższe miejsce w rankingu, wyprzedzając Teslę po latach jej dominacji. Jak wyglądają dalsze lokaty w zestawieniu?

Ranking podpowiada, że szczególnie zadowoleni ze swoich elektryków są kierowcy aut marek Porsche i Polestar. Tuż za podium plasuje się BMW, a amerykańska Tesla zaliczyła spadek na piąte miejsce. Wysokie, szóste miejsce zajęła Skoda. Czeski producent wyprzedził marki należące do tego samego koncernu - Volkswagena, Cuprę i Audi. Ta ostatnia nie ma powodów do zadowolenia - 19. pozycja i wysoki odsetek odpowiedzi negatywnych nie napawa optymizmem.

Które samochody zawiodły właścicieli? Na drugim biegunie rankingu uplasowały się marki Opel, MG i Peugeot. Dwóch producentów wchodzących w skład koncernu Stellantis może "pochwalić się" największym odsetkiem negatywnych odpowiedzi - aż 56 i 58 procent kierowców oceniło je na 6 punktów lub mniej, co w metodologii rankingu oznacza krytykę. Ciekawa jest również obecność MG w ogonie rankingu. To również chiński producent - marka należy obecnie do koncernu SAIC Motor.

Oto ulubione auta elektryczne w Europie. Zaskoczenie?

Xpeng jest obecny również w Polsce, a gama modelowa składa się z dwóch SUV-ów i sedana - G6, G9 i P7. Modele zostały poddane niedawno kuracji odświeżającej, a najnowsze wersje imponują szybkością ładowania. G6 i G9 wyposażone są w zaawansowany układ napędowy nowej generacji oraz w standardzie w technologię 800V full-domain i baterię AI 5C Supercharging. Zastosowane rozwiązania pozwalają naładować akumulator od 10% do 80% w zaledwie 12 minut. Maksymalna moc ładowania wynosi aż 525 kW dla G9 i 451 kW dla G6. Jeśli chodzi o zasięg, G9 oferuje do 585 km, a G6 do 525 km w cyklu WLTP.

Reklama

- To uznanie ze strony europejskich kierowców potwierdza nasze zaangażowanie w tworzenie inteligentnych, przyjaznych użytkownikowi samochodów elektrycznych - powiedział dr Brian Gu, wiceprezes Xpeng. - Nasze zintegrowane podejście do badań i rozwoju pozwala nam skutecznie odpowiadać na realne potrzeby kierowców – od obaw związanych z zasięgiem po niezawodność ładowania.

Xpeng już w Polsce. Cena?

Ile kosztują samochody chińskiej marki, która obecna jest już w 18 krajach Europy? W Polsce, ofertę otwiera SUV G6, który rywalizuje z Teslą Model Y. Xpeng G6 z napędem na tył kosztuje od 203 900 zł i jest odrobinę tańszy od amerykańskiego rywala, wycenianego na 204 990 zł.

Większy Xpeng G9 z podstawowym akumulatorem 78,2 kWh i napędem na tylną oś kosztuje w Polsce od 252 900 zł.Xpeng G7 w bazowej wersji RWD Long Range to z kolei wydatek 216 900 zł. Każdy z modeli oferowanych przez producenta chroni 7-letnia gwarancja z limitem przebiegu do 160 000 km.