Od 3 marca znak D-43 już nie uratuje kierowcy. Poleci prawko za 50 plus poza miastem

Dziś kierowca straci prawo jazdy "na miejscu", jeśli w obszarze zabudowanym przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h. Jednak już od marca nowelizacja dodaje nowy powód kary. Kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – również straci prawo jazdy na 3 miesiące.

Krótko mówiąc: znika "wentyl bezpieczeństwa". Minięcie znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) stanie się tak samo ryzykowne, jak złamanie przepisów za znakiem D-42 (obszar zabudowany). Nowa sankcja nie obejmie jedynie autostrad i dróg ekspresowych dwujezdniowych.

72 000 kierowców traci prawo jazdy. Najczęściej za prędkość

Nowe przepisy z pewnością sprawią, że dziesiątki tysięcy kierowców straci prawo jazdy. Zwłaszcza, że w 2025 roku policja zatrzymała ponad 72 tys. praw jazdy. Lwią cześć tej liczby – 26 507 przypadków – stanowiły sytuacje, w których kierowca przekroczył prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. W zeszłym roku policjanci ujawnili 2 514 224 przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości (wzrost o prawie 4 proc.).

Koniec taryfy ulgowej: Od 3 marca zabiorą uprawnienia na stałe

Zaostrzone przepisy przewidują również, że od 3 marca osoba, która wsiądzie za kierownicę mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy i złapie ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe. O nowe prawo jazdy będzie można starać się dopiero po 5 latach.

Nowa sankcja ma wyeliminować z ruchu recydywistów drogowych. A tych jest na pęczki. Z danych drogówki wynika, że wobec ponad 40 000 kierowców sądy orzekły więcej niż jeden zakaz prowadzenia. Ponad 50 osób ma więcej niż 10 zakazów. Rekordzista miał ich 23, z czego 6 dożywotnich. W 2025 roku policja zatrzymała za kółkiem ponad 16,7 tys. osób, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 kk) i 10,2 tys. kierujących pojazdami pomimo cofnięcia uprawnienia (art. 180a kk).

Ile masz punktów karnych? Kurs w WORD już nie pomoże

Zaostrzone prawo zablokuje możliwości redukowania punktów karnych za poważne wykroczenia. Dlatego wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych oczek. Te zmiany powinny wejść w życie w połowie 2026 r. Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach WORD. Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów.

Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wybryków drogowych, za które nie będzie można kasować punktów. Znikną dopiero po upływie roku.

Czarna lista wykroczeń. Tych punktów nie zredukujesz na szkoleniu

Najcięższe przewinienia i alkohol

15 punktów karnych – Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (A 05)

– Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (A 05) 15 pkt – Jazda w stanie po użyciu alkoholu (A 03)

15 pkt – Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku (A 04)

15 pkt – Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu (A 09)

15 pkt – Wykroczenie zakwalifikowane jako przestępstwo (A 01)

12 pkt – Spowodowanie wypadku z obrażeniami ciała (A 02)

10 pkt – Spowodowanie kolizji (zagrożenie bezpieczeństwa) (A 06)

Prędkość, czyli koniec z kasowaniem punktów za "ciężką nogę"

15 pkt – Przekroczenie o więcej niż 70 km/h (E 01)

14 pkt – Przekroczenie od 61 do 70 km/h (E 02)

13 pkt – Przekroczenie od 51 do 60 km/h (E 03)

11 pkt – Przekroczenie od 41 do 50 km/h (E 04)

9 pkt – Przekroczenie od 31 do 40 km/h (E 05)

1–7 pkt – Wszystkie pozostałe progi prędkości (E 06-10)

Bezpieczeństwo pieszych

15 pkt – Omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pieszemu (B 01)

15 pkt – Wyprzedzanie na pasach lub bezpośrednio przed nimi (B 02)

15 pkt – Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach (B 03)

15 pkt – Niezatrzymanie się dla osoby niepełnosprawnej (B 04)

12 pkt – Nieustąpienie pieszemu podczas skrętu w drogę poprzeczną (B 05)

10 pkt – Nieustąpienie pieszemu przy cofaniu (B 06)

Skrzyżowania, przejazdy i autostrady

15 pkt – Jazda pod prąd autostradą lub drogą ekspresową (H 23)

15 pkt – Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub opadających rogatkach (H 10-12)

15 pkt – Niestosowanie się do sygnałów świetlnych (C 02)

15 pkt – Ucieczka przed kontrolą drogową (C 01)

15 pkt – Złamanie zakazu wyprzedzania (F 08)

12 pkt – Zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej (D 04)

12 pkt – Korzystanie z telefonu podczas jazdy (H 09)

Przewóz pasażerów i dzieci

15 pkt – Przewożenie więcej niż dwojga dzieci bez fotelika (J 03)

15 pkt – Przewóz 10 i więcej osób ponad limit w dowodzie (J 19)

10 pkt – Przewożenie nietrzeźwego na motocyklu lub motorowerze (J 24)

Rewolucja dla 17-latków. Prawo jazdy z opiekunem i surowe limity

Od 3 marca 2026 roku wraca prawo jazdy kategorii B dla 17-latków. Młody kandydat na kierowcę będzie musiał uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawa jazdy nieletni poprowadzi samochód wyłącznie na terytorium Polski (do ukończenia 18 lat). Na tym jednak nie koniec ograniczeń.

Przez 6 miesięcy świeżo upieczony 17-letni kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku 25 l. Osoba towarzysząca na prawym fotelu musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B, w przeszłości nie podlegać zakazowi prowadzenia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa. W razie kontroli policjant będzie mógł także zbadać trzeźwość opiekuna.

Kogo dotyczy okres próbny i jazda z opiekunem?

Po wydaniu prawa jazdy kategorii B ruszy okres próbny dla kierowców młodych wiekiem i stażem. W przypadku osoby, która pierwszy raz uzyskała uprawnienia mając ukończone 18 lat potrwa on 2 lata. 17-letni "świeżak" z uprawnianiami to 3-letni okres próbny, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat.

Starosta będzie mógł jednak przedłużyć okres próbny na kolejne 2 lata, jeżeli w tym czasie kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem. Przy trzecim podejściu o przedłużenie okresu próbnego uprawnienia do kierowania zostaną cofnięte.

Nowy kod w dokumentach. Policja łatwiej namierzy kierowcę

Prawo jazdy 17-latka zostanie opisane specjalnym kodem. Dzięki oznakowaniu dokumentów spotkanie z policją podczas jazdy bez opiekuna będzie traktowane jako jazda bez uprawnień. Za takie wykroczenie grozi utrata prawa jazdy, kara od 1500 zł w górę lub nawet areszt. "Młodych" kierowców w okresie próbnym będzie obowiązywał zerowy limit alkoholu (0,0 prom. w organizmie i 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu).

Nowy limit 12 punktów karnych

Przepisy wprowadzają także limit 12 punktów karnych podczas okresu próbnego. Kierowca, który przekroczy granicę będzie miał obowiązek ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (przed upływem 12 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów). W przypadku gdy prawomocne rozstrzygnięcie zapadło po upływie 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów, kurs trzeba ukończyć przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia.

Obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej. Tyle zapłacisz za błąd

Z nowych przepisów wynika, że taki kurs ma trwać 1 godzinę. Cenę ustalono na sztywno i kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł. Program szkolenia prowadzonego m.in. na płycie poślizgowej obejmuje następujące zadania:

1. Jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami z:

Włączonym systemem stabilizacji toru jazdy czyli ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione,

Wyłączonym (nieaktywnym) ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione.

W tych ćwiczeniach kierowca ma sobie uświadomić jak trudne może być utrzymanie toru jazdy w zakręcie. Instruktor ma wskazać na niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości na łuku, przecenienia umiejętności osoby za kierownicą oraz możliwości pojazdu. Zwraca się również uwagę na istnienie granicy efektywnego działania ESP oraz skutki, jakie powstają przy jej przekroczeniu.

2. Hamowanie awaryjne na wprost pojazdem z włączonym układem ABS. Próby podczas jazdy z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h;

3. Hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy pojazdem z włączonym ABS z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h.