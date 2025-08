Nowa Alfa Romeo Junior do produkcji w Tychach. Ponad 45 000 zamówień

Alfa Romeo notuje świetną sprzedaż. Włoska marka w pierwszej połowie 2025 roku globalnie wypuściła na drogi o 20 proc. więcej samochodów niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W Europie poszło jeszcze lepiej – kierowcy kupili o 33 proc. aut więcej.

Reklama

Koniem pociągowym biznesu okazuje się najnowsza Alfa Romeo Junior, której produkcję koncern Stellentis powierzył wyłącznie fabryce w Tychach. Do tej pory Włosi zebrali ponad 45 000 zamówień na tego 4,2-metrowego SUV-a, w tym aż 83 proc. stanowi silnik benzynowy 1.2 Turbo. Skąd takie wzięcie?

83 proc. wybiera silnik benzynowy

Najpopularniejsza Alfa Romeo Junior Ibrida z napędem na przednie koła skrywa pod maską 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd o mocy systemowej 136 KM godzi dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy 1.2 Turbo/100 KM. Głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego.

Reklama

Alfa Junior Ibrida sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Silnik elektryczny umożliwia również jazdę w trybie EV. Wówczas samochód pokona nawet 1 km, ale pod warunkiem delikatnego traktowania gazu np. podczas manewrowania lub przy prędkości poniżej 30 km/h.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 to nowy SUV z napędem 4x4

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 z napędem 4x4 także jest wyposażona w układ hybrydowy oparty o technologię 48V. Jednak w tym modelu jednostka benzynowa 1.2 Turbo współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 21 kW. Przy czym jeden umieszczony jest na osi przedniej i zintegrowany z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem; drugi zamontowany na tylnej osi zapewnia napęd na cztery koła, ale bez fizycznego połączenia między przednią i tylną osią. Tylny silnik EV jest wyposażony w przekładnię, która zwiększa moment obrotowy do 1900 Nm na tylnych kołach. System Q4 włącza się automatycznie w zależności od warunków przyczepności oraz nachylenia drogi. Technologia Power Looping pozwala utrzymać napęd 4x4 nawet przy niskim poziomie naładowania baterii.

Ile kosztuje Alfa Romeo Junior Ibrida? To najtańszy spalinowy SUV włoskiej marki

Alfa Romeo Junior Ibrida z silnikiem 1.2 Turbo kosztuje od 131 700 zł. To obecnie najtańszy model marki z Mediolanu. Wyposażenie tego auta obejmuje:

17-calowe alufelgi,

reflektory full LED,

automatyczną klimatyzację,

siedzenia Icona z manualną regulacją foteli przednich,

kierownica obszyta skórą soft touch

łopatki/manetki zmiany biegów

system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,25 cala

cyfrowy wyświetlacz zegarów Cannocchiale o przekątnej 12,3 cala

bezprzewodowy Apple CarPlay/Android AutoTM

elektrycznie regulowane lusterka boczne

tylne czujniki parkowania

czujnik ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu

czujnik zmęczenia kierowcy

system rozpoznawania znaków drogowych

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale to wydatek od 141 700 zł. Wyposażenie to m.in.:

18-calowe aluminiowe obręcze kół Fori

osłona chłodnicy Scudetto Progresso

przyciemniane tylne szyby

fotele Spiga podgrzewane z elektryczną regulacją i masażem fotela kierowcy

kierownica obszyta skórą naturalną

oświetlenie ambientowe

dotykowe oświetlenie sufitowe LED

aluminiowe nakładki na pedały

system multimedialny z nawigacją fabryczną i 6 głośnikami

kamera cofania

regulowana podłoga bagażnika

system utrzymania i centrowania pasa ruchu

asystent jazdy w korku

bezdotykowe otwarcie tylnej klapy bagażnika

informacje o ruchu drogowym

Ile kosztuje i jak wygląda Alfa Romeo Junior Ibrida Q4?

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, czyli SUV z układem 4x4 kosztuje od 163 600 zł. Stylistycznie wyróżnia się scudetto Leggenda, gdzie nazwa Alfa Romeo została wypisana na osłonie chłodnicy dawną stylistyką. Do tego są reflektory Full LED i 18-calowe alufelgi Petali. W kabinie skórzana kierownica, podgrzewane fotele Spiga wykończone winylem i tkaniną (fotel kierowcy z elektryczną regulacją i masażem; 6-stopniowa manualna regulacja fotela pasażera), system multimedialny z ekranem 10,25 cala i nawigacją, system audio z 6 głośnikami oraz pedały i listwy progowe z aluminium. Standard to także system autonomicznej jazdy na poziomie 2, kamera cofania 180°, zdalnie starowana klapa bagażnika oraz system bezkluczykowy.

Nowa Alfa Romeo Junior - takiego napędu włoska marka jeszcze nie miała

Alfa Romeo Junior jest też pierwszą elektryczną Alfą w historii. Wzorem Fiata i Jeepa została wyposażona w silnik elektryczny o mocy 156 KM. Zamknięty w podłodze akumulator o pojemności 54 kWh, również produkowany przez Stellantis, oferuje wysoką gęstość energii i doskonały stosunek energii nominalnej do użytkowej. Pakiet akumulatorów składa się z 17 modułów i 102 ogniw litowo-jonowych NMC 811, oferując 410 km zasięgu w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim wg normy WLTP. To już wydajność na poziomie tak znakomitych modeli Hyundaia jak IONIQ 5 i 6.

Sportowa Alfa Romeo Junior Veloce ze Śląska

Tychy produkują także najbardziej sportowy model Junior Veloce. Elektryczny napęd dostarczy 280 KM. Stabilność i przyczepność zapewni mechaniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (blokuje koło bez przyczepności, napędzając drugie). Układ hamulcowy wykorzystuje większe tarcze.

Ładowanie od 20 do 80 proc. pojemności akumulatora powinno zająć 27 minut. Wystarczy 3 minuty pod kablem stacji z prądem stałym o mocy 100 kW aby zwiększyć zasięg o 30 km. Ktoś powie, że 30 km zasięgu w 3 minuty nie robi wrażenia? Przeciwnie, to ma sens. Europejscy kierowcy dziennie przejeżdżają średnio właśnie 30 km. Ładowanie w domu czy na firmowym miejscu parkingowym przy użyciu ładowarki Wallbox z prądem zmiennym 11 kW potrwa mniej niż 6 godzin (od zera do 100 proc.).

Alfa Romeo Junior Elettrica 156, czyli z napędem elektrycznym o mocy 156 KM, wymaga kwoty od 173 200 zł. Odmiana Speciale jest o 10 tys. zł droższa.

Wielka inwestycja Stellantis w Tychach. Trzy marki do produkcji w Polsce

We wdrożenie platformy nowych modeli B-SUV w fabryce w Tychach zainwestowano znaczące kwoty. Nieoficjalnie mówi się o 2 mld euro. Na początku zapowiedziano trzy nowe modele. Jako pierwszy pojawił się Jeep Avenger. Po baby-Jeepie dołączył Fiat 600 (i Abarth 600e). Alfa Romeo Junior weszła jako trzecia.

13 mln aut z fabryki w Tychach. Nowy samochód co 50 sekund

Fabryka w Tychach niedawno wyprodukowała 13-milionowy samochód. To historyczny wynik wypracowany w latach 1971-2025. Czyli w ponad pół wieku – od czasów działalności spółki FSM, następnie kontynuowanej przez Fiat Auto Poland i FCA Poland, a obecnie koncern Stellantis. Dziś przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych. W praktyce co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód.

Ile osób pracuje w fabryce samochodów Stellantis w Tychach?

Fabryka w Tychach wybudowana w latach 1972-1975 zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Zakład realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni – zarządzanej od 1998 roku przez zewnętrznego dostawcę; spawalni – która może poszczycić się 99,5 proc. automatyzacją dzięki 921 robotom pracującym na linii; lakierni – również zautomatyzowanej w ponad 90 proc.; oraz montażu obejmującego linie produkcyjne. Obecnie fabryka zatrudnia 2600 osób. W 2024 roku z jej taśm zjechało ponad 224 tys. samochodów.