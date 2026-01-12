Nowa Mazda CX-6e już w Polsce. Japoński styl Kodo robi różnicę

Nowa Mazda CX-6e na 21-calowych kołach i w premierowym lakierze Nightfall Violet kradnie serce. Z ostro pochyloną kabiną bardziej przypomina podniesione coupe niż SUV-a. Auto powstało na platformie, z której już korzysta nowa Mazda 6e. Inżynierowie z Japonii, dzięki współpracy z chińską firmą Changan Automobile (producenci utworzyli spółkę joint venture), przystosowali sprawdzoną architekturę do własnych potrzeb, tworząc samochód o unikalnym charakterze.

Wyróżnikiem modelu jest świecąca ramka grilla z podświetlanym logo Mazdy. Projektanci z Hiroszimy pokazują, że ich język stylistyczny Kodo, który dziś pozwala japońskiej marce błyszczeć na ulicy, ciągle daje niesamowite pole do popisu. Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i kanały powietrzne w osłonach słupków D to tylko cześć trików zapewniających doskonałą aerodynamikę.

Koniec z nudą w środku. Mazda CX-6e ma 26-calowy ekran i fotele z masażem

Podchodzisz z kluczykiem w kieszeni i CX-6e budzi się do życia: klamki wysuwają się automatycznie, a przednie i tylne światła witają animacją. Bezramkowe drzwi na dzień dobry mówią, że to samochód z wyższej półki. Fotel kierowcy przesuwa się o 100 mm do tyłu. Można wsiadać. Zanim jednak zakręcą się koła, warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Mazda CX-6e robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie gdzie należy. Mięsista, spłaszczone u dołu kierownica leży idealnie. Uczucie luksusu podbija dwubarwny materiał Maztex w kolorze fioletowym i białym. Do tego nawet podsufitka, boczki drzwi i deska rozdzielcza są z przyjemnego w dotyku tworzywa.

Kokpit zdominował gigantyczny, 26-calowy panoramiczny ekran o rozdzielczości 5K. Wyświetlacz można podzielić na strefę kierowcy i pasażera, a kinową jakość obrazu gwarantuje gęstość 201 pikseli na cal. Sam system multimedialny jest bardzo szybki i reaguje na polecania głosowe oraz sterowanie gestami.

Chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu. To nowość dla każdego, kto jest przyzwyczajony do typowo mazdowskich systemów. Chińskie korzenia zdradza multum opcji i ustawień w poszczególnych zakładkach. Sytuację ratuje wyciągnięcie na pierwszy ekran najczęściej używanych funkcji, część można też przypisać do dwóch przycisków-gwiazdek na kierownicy. Podświetlenie wnętrza paletą 256 kolorów może pulsować w rytm muzyki.

Z ciekawszych rozwiązań mamy również 23-głośnikowy system audio zasilany wzmacniaczem o mocy 1280 W, w tym są głośniki z Bluetooth w zagłówkach przednich foteli. Fajną funkcją jest tryb "zaraz wracam" – samochód utrzymuje wówczas stałą temperaturę kabinie np. dla psa i wyświetla informację, że kierowca niebawem wróci. Oczywiście całym autem można sterować z poziomu aplikacji w telefonie.

Najbogatsza wersja Takumi Plus zamiast lusterek bocznych jest standardowo wyposażona w kamery, które przekazują obraz do ekranów OLED zamontowanych w boczkach przednich drzwi. Mazda twierdzi, że takie rozwiązanie daje pole widzenia szersze o 30 proc. i poprawia widoczność przy kiepskiej pogodzie. Do tego wewnętrzne lusterko także może być 9-calowym wyświetlaczem widoku zza auta.

Mazda CX-6e przestronna jak kino i do tego są dwa bagażniki. Jaka pojemność?

Mazda CX-6e to niezwykle przestronny samochód. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 3-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. W obu jest masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Przestrzeń nad głową z przodu i z tyłu wynosi odpowiednio 1013 mm i 994 mm, na wysokości ramion pasażerów z przodu i z tyłu jest po 1481 mm i 1432 mm. Rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca. Z tyłu masz 122 mm wolnej przestrzeni na kolana. CX-6e z powodzeniem zadowoli potrzeby rodziny, także te transportowe…

Nowy SUV zapewnia dwa duże bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 80 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 468 litrów regularnie uformowanej przestrzeni i można go powiększyć do 1434 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie.

Jak jeździ nowa Mazda CX-6e?

Choć technologia napędu i bateria pochodzą od chińskiego partnera, to całe strojenie zawieszenia jest dziełem inżynierów z Japonii, co ma gwarantować typową dla marki precyzję prowadzenia. Nowa Mazda CX-6e w podłodze skrywa duży akumulator 78 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (290 Nm). To wystarczy, by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 185 km/h. W zależności od wybranego trybu jazdy reakcje na gaz mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Hamowanie regeneracyjne jest dostępne w czterech poziomach: niskim, standardowym, średnim i silnym. Producent deklaruje średnie zużycie energii na poziomie 19 kWh/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 470-480 km wydaje się realny. Miejskie wartości są jeszcze lepsze – przy korzystnych warunkach można osiągnąć ponad 600 km bez konieczności ładowania.

Silnik : 258 KM i 290 Nm (napęd na tył).

: 258 KM i 290 Nm (napęd na tył). Akumulator : 78 kWh (technologia LFP).

: 78 kWh (technologia LFP). Osiągi : 0-100 km/h w 7,9 s, prędkość maksymalna 185 km/h.

: 0-100 km/h w 7,9 s, prędkość maksymalna 185 km/h. Zasięg : do 484 km (WLTP), a w cyklu miejskim nawet ponad 600 km.

: do 484 km (WLTP), a w cyklu miejskim nawet ponad 600 km. Ładowanie: Od 10 do 80 proc. w ok. 24 minuty (moc DC 195 kW).

CX-6e jest wyposażona w dwukierunkową ładowarkę AC o mocy 11 kW (funkcje V2L vehicle-to-load i V2G vehicle-to-grid), stąd auto może być źródłem prądu np. dla Termomixa podczas biwaku. Pompa ciepła zapewni efektywne ogrzewanie kabiny nawet w mroźne dni.

Nowa Mazda CX-6e - wyposażenie to kamery i radary

Wyposażenie to m.in. pakiet systemów wspierających kierowcę, który obejmuje zestaw kamer megapikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy. Standard to także dziewięć poduszek powietrznych, w tym przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka powietrzna pomiędzy przednimi fotelami, przednie i tylne boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny.

Ile kosztuje nowa Mazda CX-6e? Oto ceny

Nowa Mazda CX-6e w Polsce jest dostępna w dwóch wersjach. Odmiana Takumi kosztuje od 206 100 zł.

Bogatsza konfiguracja Takumi Plus wymaga 219 000 zł. Wyposażenie to m.in.:

cyfrowe lusterka boczne,

cyfrowe lusterko wewnętrzne,

21-calowe felgi z podwójną 5-ramienną konstrukcją,

podgrzewane i wentylowane siedzenia zarówno z przodu, jak i z tyłu,

dwubarwny materiał Maztex w kolorze fioletowym i białym (wegańska alternatywa dla skóry).

Jak Mazda CX-6e wypada na tle konkurencji?

Z długością blisko 4,9 metra, Mazda CX-6e jest wyraźnie większa od Tesli Model Y czy Volkswagena ID.4. Mimo to, cena startująca z poziomu 206 tys. zł stawia ją w roli rynkowego agresora. Podczas gdy konkurencja zapewnia surowy minimalizm, Mazda oferuje "efekt WOW", luksusowe materiały i unikalny design, który puka do drzwi klasy premium. Pierwsze egzemplarze pojawią się w polskich salonach latem 2026 roku.

Mazda CX-6e - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi

Układ napędowy MAZDA CX-6e Napęd na koła tylne Przekładnia Automatyczna, 1-stopniowa Typ silnika AC synchroniczny Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 190 (258) przy 7000 Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr./min 290 przy 500-5000 Typ akumulatora Litowo-jonowy / Litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) Pojemność akumulatora kWh 78 Napięcie akumulatora V 364 Masa akumulatora kg 550 Rodzaje ładowania akumulatora DC poprzez złącze CCS, AC trójfazowe poprzez złącze Typ 2 Moc maksymalna ładowania prądem stałym kW 195 Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% min 24 Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% min 15 Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) kW 11 Czas ładowania akumulatora AC od 0 do 100% h 8,5

Osiągi MAZDA CX-6e Przyśpieszenie 0-100 km/h s 7,9 Prędkość maksymalna (ograniczona) km/h 185 Zużycie energii w cyklu WLTP (19“/21“) Zasięg w cyklu mieszanym km 484/468 Zasięg w trybie miejskim km 610/607 Zużycie energii elektrycznej - w cyklu mieszanym kWh/100 km 18,9/19,4 Emisje w cyklu WLTP Emisje CO2 - w cyklu mieszanym g/km 0 Klasa emisji CO2 A

Zawieszenie i koła MAZDA CX-6e Zawieszenie Zawieszenie kół przednich Kolumny Macpherson Zawieszenie kół tylnych Układ multi-link Felgi i opony Rozmiar opon 235/55 R19 255/40 R 21 Średnica felg 19“/21“

Typ nadwozia SUV Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita mm 4850 Szerokość całkowita (bez lusterek) mm 1935 Wysokość całkowita (bez bagażu i kierowcy) mm 1620 Rozstaw osi mm 2902 Nawis przedni mm 970 Nawis tylny mm 978 Rozstaw kół przednich mm 1643 Rozstaw kół tylnych mm 1652 Prześwit - (z kierowcą o masie 75 kg) mm 158 Promień zawracania (pomiędzy krawężnikami / ścianami) m 6,0 / 6,2 Wymiary wnętrza Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 1013 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1481 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1408 Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1050 Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu mm 994 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1432 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1367 Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 990 Szerokość kabiny na wysokości kolan mm 122 Bagażnik Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione, do pokrywy bagażnika) l 363 Pojemność z podniesionymi oparciami tylnych siedzeń do linii dachu l 468 Pojemność bagażnika (po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie, do rolety bagażnika) l 956 Pojemność bagażowa (ze złożonymi siedzeniami w drugim rzędzie, do sufitu) l 1434 Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 395-476 Wysokość od podłogi do poziomu sufitu mm 682-700 Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1841 / 967 Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 971 Wysokość progu otworu bagażnika, odległość od podłoża 700 Szerokość otworu załadunku mm 944 Wysokość otworu załadunku mm 674 Pojemność bagażnika przedniego l 80