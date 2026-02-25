Toyota Yaris Cross sprzedaje się w ciemno: 52 sztuki dziennie

Nie ma bardziej popularnego miejskiego SUV-a w Polsce. Toyota Yaris Cross właśnie przebiła barierę 50 tys. egzemplarzy sprzedanych nad Wisłą (licząc od debiutu w 2021 roku). To już piąty model hybrydowy japońskiej marki z takim wynikiem.

Rekord padł w 2025 roku: na polskie drogi wyjechało ponad 13,4 tys. sztuk Yarisa Cross, co daje średnio 52 auta na każdy dzień pracy salonów. To także jeden z trzech kluczowych modeli, które pozwalają producentowi utrzymać dominującą pozycję na rynku. Skąd to wzięcie?

Tani SUV wyciszony jak auta luksusowe. Jak to zrobili?

Toyota Yaris Cross w nowej odsłonie zyskała znacznie lepsze wyciszenie. Szyba czołowa oraz przednie boczne są teraz grubsze, zupełnie jak w autach luksusowych. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. Przedział silnika jest lepiej izolowany od kabiny – w desce rozdzielczej pojawiło się trzykrotnie grubsze wygłuszenie zamiast pojedynczej warstwy, a dodatkową porcję filcu dodano w jej górnej części.

Efekt? To zupełnie nowy komfort akustyczny. Nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie jest znacznie ciszej. Pod względem stylistycznym w tym sezonie najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii: metalizowany Forest Green (dostępny z czarnym dachem) oraz lakier Storm Grey, zarezerwowany dla wersji GR Sport.

Zmiany w kabinie - nowe multimedia i łatwiejsza obsługa

Wewnątrz pakiet świeżych technologii widać na pierwszy rzut oka. Yaris Cross w wersjach Active, Comfort i Style zyskał 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników. Bogatsze odmiany – Executive, GR Sport oraz Premiere Edition – mają już w standardzie 12,3-calowy wirtualny kokpit.

Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9 lub 10,5 cala. Większy system Toyota Smart Connect zaskakuje szybką reakcją i jakością grafiki. Nawigacja pobiera dane z chmury w czasie rzeczywistym, a sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni prośbę kierowcy – np. wyznaczy trasę, zmieni temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno", i opuści odpowiednią szybę.

Nowy silnik 1.5 Hybrid robi różnicę. Jak jeździ Toyota Yaris Cross?

Najwięcej frajdy z jazdy zapewnia hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą (PCU) i mocniejszej sekcji elektrycznej. Moment obrotowy wzrósł aż o 30 proc. (z 141 Nm do 185 Nm). Zastrzyk energii przełożył się nie tylko na lepsze przyspieszenie, ale i na elastyczność, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Yaris Cross Hybrid 130 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s (o pół sekundy szybciej niż wcześniej). Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s. W praktyce samochód zbiera się wyraźnie sprawniej od modelu ze słabszą, 116-konną hybrydą. Co najważniejsze, wyższa moc nie oznacza większego apetytu na paliwo. 130-konny SUV potrzebuje średnio 4,5 l benzyny na 100 km.

Ile palą hybrydy? Zrobili test prawdy

Brytyjski serwis What Car? sprawdził różne hybrydy w tzw. realnych warunkach (Real MPG). Próby przeprowadzono na hamowni w sposób, który idealnie imituje codzienną jazdę. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała drogi miejskie, podmiejskie oraz autostrady. Wyniki?

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid. Miejski SUV nie tylko wygrał ranking, ale uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Auto zaskoczyło przede wszystkim średnim zużyciem paliwa w mieście, które wyniosło zaledwie 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km), a podium zamknęła Honda Jazz (5,04 l/100 km).

Nowa królowa oszczędnej jazdy: spala 2,73 l na 100 km

Miejsce Marka/model Deklarowane zużycie (WLTP) Realne średnie spalanie 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km 2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km 3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km 4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km 5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross? Cennik 2026

Toyota Yaris Cross z hybrydą o mocy 116 KM dostępna jest w wersjach Active, Comfort i Style. Mocniejszą, 130-konną odmianę można zamówić w wersjach Comfort, Style, Executive oraz GR Sport.

Obecnie najtańsza Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 110 900 zł. Wyposażenie obejmuje:

16-calowe felgi stalowe z oponami 205/65 R16;

Światła główne w technologii projektorowej;

System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym;

Łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto,

Automatyczną klimatyzację,

Kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,

Inteligentny tempomat adaptacyjny;

System wspomagający pokonywanie podjazdów;

Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid w wersji Comfort za 116 900 zł

Yaris Cross Comfort z napędem na przód kosztuje od 116 900 zł. Najtańszy samochód z hybrydą 130 KM to wydatek od 118 900 zł. Auto w rej wersji oferuje dodatkowo:

16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/65 R16;

Światła przeciwmgielne w technologii LED;

System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED;

Elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy;

Stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej;

Przednie i tylne czujniki parkowania;

Układ wykrywania przeszkód.

Toyota Yaris Cross w wersji Style także z napędem 4x4

Toyota Yaris Cross w wersji Style kosztuje od 128 900 zł z napędem na przód. Model wyposażony w układ 4x4 AWD-i to wydatek przynajmniej 140 900 zł. Auto w tej odmianie oferuje:

17-calowe alufelgi z oponami 215/55 R17;

Światła główne w technologii LED;

Podgrzewane fotele przednie;

Inteligentny kluczyk;

Tylną kanapę dzieloną i składaną w proporcjach 40:20:40;

Podwójną podłogę bagażnika dzieloną w proporcji 40:60;

Przyciemniane szyby tylne.

Kolorowy ekran dotykowy HD o przekątnej 10,5-cala z system multimedialnym Toyota Smart Connect, nawigacją w chmurze i 4-letnim darmową transmisją danych;

Aplikacja MyToyota umożliwia zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Executive od 138 900 zł

Toyota Yaris Cross 130 w bogatszej odmianie Executive kosztuje od 138 900 zł, cena obejmuje lakier metalizowany (2500 zł). Auto z układem 4x4 AWD-i to wydatek od 148 900 zł. W tej odmianie standard to:

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/50 R18;

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X;

Cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników o przekątnej 12,3 cala;

Nowa wersja systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala;

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem,

Monitorowanie martwego pola w lusterkach;

Podgrzewana kierownica,

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 GR Sport tylko z napędem na przednie koła

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 w zadziornej stylistycznie wersji GR Sport kosztuje od 147 900 zł i jest dostępna wyłącznie z napędem na przednie koła. Japoński SUV w tym wariancie wyróżniają:

18-calowe felgi aluminiowe GR Sport z oponami 215/50 R18;

Ostrzej narysowane zderzaki i tylny z dyfuzor;

Srebrna osłona chłodnicy;

Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi przeszyciami;

Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i ściegiem z czerwonej nici.

Toyota Yaris Cross 2026 - cennik, wyposażenie, wersje

Nowa Toyota Yaris Cross 2026 Active Comfort Style Executive GR Sport 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 110 900 zł 116 900 128 900 - - 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT - 118 900 130 900 138 900 147 900 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT - - 140 900 148 900 -

Toyota Yaris Cross - dane techniczne, silnik, wymiary, pojemność bagażnika

Napęd HYBRID 115 HYBRID 130 Typ 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i Wtrysk paliwa Bezpośredni, wielopunktowy Pojemność (cm3) 1490 1490 Łączna moc KM/kW 116 / 85 130 / 96 Maks. moment obrotowy Nm 141 185 Moc silnika kW / obr/min 68 / 5500 68 / 5500 Maks. moment obrotowy silnika Nm / obr/min 120 / 3600-4800 120 / 3600-4800 Napęd hybrydowy HYBRID 115 HYBRID 130 Bateria Litowo-jonowa Liczba ogniw 48 Napięcie nominalne V 177,6 Pojemność baterii Ah 4,3 Typ przedniego silnika elektrycznego Silnik z magnesami trwałymi Napięcie nominalne V 580 Moc maks. KM/kW 80/59 83/62 Osiągi HYBRID 115 HYBRID 130 Prędkość maks. km/h 170 Przyspieszenie 0-100 km/h s 11,2/11,8 AWD-i 10,7/11,3 AWD-i Zużycie paliwa HYBRID 115 HYBRID 130 Średnio wg WLTP l/100 km 4,5-5,1 4,5-5,2 Pojemność zbiornika paliwa 36 Emisja CO2 HYBRID 115 HYBRID 130 Norma emisji spalin EURO 6 AP Cykl mieszany WLTP g/km 101-115 101-116

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Tylne zawieszenie Wielowahaczowe/Belka skrętna Układ kierowniczy Rack&Pinion Maksymalny zakres 2,65 obrotu Promień zawracania (kół) m 5,3 Promień zawracania (obrysu nadwozia) m 5,6 Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski Wymiary zewnętrzne Długość mm 4180 Szerokość mm 1765 Wysokość mm 1595 Rozstaw kół przednich mm 1517 – 1527 Rozstaw kół tylnych mm 1504 – 1527 Rozstaw osi mm 2560 Przedni zwis mm 860 Tylny zwis mm 760 Bagażnik Pojemność l 320 AWD-i/397