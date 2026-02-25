rozwiń

Toyota Yaris Cross sprzedaje się w ciemno: 52 sztuki dziennie

Nie ma bardziej popularnego miejskiego SUV-a w Polsce. Toyota Yaris Cross właśnie przebiła barierę 50 tys. egzemplarzy sprzedanych nad Wisłą (licząc od debiutu w 2021 roku). To już piąty model hybrydowy japońskiej marki z takim wynikiem.

Rekord padł w 2025 roku: na polskie drogi wyjechało ponad 13,4 tys. sztuk Yarisa Cross, co daje średnio 52 auta na każdy dzień pracy salonów. To także jeden z trzech kluczowych modeli, które pozwalają producentowi utrzymać dominującą pozycję na rynku. Skąd to wzięcie?

Tani SUV wyciszony jak auta luksusowe. Jak to zrobili?

Toyota Yaris Cross w nowej odsłonie zyskała znacznie lepsze wyciszenie. Szyba czołowa oraz przednie boczne są teraz grubsze, zupełnie jak w autach luksusowych. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. Przedział silnika jest lepiej izolowany od kabiny – w desce rozdzielczej pojawiło się trzykrotnie grubsze wygłuszenie zamiast pojedynczej warstwy, a dodatkową porcję filcu dodano w jej górnej części.

Toyota Yaris Cross Hybrid Yaris Cross podbił też Europę. Od czerwca 2023 roku to najpopularniejszy samochód Toyoty w regionie. Z wynikiem ponad 200 tys. dostarczonych aut w 2025 roku, japoński model nie dał szans rywalom, zostając liderem segmentu B-SUV / Toyota
Efekt? To zupełnie nowy komfort akustyczny. Nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie jest znacznie ciszej. Pod względem stylistycznym w tym sezonie najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii: metalizowany Forest Green (dostępny z czarnym dachem) oraz lakier Storm Grey, zarezerwowany dla wersji GR Sport.

Zmiany w kabinie - nowe multimedia i łatwiejsza obsługa

Wewnątrz pakiet świeżych technologii widać na pierwszy rzut oka. Yaris Cross w wersjach Active, Comfort i Style zyskał 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników. Bogatsze odmiany – Executive, GR Sport oraz Premiere Edition – mają już w standardzie 12,3-calowy wirtualny kokpit.

Toyota Yaris Cross 2025 Toyota Yaris Cross 2025 / Toyota
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Toyota Yaris Cross Hybrid 130 / Toyota

Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9 lub 10,5 cala. Większy system Toyota Smart Connect zaskakuje szybką reakcją i jakością grafiki. Nawigacja pobiera dane z chmury w czasie rzeczywistym, a sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni prośbę kierowcy – np. wyznaczy trasę, zmieni temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno", i opuści odpowiednią szybę.

Nowy silnik 1.5 Hybrid robi różnicę. Jak jeździ Toyota Yaris Cross?

Najwięcej frajdy z jazdy zapewnia hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą (PCU) i mocniejszej sekcji elektrycznej. Moment obrotowy wzrósł aż o 30 proc. (z 141 Nm do 185 Nm). Zastrzyk energii przełożył się nie tylko na lepsze przyspieszenie, ale i na elastyczność, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Yaris Cross Hybrid 130 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s (o pół sekundy szybciej niż wcześniej). Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s. W praktyce samochód zbiera się wyraźnie sprawniej od modelu ze słabszą, 116-konną hybrydą. Co najważniejsze, wyższa moc nie oznacza większego apetytu na paliwo. 130-konny SUV potrzebuje średnio 4,5 l benzyny na 100 km.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Toyota Yaris Cross Hybrid 130 / Toyota

Ile palą hybrydy? Zrobili test prawdy

Brytyjski serwis What Car? sprawdził różne hybrydy w tzw. realnych warunkach (Real MPG). Próby przeprowadzono na hamowni w sposób, który idealnie imituje codzienną jazdę. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała drogi miejskie, podmiejskie oraz autostrady. Wyniki?

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid. Miejski SUV nie tylko wygrał ranking, ale uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Auto zaskoczyło przede wszystkim średnim zużyciem paliwa w mieście, które wyniosło zaledwie 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid (4,72 l/100 km), a podium zamknęła Honda Jazz (5,04 l/100 km).

Nowa królowa oszczędnej jazdy: spala 2,73 l na 100 km

Miejsce Marka/model Deklarowane zużycie (WLTP) Realne średnie spalanie
1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km
2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km
3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km
4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km
5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km
Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross? Cennik 2026

Toyota Yaris Cross z hybrydą o mocy 116 KM dostępna jest w wersjach Active, Comfort i Style. Mocniejszą, 130-konną odmianę można zamówić w wersjach Comfort, Style, Executive oraz GR Sport.

Obecnie najtańsza Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 110 900 zł. Wyposażenie obejmuje:

  • 16-calowe felgi stalowe z oponami 205/65 R16;
  • Światła główne w technologii projektorowej;
  • System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym;
  • Łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto,
  • Automatyczną klimatyzację,
  • Kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,
  • Inteligentny tempomat adaptacyjny;
  • System wspomagający pokonywanie podjazdów;
  • Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych.
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Toyota Yaris Cross Hybrid 130 / Toyota

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid w wersji Comfort za 116 900 zł

Yaris Cross Comfort z napędem na przód kosztuje od 116 900 zł. Najtańszy samochód z hybrydą 130 KM to wydatek od 118 900 zł. Auto w rej wersji oferuje dodatkowo:

  • 16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/65 R16;
  • Światła przeciwmgielne w technologii LED;
  • System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED;
  • Elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy;
  • Stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej;
  • Przednie i tylne czujniki parkowania;
  • Układ wykrywania przeszkód.
Toyota Yaris Cross GR Sport Toyota Yaris Cross GR Sport / Toyota

Toyota Yaris Cross w wersji Style także z napędem 4x4

Toyota Yaris Cross w wersji Style kosztuje od 128 900 zł z napędem na przód. Model wyposażony w układ 4x4 AWD-i to wydatek przynajmniej 140 900 zł. Auto w tej odmianie oferuje:

  • 17-calowe alufelgi z oponami 215/55 R17;
  • Światła główne w technologii LED;
  • Podgrzewane fotele przednie;
  • Inteligentny kluczyk;
  • Tylną kanapę dzieloną i składaną w proporcjach 40:20:40;
  • Podwójną podłogę bagażnika dzieloną w proporcji 40:60;
  • Przyciemniane szyby tylne.
  • Kolorowy ekran dotykowy HD o przekątnej 10,5-cala z system multimedialnym Toyota Smart Connect, nawigacją w chmurze i 4-letnim darmową transmisją danych;
  • Aplikacja MyToyota umożliwia zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta.
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Toyota Yaris Cross Hybrid 130 / Toyota

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Executive od 138 900 zł

Toyota Yaris Cross 130 w bogatszej odmianie Executive kosztuje od 138 900 zł, cena obejmuje lakier metalizowany (2500 zł). Auto z układem 4x4 AWD-i to wydatek od 148 900 zł. W tej odmianie standard to:

  • 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/50 R18;
  • Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X;
  • Cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników o przekątnej 12,3 cala;
  • Nowa wersja systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala;
  • System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem,
  • Monitorowanie martwego pola w lusterkach;
  • Podgrzewana kierownica,
  • Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 GR Sport tylko z napędem na przednie koła

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 w zadziornej stylistycznie wersji GR Sport kosztuje od 147 900 zł i jest dostępna wyłącznie z napędem na przednie koła. Japoński SUV w tym wariancie wyróżniają:

  • 18-calowe felgi aluminiowe GR Sport z oponami 215/50 R18;
  • Ostrzej narysowane zderzaki i tylny z dyfuzor;
  • Srebrna osłona chłodnicy;
  • Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi przeszyciami;
  • Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i ściegiem z czerwonej nici.
Toyota Yaris Cross 2025 Toyota Yaris Cross 2025 / Toyota

Toyota Yaris Cross 2026 - cennik, wyposażenie, wersje

Nowa Toyota Yaris Cross 2026 Active Comfort Style Executive GR Sport
1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT 110 900 zł 116 900 128 900 - -
1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT - 118 900 130 900 138 900 147 900
1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT - - 140 900 148 900 -

Toyota Yaris Cross - dane techniczne, silnik, wymiary, pojemność bagażnika

Napęd HYBRID 115 HYBRID 130
Typ 3-cylindrowy, rzędowy
Mechanizm zaworów DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i
Wtrysk paliwa Bezpośredni, wielopunktowy
Pojemność (cm3) 1490 1490
Łączna moc KM/kW 116 / 85 130 / 96
Maks. moment obrotowy Nm 141 185
Moc silnika kW / obr/min 68 / 5500 68 / 5500
Maks. moment obrotowy silnika Nm / obr/min 120 / 3600-4800 120 / 3600-4800
Napęd hybrydowy HYBRID 115 HYBRID 130
Bateria Litowo-jonowa
Liczba ogniw 48
Napięcie nominalne V 177,6
Pojemność baterii Ah 4,3
Typ przedniego silnika elektrycznego Silnik z magnesami trwałymi
Napięcie nominalne V 580
Moc maks. KM/kW 80/59 83/62
Osiągi HYBRID 115 HYBRID 130
Prędkość maks. km/h 170
Przyspieszenie 0-100 km/h s 11,2/11,8 AWD-i 10,7/11,3 AWD-i
Zużycie paliwa HYBRID 115 HYBRID 130
Średnio wg WLTP l/100 km 4,5-5,1 4,5-5,2
Pojemność zbiornika paliwa 36
Emisja CO2 HYBRID 115 HYBRID 130
Norma emisji spalin EURO 6 AP
Cykl mieszany WLTP g/km 101-115 101-116
Podwozie
Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona
Tylne zawieszenie Wielowahaczowe/Belka skrętna
Układ kierowniczy Rack&Pinion
Maksymalny zakres 2,65 obrotu
Promień zawracania (kół) m 5,3
Promień zawracania (obrysu nadwozia) m 5,6
Hamulce
Przód Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski
Tył Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski
Wymiary zewnętrzne
Długość mm 4180
Szerokość mm 1765
Wysokość mm 1595
Rozstaw kół przednich mm 1517 – 1527
Rozstaw kół tylnych mm 1504 – 1527
Rozstaw osi mm 2560
Przedni zwis mm 860
Tylny zwis mm 760
Bagażnik
Pojemność l 320 AWD-i/397
Masa HYBRID 115 HYBRID 130
Masa minimalna kg 1180 1200/1290 AWD-i
Masa maksymalna kg 1280 1290/1360 AWD-i
Dopuszczalna masa całkowita kg 1690 1690/1775 AWD-i
Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross / Toyota